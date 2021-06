Toyota Land Cruiser 2013 độ 2020 "đầy sang chảnh" ở Việt Nam

Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay là một mẫu xe rất “độc lạ” - chiếc Toyota Land Cruiser đời 2013, nhưng đã được “cải lão hoàn đồng” thành phiên bản 2020 và đang trên đường trẻ hóa để tự biến mình thành bản 2021 mới nhất. Chiếc xe trong khuôn khổ bài viết thuộc phiên bản thế hệ thứ hai mang mã hiệu J200 - vốn ra đời từ những năm 2007 và được duy trì suốt 14 năm qua, với nhiều bản facelift. Do không khác biệt về thế hệ, nên những người thợ Việt có thể dễ dàng độ xe Toyota Land Cruiser cũ với bộ bodykit từ đời 2013 lên 2020, với nhiều chi tiết ngoại thất khác biệt. Điển hình có thể kể tới như mặt ca-lăng khỏe khoắn, với những nan chrome sáng bóng kích cỡ đậm nét bao quanh lưới tản nhiệt. Đồng bộ với đó là toàn bộ khu vực cản trước, cũng đã được nâng cấp đúng chuẩn đời xe 2020. Bộ đèn chiếu sáng chính với hai thấu kính mỗi bên, cho hiệu quả chiếu sáng tăng đáng kể so với chiếc xe nguyên bản. Bộ đèn phanh ở phía sau đuôi xe cũng đã được thay hình đổi dạng, với những họa tiết hình khối y hệt những chiếc Land Cruiser thế hệ hiện hành. “Dàn chân” của xe cũng trở nên khoẻ khoắn và bệ vệ hơn nhiều, nhờ bộ mâm 5 chấu kép giờ đây đã được nâng lên kích thước 20 inch. Duy chỉ có màu sơn đen “đi cùng năm tháng” của xe là vẫn được chủ nhân giữ lại. Còn bên trong xe thì sao? – Xin bật mí ngay, là chiếc xe này khiến những bản độ MBS đến từ Trung Đông giá trị gần chục tỷ đồng cũng phải ngả mũ chào thua!!! Cụ thể, toàn bộ không gian nội thất của xe ngập trong sắc đỏ của da Nappa cao cấp. Dù là một chiếc SUV fullsize, nhưng chỉ có 4 ghế ngồi được bố trí trên xe, nhằm đảm bảo sự thoải mái nhất dành cho ông chủ ngồi bên trong. Tất nhiên, đi theo bộ ghế ngồi đẳng cấp này là các chức năng full tiện ích cho hai hành khách ở hàng phía sau, bao gồm: sưởi ấm, làm mát, mát-xa, điều chỉnh độ ngả lưng, tối ưu hóa tư thế ngồi (bơm lưng, tựa eo, nâng hông, đỡ chân… Phần tựa để tay hàng ghế hai đã biến thành khu vực điều khiển chức năng có tích hợp sạc điện thoại không dây và bọc da màu đen, với hoa văn quả trám đục lỗ tông – xuyệt – tông với ghế ngồi, bên cạnh những khu vực ốp gỗ xa xỉ. Dù được độ lại theo phong cách MBS của các ông chủ giàu có xứ Dubai, nhưng chiếc Land Cruiser này còn có bộ ghế tinh xảo hơn vài phần. Cụ thể, một số chi tiết như phần bọc da ở táp-pi cửa cũng được thêu vân quả trám, đục lỗ với hoa văn đồng bộ như trên mặt ghế ngồi. Còn trên bản độ MBS Trung Đông, chi tiết trang trí xa hoa này chỉ đơn thuần được kẻ đường chỉ quả trám mà thôi. Trên hàng ghế trước, tọa lạc ở chính giữa bảng táp-lô rộng mênh mông là khu vực bảng điều khiển chức năng rất hiện đại, không còn bất kỳ một chút dáng vẻ cổ điển, nghèo nàn chức năng của một “con trâu Toyota” đời 2013 nữa! Nhân vật chính của khu vực này là màn hình android đến từ thương hiệu Ability, với tốc độ phản hồi nhanh hơn và nhiều chức năng hơn so với phiên bản màn hình mới nhất theo những chiếc xe Land Cruiser chính hãng đời 2020. Những người thợ chọn màn hình hàng hiệu Ability để nâng cấp, không đơn thuần vì kích cỡ lớn hay các tính năng, mà vì nó hỗ trợ cổng âm thanh high-end, phục vụ dàn âm thanh giải trí 6.5 cao cấp đến từ thương hiệu Italia Audison. Với 6 loa thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất, cục sub mã APS10D, 2 âm-ly AV 5.1K - SR4 và bộ giải mã âm thanh Audison Bit nove cho cường độ âm thanh lên tới 91 dB. Nhờ vậy, dàn loa này tự tin không thua kém bất cứ không gian nghe nhạc nào trên các thương hiệu xe sang cao cấp hiện nay. Thế mạnh của bộ dàn âm thanh này không phải ở công suất kéo 600W, mà là ở độ chi tiết mà nó đem lại: Từng tiếng nước chảy róc rách, từng làn gió thổi vi vu hay từng loại nhạc cụ chi tiết sẽ được tách bạch rõ ràng và gõ vào đôi tai của chủ nhân với độ chính xác gần như nghe trực tiếp. Chỉ tính riêng 2 cục loa treble bố trí ở hai bên cột A cũng đã có trọng lượng tương đương 1 kg – tức là nặng hơn 4 loa JBL ở cánh cửa theo xe zin. Để đặt vừa 2 loa này, người thợ thi công bài độ đã phải khoét hai miếng cạnh rìa táp-lô và đắp lên mình nó vật liệu ốp giả da hệt như vân chất liệu trên ốp táp-lô. Độ căng bóng của nếp gấp giả da hoàn toàn không có bất kỳ một gợn lỗi nào. Mọi thứ đều chỉn chu và ăn khớp y như được đưa ra từ nhà máy chính hãng. Tất nhiên, để chứa vừa bộ loa hàng thửa này, chủ nhân cũng phải chấp nhận hi sinh một chút khôn gian để đồ ở dưới cốp sau: một tủ chứa các thiết bị âm thanh với nắp trong suốt khoe trọn vẹn các chi tiết cơ khí bên trong, “sexy” giống hệt cách mà những người thợ Anh Quốc của hãng Rolls-Royce thiết kế riêng hộp đựng trong suốt cho bộ dụng cụ đồ ăn bằng bạc trên những chiếc Boat Tail đắt nhất thế giới. Vô-lăng của xe cũng đã được thay sang loại mới, cập nhật theo đúng phong cách của những chiếc Toyota Land Cruiser đời mới. Tấm bọc vô-lăng được may từ da cao cấp phối với da lộn, diễu chỉ màu đỏ tương phản nổi bật. Riêng phần da lộn được khéo léo đệm ở viền ngoài – khu vực tài xế hay nắm vào nhất, đem lại cảm giác vần vô-lăng rất “đã tay”. Rèm che nắng trên xe cũng được nghiên cứu, tuỳ biến theo ý thích của chủ nhân: lên xe ngồi hàng sau, ngả ghế ra nghỉ ngơi mà ánh sáng mặt trời không được phép làm phiền đến đôi mắt của chủ nhân. Những người thợ độ xe đã lựa chọn loại rèm cứng để tránh phát ra tiếng động lọc xọc khi xe di chuyển. Ngoài ra, một chi tiết khác cũng được đặt hàng riêng theo ý thích của chủ xe, đó là bệ đỡ chân ở tựa lưng ghế phụ, được điều khiển nâng – hạ theo mong muốn của ông chủ ở vị trí phía sau mà không phải phụ thuộc vào người ngồi trước. Các chi tiết bọc da trên xe - điển hình như bộ ghế cao cấp - được gắn mác thương hiệu Flavor. Đây tự hào là một thương hiệu da hoàn toàn của người Việt. Trong đó, toàn bộ công đoạn từ khâu thiết kế cho đến gia công và hoàn thiện, đều được thực hiện tại Việt Nam. Chiếc Land Cruiser trên đây chỉ là một trong số rất rất nhiều sản phẩm cộp mác Flavor do MT Luxury hoàn thiện. Video: Ngắm Toyota Land Cruiser 2012 độ 2020 "đầy sang chảnh".

Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay là một mẫu xe rất “độc lạ” - chiếc Toyota Land Cruiser đời 2013, nhưng đã được “cải lão hoàn đồng” thành phiên bản 2020 và đang trên đường trẻ hóa để tự biến mình thành bản 2021 mới nhất. Chiếc xe trong khuôn khổ bài viết thuộc phiên bản thế hệ thứ hai mang mã hiệu J200 - vốn ra đời từ những năm 2007 và được duy trì suốt 14 năm qua, với nhiều bản facelift. Do không khác biệt về thế hệ, nên những người thợ Việt có thể dễ dàng độ xe Toyota Land Cruiser cũ với bộ bodykit từ đời 2013 lên 2020, với nhiều chi tiết ngoại thất khác biệt. Điển hình có thể kể tới như mặt ca-lăng khỏe khoắn, với những nan chrome sáng bóng kích cỡ đậm nét bao quanh lưới tản nhiệt. Đồng bộ với đó là toàn bộ khu vực cản trước, cũng đã được nâng cấp đúng chuẩn đời xe 2020. Bộ đèn chiếu sáng chính với hai thấu kính mỗi bên, cho hiệu quả chiếu sáng tăng đáng kể so với chiếc xe nguyên bản. Bộ đèn phanh ở phía sau đuôi xe cũng đã được thay hình đổi dạng, với những họa tiết hình khối y hệt những chiếc Land Cruiser thế hệ hiện hành. “Dàn chân” của xe cũng trở nên khoẻ khoắn và bệ vệ hơn nhiều, nhờ bộ mâm 5 chấu kép giờ đây đã được nâng lên kích thước 20 inch. Duy chỉ có màu sơn đen “đi cùng năm tháng” của xe là vẫn được chủ nhân giữ lại. Còn bên trong xe thì sao? – Xin bật mí ngay, là chiếc xe này khiến những bản độ MBS đến từ Trung Đông giá trị gần chục tỷ đồng cũng phải ngả mũ chào thua!!! Cụ thể, toàn bộ không gian nội thất của xe ngập trong sắc đỏ của da Nappa cao cấp. Dù là một chiếc SUV fullsize, nhưng chỉ có 4 ghế ngồi được bố trí trên xe, nhằm đảm bảo sự thoải mái nhất dành cho ông chủ ngồi bên trong. Tất nhiên, đi theo bộ ghế ngồi đẳng cấp này là các chức năng full tiện ích cho hai hành khách ở hàng phía sau, bao gồm: sưởi ấm, làm mát, mát-xa, điều chỉnh độ ngả lưng, tối ưu hóa tư thế ngồi (bơm lưng, tựa eo, nâng hông, đỡ chân… Phần tựa để tay hàng ghế hai đã biến thành khu vực điều khiển chức năng có tích hợp sạc điện thoại không dây và bọc da màu đen, với hoa văn quả trám đục lỗ tông – xuyệt – tông với ghế ngồi, bên cạnh những khu vực ốp gỗ xa xỉ. Dù được độ lại theo phong cách MBS của các ông chủ giàu có xứ Dubai, nhưng chiếc Land Cruiser này còn có bộ ghế tinh xảo hơn vài phần. Cụ thể, một số chi tiết như phần bọc da ở táp-pi cửa cũng được thêu vân quả trám, đục lỗ với hoa văn đồng bộ như trên mặt ghế ngồi. Còn trên bản độ MBS Trung Đông, chi tiết trang trí xa hoa này chỉ đơn thuần được kẻ đường chỉ quả trám mà thôi. Trên hàng ghế trước, tọa lạc ở chính giữa bảng táp-lô rộng mênh mông là khu vực bảng điều khiển chức năng rất hiện đại, không còn bất kỳ một chút dáng vẻ cổ điển, nghèo nàn chức năng của một “con trâu Toyota” đời 2013 nữa! Nhân vật chính của khu vực này là màn hình android đến từ thương hiệu Ability, với tốc độ phản hồi nhanh hơn và nhiều chức năng hơn so với phiên bản màn hình mới nhất theo những chiếc xe Land Cruiser chính hãng đời 2020. Những người thợ chọn màn hình hàng hiệu Ability để nâng cấp, không đơn thuần vì kích cỡ lớn hay các tính năng, mà vì nó hỗ trợ cổng âm thanh high-end, phục vụ dàn âm thanh giải trí 6.5 cao cấp đến từ thương hiệu Italia Audison. Với 6 loa thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất, cục sub mã APS10D, 2 âm-ly AV 5.1K - SR4 và bộ giải mã âm thanh Audison Bit nove cho cường độ âm thanh lên tới 91 dB. Nhờ vậy, dàn loa này tự tin không thua kém bất cứ không gian nghe nhạc nào trên các thương hiệu xe sang cao cấp hiện nay. Thế mạnh của bộ dàn âm thanh này không phải ở công suất kéo 600W, mà là ở độ chi tiết mà nó đem lại: Từng tiếng nước chảy róc rách, từng làn gió thổi vi vu hay từng loại nhạc cụ chi tiết sẽ được tách bạch rõ ràng và gõ vào đôi tai của chủ nhân với độ chính xác gần như nghe trực tiếp. Chỉ tính riêng 2 cục loa treble bố trí ở hai bên cột A cũng đã có trọng lượng tương đương 1 kg – tức là nặng hơn 4 loa JBL ở cánh cửa theo xe zin. Để đặt vừa 2 loa này, người thợ thi công bài độ đã phải khoét hai miếng cạnh rìa táp-lô và đắp lên mình nó vật liệu ốp giả da hệt như vân chất liệu trên ốp táp-lô. Độ căng bóng của nếp gấp giả da hoàn toàn không có bất kỳ một gợn lỗi nào. Mọi thứ đều chỉn chu và ăn khớp y như được đưa ra từ nhà máy chính hãng. Tất nhiên, để chứa vừa bộ loa hàng thửa này, chủ nhân cũng phải chấp nhận hi sinh một chút khôn gian để đồ ở dưới cốp sau: một tủ chứa các thiết bị âm thanh với nắp trong suốt khoe trọn vẹn các chi tiết cơ khí bên trong, “sexy” giống hệt cách mà những người thợ Anh Quốc của hãng Rolls-Royce thiết kế riêng hộp đựng trong suốt cho bộ dụng cụ đồ ăn bằng bạc trên những chiếc Boat Tail đắt nhất thế giới. Vô-lăng của xe cũng đã được thay sang loại mới, cập nhật theo đúng phong cách của những chiếc Toyota Land Cruiser đời mới . Tấm bọc vô-lăng được may từ da cao cấp phối với da lộn, diễu chỉ màu đỏ tương phản nổi bật. Riêng phần da lộn được khéo léo đệm ở viền ngoài – khu vực tài xế hay nắm vào nhất, đem lại cảm giác vần vô-lăng rất “đã tay”. Rèm che nắng trên xe cũng được nghiên cứu, tuỳ biến theo ý thích của chủ nhân: lên xe ngồi hàng sau, ngả ghế ra nghỉ ngơi mà ánh sáng mặt trời không được phép làm phiền đến đôi mắt của chủ nhân. Những người thợ độ xe đã lựa chọn loại rèm cứng để tránh phát ra tiếng động lọc xọc khi xe di chuyển. Ngoài ra, một chi tiết khác cũng được đặt hàng riêng theo ý thích của chủ xe, đó là bệ đỡ chân ở tựa lưng ghế phụ, được điều khiển nâng – hạ theo mong muốn của ông chủ ở vị trí phía sau mà không phải phụ thuộc vào người ngồi trước. Các chi tiết bọc da trên xe - điển hình như bộ ghế cao cấp - được gắn mác thương hiệu Flavor. Đây tự hào là một thương hiệu da hoàn toàn của người Việt. Trong đó, toàn bộ công đoạn từ khâu thiết kế cho đến gia công và hoàn thiện, đều được thực hiện tại Việt Nam. Chiếc Land Cruiser trên đây chỉ là một trong số rất rất nhiều sản phẩm cộp mác Flavor do MT Luxury hoàn thiện. Video: Ngắm Toyota Land Cruiser 2012 độ 2020 "đầy sang chảnh".