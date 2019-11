Toyota Land Cruiser tại Việt Nam "kênh giá" thêm 47 triệu đồng

Kể từ khi ra mắt vào năm 1955, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser được bán tại 170 quốc gia trên toàn thế giới với doanh số toàn cầu hàng năm đạt khoảng 400.000 chiếc và doanh số tích lũy của Land Cruiser series đã đạt mốc 10 triệu xe tính đến ngày 31/8/2019. Mới đây TMV đã chính thức giới thiệu Toyota Land Cruiser 2020 mới tại thị trường Việt. Về thiết kế, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser mới không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước đó. hiên bản mới nhất của Land Cruiser không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước đó. Xe vẫn mamg phong cách sang trọng và phù hợp với các cung đường off-road với kích thước tổng thế 4950 x 1980 x 1945 (mm) và chiều dài cơ sở 2.850mm. Xe vẫn được trang bị đèn chiếu sáng công nghệ LED tự động tích hợp hệ thống rửa đèn, gương chiếu hậu chỉnh điện chống chói, hệ thống camera lùi tích hợp chỉ dẫn hỗ trợ lùi xe an toàn. Ngoài ra, Toyota cũng đã trang bị thêm trên Land Cruiser 2020 camera 360 toàn cảnh giúp người lái quan sát được xung quanh xe, loại bỏ điểm mù, giúp việc điều khiển xe dễ dàng và an toàn hơn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị thêm một vài tiện ích hiện đại như cốp sau mở điện, sạc không dây, cửa sổ trời, kính tối màu. Phiên bản mới nhất của Toyota Land Cruiser sẽ vẫn được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TIPW) nhằm theo dõi áp suất không khí trong lốp xe và cảnh báo đến tài xế khi phát hiện lốp xe bị xì hơi. Toyota Land Cruiser mới được trang bị động cơ V8 dung tích 4,6L. Động cơ cho công suất tối đa 304 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 431Nm tại 4.300 vòng/phút, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp.Giá xe Toyota Land Cruiser 2020 tại Việt Nam được phân phối chính hãng từ 4,03 tỷ đồng, cao hơn trước đây 47 triệu đồng. Xe sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc từ hôm nay 12/11. Tại Việt Nam khoảng những năm 2000, Toyota Land Cruiser cũng được lắp ráp trong nước, thuộc thế hệ 100 Series. Nhưng khi chuyển sang Land Cruiser 200 Series, xe đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Video: Chi tiết SUV hạng sang Toyota Land Cruiser 2020.

