Toyota Prius 2023 thế hệ hoàn toàn mới chính thức trình làng

Toyota Prius 2023 mới từng được thông báo sẽ chính thức ra mắt tại LA Auto Show 2022 với thiết kế hoàn toàn mới cũng những nâng cấp đáng kể về công nghệ, tuy nhiên, hãng Toyota đã chọn quê nhà để ra mắt mẫu xe này trước khi giới thiệu với truyền thông quốc tế. Với Prius mới, Toyota bắt đầu đại tu các mẫu xe hybrid nổi tiếng nhất của mình để biến nó trở nên năng động hơn, rộng rãi hơn và bắt mắt hơn nhiều so với những mẫu xe tiền nhiệm. Nó muốn nó gợi lên sự nhiệt tình cho những người sở hữu xe. Những cải tiến đáng kể cũng đã được thực hiện đối với hệ truyền động plug-in hybrid trên Toyota Prius thế hệ thứ 5. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những thay đổi của Prius bắt đầu từ ngoại thất, nơi chiếc xe được xây dựng dựa trên hình bóng đơn sắc của những người tiền nhiệm nhưng có chiều dài cơ sở dài hơn, trọng tâm thấp hơn và bánh xe 19 inch lớn hơn theo tiêu chuẩn. Thiết kế này có những điểm tương đồng với loạt mẫu Crown mới của Toyota, đặc biệt là ở phần đầu xe, nơi có đèn pha LED ấn tượng hình chữ C như 2 thỏi nam châm hút vào nhau. Tất nhiên không thể bỏ qua dải đèn LED của đèn hậu. Nội thất cũng là một sự khác biệt hoàn toàn so với các mẫu Prius trước đó. Trong đó, niềm tự hào phải kể đến trên bảng điều khiểnkhi có màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cùng cụm công cụ kỹ thuật số cũng là các tính năng. Hình dạng của bảng điều khiển cũng hoàn toàn mới và tích hợp hệ thống sẽ cảnh báo người lái về các vật thể được phát hiện bằng cách nhấp nháy đèn xung quanh. Prius thế hệ thứ 5 được phát triển trên nền tảng TNGA thế hệ thứ hai của Toyota. Nền tảng này có thanh chống MacPherson ở phía trước, thiết lập xương đòn kép ở phía sau nên cứng hơn nền tảng được sử dụng trong mẫu xe cũ. Toyota cũng cho biết nền tảng TNGA thế hệ thứ hai giúp cải thiện khả năng phản hồi khi vào cua và ổn định tốt hơn khi lái xe trên đường thẳng. Toyota Prius thế hệ mới vừa ra mắt tại Nhật Bản có 2 hệ truyền động đã được công bố, đầu tiên là sự kết hợp động cơ 4 xi-lanh Dynamic Force, dung tích 2.0 lít, mô-tơ điện và pin lithium-ion để tạo ra tổng công suất 220 mã lực. Toyota tuyên bố rằng biến thể này có phạm vi lái EV nhiều hơn 50% so với mẫu trước đó nhưng chưa đưa ra con số cụ thể. Hệ thống truyền động thứ 2 sử dụng hệ thống hybrid song song hàng loạt của Toyota có sẵn trong các phiên bản 1.8 lít và 2.0 lít giúp sản sinh công suất tối đa 193 mã lực. Mẫu xe này cũng có hệ thống dẫn động bốn bánh E-Four của thương hiệu để mang lại hiệu suất tốt hơn trên mặt đường có ma sát thấp và ổn định hơn khi vào cua. Một loạt các tính năng an toàn được trang bị trên Prius 2023 bao gồm phiên bản mới nhất của Toyota Safety Sense như camera một mắt ở phía trước, camera phía sau cho gương trong kỹ thuật số và máy ghi âm lái xe trong xe. Hệ thống Toyota Teammate cũng được trang bị tiêu chuẩn, bao gồm Advanced Park với chức năng điều khiển từ xa, cho phép điều khiển xe từ xa khi vào và ra khỏi chỗ đỗ. Toyota cũng đã trang bị cho Prius 2023 2 ổ cắm điện phụ 100 VAC/1.500 W. Sức mạnh có thể được rút ra ở một trong 2 chế độ. Đầu tiên, chế độ cấp nguồn bên ngoài BEV, chỉ sử dụng nguồn điện từ pin trong khi chế độ cấp nguồn bên ngoài HEV sẽ sạc lại pin từ động cơ nếu lượng điện còn lại quá thấp. Prius mới cũng được trang bị hệ thống sạc năng lượng mặt trời tạo ra đủ năng lượng cho quãng đường lái xe lên tới 1.250 km mỗi năm. Năng lượng điện được tạo ra trong khi xe đang đỗ được sử dụng để sạc ắc quy truyền động. Hệ thống này cũng cung cấp điện cho điều hòa không khí và các chức năng khác... Mức giá xe Toyota Prius 2023 vẫn là ẩn số. Video: Toyota Prius 2023 hybrid thế hệ hoàn toàn mới trình làng.

