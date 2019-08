Toyota Land Cruiser độ "chất lừ" từ tay người Úc

Mới đây, nhà độ danh tiếng "Xứ Chuột túi" - Patriot Campers Off Road đã giới thiệu tới công chúng phiên bản độ cực ngầu của chiếc xe Toyota Land Cruiser Supertourer với tên gọi chính thức là Land Cruiser Supertourer Desert Ops. Ngoài mang những thay đổi về trang bị và diện mạo, mẫu xe độ hàng hiếm này còn sở hữu mức giá bán cũng "khá khiêm tốn", ở mức 128.000 USD (~3 tỷ VNĐ) tại thị trường Úc. Về ngoại thất, nhà độ Patriot Campers Off Road đã can thiệp khá nhiều vào các chi tiết mặc định trên xe như thay bộ cản trước và sau, thay mâm - lốp, bộ body-kit hoàn toàn mới, độ thêm ống thở và các chi tiết nhỏ như ốp gương bằng chrome, màu sơn mang phong cách đổ điển... Logo Toyota to bản mở mặt ca-lăng và logo nổi ở đầu xe. Tất cả đã tạo nên 1 diện mạo hầm hố và khoẻ khoắn cho toàn bộ ngoại thất của xe. Công bằng mà nói, bản độ Toyota Land Cruiser Supertourer giống như một "chiến binh" Off-Road thực sự. Ngoài những trang bị về thẩm mỹ, nhà độ Patriot Campers Off Road còn lắp đặt trên Toyota Land Cruiser Supertourer Desert Ops nhiều option phục vụ việc lái như hệ thống giảm sóc JMACX, trợ lực phanh thuỷ lực, thân xe được nâng lên 4 inch để tăng khả năng lội nước, bình nhiên liệu với dung tích tới 180L cực khủng cho những chuyến hành trình dài... Nhìn từ bên hông, Toyota Land Cruiser Supertourer Desert Ops giống như một chiếc xuồng với dáng vẻ góc cạnh và độ vát đuôi lớn Hệ thống ống xả trên xe đã được độ lại. Nhà độ Patriot Campers Off Road cho biết, họ không can thiệp vào bất cứ chi tiết động cơ nào của xe. Một điểm thú vị là tuy Toyota Land Cruiser Supertourer Desert Ops được nhà độ danh tiếng nước Úc định hướng là một mẫu xe việt dã, off-road chuyên nghiệp nhưng không gian của mẫu xe này lại chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ như bộ ghế trải lông cừu cao cấp, hệ thống âm thanh Hi-Fi Alpine và cả camera lùi... Tất cả những chi tiết này đều làm người dùng hết sức bất ngờ. Theo Patriot Campers Off Road, mẫu xe độ Supertourer Desert Ops sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn theo đơn đặt hàng. Giá xe Toyota Land Cruiser phiên bản đặc biệt này chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết mẫu xe Toyota Land Cruiser Supertourer.

