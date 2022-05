Toyota Land Cruiser 2022 "kênh giá" tới 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam

Hiện nay trên thị trường, tình trạng khuyết thiếu linh phụ kiện cần thiết để sản xuất ôtô khiến tình trạng nguồn cung không được đảm bảo, từ đó hiện tượng “bia kèm lạc” hoành hành khắp nơi không khỏi khiến người dùng nhức nhối. Trong số đó, Toyota Land Cruiser 2022 mới có thể xem là một cái tên tiêu biểu khi cháy hàng ngay từ lúc được ra mắt vào năm ngoái và chưa bao giờ hết bị bán chênh giá. Lúc mới ra mắt, Toyota Land Cruiser 2022 chênh giá từ 400 – 500 triệu đồng. Bước sang tháng 5 này, kể cả khi giá bán của xe đã được Toyota Việt Nam điều chỉnh tăng giá 40 triệu đồng lên mức 4,1 tỷ đồng thì một số cơ sở tại Hà Nội vẫn yêu cầu khách trả thêm tới 1,3 tỷ đồng, một con số kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Số tiền này suýt đủ để mua và làm thủ tục lăn bánh một chiếc Toyota Camry 2.0 Q mới. Tại thị trường Việt Nam, theo tìm hiểu của PV thì đơn hàng đặt hàng Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng kín chỗ đến hết năm nay. Thậm chí tại thị trường Nhật Bản muốn mua xe phải chờ tới 4 năm. Tình trạng thiếu linh kiện và chip khiến Toyota phải giảm 40% sản lượng toàn cầu trong tháng 9, và mẫu SUV thế hệ mới cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Toyota Land Cruiser Prado hiện cũng đang kênh giá từ 120 – 150 triệu đồng tại đại lý. Ngoài ra một số mẫu xe khác của Toyota như Camry, Raize hay Veloz Cross cũng đang đội giá mạnh. Đáng chú ý hiện Toyota Việt Nam đã tuyên bố không bán xe kèm “lạc” và đề nghị khách hàng phản ánh vào số hotline, nhưng đâu vẫn vào đó. Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 7/2021, sau gần nửa năm, Land Cruiser vẫn là hàng hiếm trên thị trường. So với thế hệ cũ, Toyota Land Cruiser 2022 mới thay đổi rất nhiều, lột xác hoàn toàn về thiết kế nội, ngoại thất, khung gầm cùng động cơ và cả công nghệ hỗ trợ vận hành... Nội thất Toyota Land Cruiser 2022 khác biệt hoàn toàn so với thế hệ cũ. Vô-lăng kiểu mới, có tích hợp sưởi, đồng hồ analog kết hợp màn hình 7 inch, phía sau còn có hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Màn hình trung tâm 12,3 inch đặt nổi. Âm thanh 14 loa JBL kết hợp hệ thống chống ồn chủ động. Gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền. Phanh đỗ điện tử thay cho loại cơ trước đây. Cốp phía sau mở điện, hỗ trợ đá cốp rảnh tay. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh 8 hướng. Công nghệ an toàn trên xe không quá nổi trội. So với đời xe trước, Toyota Land Cruiser 2022 có thêm cảnh báo điểm mù cùng gói trang bị Safety Sense với những tính năng như cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động. 8 cảm biến trước và sau, 10 túi khí. Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng bán ra thị trường Việt Nam dùng động cơ xăng V6 dung tích 3,5 lít tăng áp kép hoàn toàn mới, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Xe có 3 chế độ lái. Hệ thống treo và các tính năng hỗ trợ địa hình trên mẫu xe này đều được nâng cấp đáng kể. Xét về đối thủ cạnh tranh, gần như không có mẫu xe nào cạnh tranh ngang hàng với Toyota Land Cruiser tại Việt Nam. Xét trong tầm giá khoảng 4 tỉ đồng, các mẫu SUV có sức ảnh hưởng tới mẫu xe SUV Nhật Bản này có BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 hay cả mẫu xe sang cùng nhà Lexus RX. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - Cuộc cách mạng về công nghệ.

Hiện nay trên thị trường, tình trạng khuyết thiếu linh phụ kiện cần thiết để sản xuất ôtô khiến tình trạng nguồn cung không được đảm bảo, từ đó hiện tượng “bia kèm lạc” hoành hành khắp nơi không khỏi khiến người dùng nhức nhối. Trong số đó, Toyota Land Cruiser 2022 mới có thể xem là một cái tên tiêu biểu khi cháy hàng ngay từ lúc được ra mắt vào năm ngoái và chưa bao giờ hết bị bán chênh giá. Lúc mới ra mắt, Toyota Land Cruiser 2022 chênh giá từ 400 – 500 triệu đồng. Bước sang tháng 5 này, kể cả khi giá bán của xe đã được Toyota Việt Nam điều chỉnh tăng giá 40 triệu đồng lên mức 4,1 tỷ đồng thì một số cơ sở tại Hà Nội vẫn yêu cầu khách trả thêm tới 1,3 tỷ đồng, một con số kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Số tiền này suýt đủ để mua và làm thủ tục lăn bánh một chiếc Toyota Camry 2.0 Q mới. Tại thị trường Việt Nam, theo tìm hiểu của PV thì đơn hàng đặt hàng Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng kín chỗ đến hết năm nay. Thậm chí tại thị trường Nhật Bản muốn mua xe phải chờ tới 4 năm. Tình trạng thiếu linh kiện và chip khiến Toyota phải giảm 40% sản lượng toàn cầu trong tháng 9, và mẫu SUV thế hệ mới cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Toyota Land Cruiser Prado hiện cũng đang kênh giá từ 120 – 150 triệu đồng tại đại lý. Ngoài ra một số mẫu xe khác của Toyota như Camry, Raize hay Veloz Cross cũng đang đội giá mạnh. Đáng chú ý hiện Toyota Việt Nam đã tuyên bố không bán xe kèm “lạc” và đề nghị khách hàng phản ánh vào số hotline, nhưng đâu vẫn vào đó. Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 7/2021, sau gần nửa năm, Land Cruiser vẫn là hàng hiếm trên thị trường. So với thế hệ cũ, Toyota Land Cruiser 2022 mới thay đổi rất nhiều, lột xác hoàn toàn về thiết kế nội, ngoại thất, khung gầm cùng động cơ và cả công nghệ hỗ trợ vận hành... Nội thất Toyota Land Cruiser 2022 khác biệt hoàn toàn so với thế hệ cũ. Vô-lăng kiểu mới, có tích hợp sưởi, đồng hồ analog kết hợp màn hình 7 inch, phía sau còn có hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Màn hình trung tâm 12,3 inch đặt nổi. Âm thanh 14 loa JBL kết hợp hệ thống chống ồn chủ động. Gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền. Phanh đỗ điện tử thay cho loại cơ trước đây. Cốp phía sau mở điện, hỗ trợ đá cốp rảnh tay. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh 8 hướng. Công nghệ an toàn trên xe không quá nổi trội. So với đời xe trước, Toyota Land Cruiser 2022 có thêm cảnh báo điểm mù cùng gói trang bị Safety Sense với những tính năng như cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động. 8 cảm biến trước và sau, 10 túi khí. Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng bán ra thị trường Việt Nam dùng động cơ xăng V6 dung tích 3,5 lít tăng áp kép hoàn toàn mới, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Xe có 3 chế độ lái. Hệ thống treo và các tính năng hỗ trợ địa hình trên mẫu xe này đều được nâng cấp đáng kể. Xét về đối thủ cạnh tranh, gần như không có mẫu xe nào cạnh tranh ngang hàng với Toyota Land Cruiser tại Việt Nam. Xét trong tầm giá khoảng 4 tỉ đồng, các mẫu SUV có sức ảnh hưởng tới mẫu xe SUV Nhật Bản này có BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 hay cả mẫu xe sang cùng nhà Lexus RX. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - Cuộc cách mạng về công nghệ.