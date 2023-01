Lý do "thượng đế" phải bốc thăm để mua Toyota Prius 2023?

Nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các khách hàng, hãng đã tổ chức bốc thăm để tìm ra những người may mắn sở hữu mẫu xe này. Theo đó, khách hàng sẽ phải đăng ký bằng cách nhập một số và con số may mắn sẽ mang về cho chủ nhân một suất mua Toyota Prius 2023 mới. Ngoài ra, người dùng được mua còn bị chọn ngẫu nhiên thời điểm bàn giao dao động trong khoảng từ đầu năm 2023 tới 2024. Toyota Prius thế hệ mới sở hữu ngoại hình hiện đại khác hẳn bản cũ, kết hợp với nhiều công nghệ hiện đại, do đó, mẫu xe này được nhiều người dùng săn đón. Ngoại hình của Toyota Prius được thiết kế mới nhưng vẫn mang kiểu dáng liftback đặc trưng. Ở phía trước, phần cản có thiết kế lấy cảm hứng từ loài cá mập đầu búa, tương tự 2 mẫu xe ra mắt trước đó là bZ4X và Crown. Đèn định vị hình chữ C bắt mắt đặt phía trên đèn pha chính, lưới tản nhiệt có thiết kế hẹp. Một hốc gió hình lục giác lớn hơn có viền đen bóng chiếm phần lớn diện tích cản trước, tạo một cái nhìn khỏe khoắn và thể thao. Khu vực phía sau được làm tối giản với cụm đèn hậu trải dài vắt ngang qua cửa cốp. Bên trong nội thất xe được bố trí tối giản hơn bản tiền nhiệm với bảng điều khiển trung tâm là nơi đặt cần số, sạc điện thoại không dây và các nút chức năng khác. Nổi bật giữa táp-lô là màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ cũng là loại kỹ thuật số. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống công nghệ an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Tại quê nhà Nhật Bản, Toyota Prius 2023 được phân phối với 2 phiên bản động cơ. Thứ nhất là sự kết hợp của động cơ 2.0L Dynamic Force 4 xi-lanh, mô-tơ điện và pin lithium-ion 164 kW để tạo ra tổng công suất 220 mã lực. Phạm vi di chuyển ở chế độ thuần điện của xe sẽ nhiều hơn 50% so với phiên bản tiền nhiệm nhưng hãng vẫn chưa đưa ra con số cụ thể. Hệ thống truyền động thứ 2 sử dụng hệ thống hybrid song song có cả ở bản 1.8L và 2.0L giúp sản sinh công suất tối đa 193 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Hiện hãng xe Nhật Bản chưa công bố chính thức thời điểm bán ra cũng như giá xe Toyota Prius 2023. Do gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn kéo dài từ 2021 đến nay đã khiến Toyota gặp khó trong việc sản xuất đủ số lượng Prius 2023 đáp ứng nhu cầu người dùng. Video: Giới thiệu Toyota Prius 2023 thế hệ mới.

