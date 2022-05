Toyota Land Cruiser 2022 bất ngờ "đội giá" gần 6 tỷ tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser 2022 tại Việt Nam (LC 300 Series) chưa bao giờ hết “hot” vào thời điểm này. Mẫu SUV này hiện tại còn đang khan hàng trên thế giới, đến mức hãng Toyota phải lên tiếng khi đơn đặt hàng tăng cao đến mức khách hàng chờ đợi lên đến 4 năm để được nhận xe mới. Tại Việt Nam, số lượng xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng có số lượng giới hạn, chính vì thế mẫu xe này hiện đang rất “có giá” trên thị trường. Theo tìm hiểu, để muốn “cưới liền tay” Toyota Land Cruiser 2022, khách Việt phải chi khoảng 5,8 tỷ đồng để sở hữu xe. Tức cao khoảng 1,8 tỷ đồng so với giá bán niêm yết 4,060 tỷ đồng. Hồi cuối năm ngoái, Land Cruiser thế hệ mới đã gây bất ngờ khi có giá chênh không dưới 500 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn kể từ lúc ra mắt hồi tháng 8 năm năm ngoái. Thậm chí Toyota Land Cruiser 2022 đã qua sử dụng lăn bánh khoảng 13.000km cũng được người bán tự tin chào giá 5,3 tỷ đồng. Là mẫu xe “hot” và có giá trên thị trường, sẽ không khó hiểu khi hiện tại muốn có xe ngay, khách Việt sẽ chi khoảng 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đa số những chiếc LC300 rao bán trên thị trường với cam kết "giao xe ngay" đều đã được các showroom xe tư nhân mua từ xe chính hãng và bán lại, một kiểu đầu cơ thường thấy với các mẫu xe "hot" trên thị trường. Mặc dù mức giá Toyota Land Cruiser 2022 gần 6 tỷ, quá cao so với những khách hàng bình thường. Nhưng đối với tệp khách hàng đi dòng xe này. Tầm giá này sẽ không thành vấn đề, miễn là họ có muốn sở hữu hay không. Vì từ trước đến nay tại Việt Nam, khách hàng sở hữu Land Cruiser đều là những khách hàng khá giả, thậm chí có thể gọi một cách dân dã là những “đại gia” hay “chủ tịch” và họ sẵn sàng chi mạnh để sở hữu xe nếu có nhu cầu. Có thể nói, Toyota Land Cruiser thế hệ mới hiện tại là mẫu xe bán chênh giá cao nhất trong danh mục sản phẩm xe Toyota tại Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, giá bán của Toyota Land Cruiser 2022 hứa hẹn sẽ không giảm, khi mà nguồn cung của dòng xe này có hạn và thậm chí các đơn vị nhập xe tư nhân cũng đang gặp khó khăn trong việc mang dòng xe này từ các thị trường Trung Đông về Việt Nam. Toyota Land Cruiser thế hệ hoàn toàn mới sử dụng động cơ Xăng V6 3.5L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), 3 khoá vi sai, thông qua hộp số tự động Direct Shift 10 cấp mới (10 AT) mới. Video: Toyota LandCruiser 2022 giá 4 tỷ nhưng cực khó mua.

