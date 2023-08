Toyota Land Cruiser Prado 2024 "lột xác" hoàn toàn, khoảng hơn 1,2 tỷ đồng

Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe việt dã Land Cruiser Prado. Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV hạng trung này đã lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế theo hơi hướng vuông vức, rắn rỏi và nam tính hơn. Đúng như dự đoán, Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới sở hữu ngoại hình tương tự Lexus GX thế hệ mới vì hai mẫu xe này dùng chung cơ sở gầm bệ. Tương tự Tacoma, Tundra, Sequoia và Land Cruiser thế hệ mới, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 cũng được phát triển dựa trên khung gầm sát-xi rời TNGA-F rắn chắc hơn trước. Nhờ đó, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 2.139 x 1.859 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 60 mm, rộng hơn 254 mm, thấp hơn 31 mm và chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Chiều cao gầm của xe đạt 221 mm trong khi góc tiếp cận là 30 độ, góc thoát 22 độ và góc vượt đỉnh dốc 25 độ. Đi kèm với khung gầm mới là hệ thống treo tay đòn kép mới phát triển ở phía trước với giảm xóc ống kép. Đằng sau là hệ thống treo đa liên kết với lò xo trụ. Thêm vào đó là hệ thống lái trợ lực điện và phanh đĩa 432 mm. Theo hãng Toyota, thiết kế của Land Cruiser Prado mới được tạo ra nhắm đến các mục tiêu là "chính hãng", "trường tồn với thời gian" và "chuyên nghiệp". Ngoài thiết kế tổng thể vuông vức và góc cạnh, mẫu xe này còn sở hữu một số chi tiết mang hơi hướng cổ điển. Nguyên nhân là bởi xe lấy cảm hứng thiết kế từ Toyota Land Cruiser 60 Series (J60) ra đời từ thập niên '80. Điểm nhấn của mẫu SUV việt dã này nằm ở khu vực đầu xe với thiết kế thẳng đứng. Thiết kế đầu xe sẽ thay đổi nhẹ, tùy theo phiên bản. Cụ thể, bản tiêu chuẩn Land Cruiser Prado 1958 sẽ được trang bị đèn pha LED hình tròn và cản trước không sơn màu. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser Prado 2024 bản cao hơn có tên Land Cruiser dùng đèn pha hình chữ nhật, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và nằm phía trên khe gió hẹp. Ở giữa 2 đèn pha là lưới tản nhiệt có thiết kế hình chữ nhật, tích hợp dòng chữ "Toyota" thay vì logo của hãng. Tiếp theo đó là cản trước mới với thiết kế khỏe khoắn, đi kèm hốc gió trung tâm rộng và 2 đèn sương mù nhỏ. Ở bản tầm trung, đèn sương mù trước của xe có thể chọn giữa màu vàng hoặc trắng. Vòng sang bên sườn, chúng ta có thể bắt gặp hốc bánh góc cạnh, đường chân kính nhô lên ở cột C, gương chiếu hậu to bản và nóc thẳng thớm, tích hợp baga nóc. Vành la-zăng tiêu chuẩn của xe có đường kính 18 inch trong khi vành 20 inch là tùy chọn. Đằng sau, Toyota Land Cruiser Prado 2024 được bổ sung cụm đèn hậu nằm dọc mới, cũng lấy cảm hứng từ đàn anh Land Cruiser J60 như đèn pha. Đúng như tin đồn, xe không dùng cửa cốp mở sang ngang như phiên bản cũ mà được trang bị cửa cốp mở lên trên thông thường. Thêm vào đó là cản sau mới sơn màu đen và đi kèm tấm ốp gầm màu bạc. Ở bản giới hạn First Edition với số lượng xuất xưởng đúng 5.000 chiếc, xe có thêm tấm ốp gầm dưới cản trước, bệ bước chân bên sườn, baga nóc và lốp rộng hơn. Trong khi đó, bản cao cấp nhất của xe được trang bị đèn pha hình tròn, đèn trên cửa cốp, chắn bùn sau 4 bánh và thanh bảo vệ cửa sau. Trong khi đó, bản cao cấp nhất của xe được trang bị đèn pha hình tròn, đèn trên cửa cốp, chắn bùn sau 4 bánh và thanh bảo vệ cửa sau. Khi mua Toyota Land Cruiser Prado 2024, khách hàng có thể chọn 1 trong 7 màu sắc. Trong đó, thu hút sự chú ý nhất là màu xanh dương Heritage Blue đẹp mắt. So với ngoại thất, thiết kế nội thất của Toyota Land Cruiser Prado 2024 kém nổi bật hơn hẳn. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và đi kèm vô lăng 3 chấu khỏe khoắn, cần số to bản và cửa gió điều hòa trung tâm nổi bật. Ở bản tiêu chuẩn, xe đi kèm ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh tay, sưởi ghế trước/vô lăng, khởi động máy bằng nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và máy biến tần AC 2400W. Trong khi đó, bản Land Cruiser có thêm ghế trước bọc SofTex với tính năng sưởi/thông gió/chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, và hệ thống âm thanh 10 loa. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị gói Premium cho xe với những tính năng như ghế bọc da, sưởi ấm, thông hơi, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số và cửa sổ trời. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở thị trường Mỹ là hệ truyền động hybrid có tên i-Force Max, tương tự xe bán tải Tacoma thế hệ mới. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 2.4L, pin 1,87 kWh và hộp số tự động 8 cấp tích hợp mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 630 Nm, mạnh hơn Land Rover Defender 110. Chưa hết, Toyota Land Cruiser Prado 2024 còn có hệ dẫn động 4 bánh 4WD tiêu chuẩn, khóa vi sai trung tâm và hộp số phụ 2 cấp. Bên cạnh đó là khóa vi sai điện tử nằm trên cầu sau, hỗ trợ khả năng vượt địa hình khó. Hệ thống hỗ trợ xuống dốc và tính năng Crawl Control đóng vai trò như hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp cũng được trang bị cho xe. Cuối cùng là hệ thống ngắt thanh cân bằng phía trước, các chế độ lái đa địa hình và hệ thống giám sát đa địa hình. Tại thị trường Mỹ, Toyota Land Cruiser Prado 2024 được gọi bằng cái tên riêng là Land Cruiser. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser thực thụ đã bị khai tử ở thị trường này. Hiện giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Mỹ chưa được công bố nhưng hứa hẹn sẽ khởi điểm từ khoảng 55.000 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới.

