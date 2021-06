Người đầu tiên "đập thùng" Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới

Tuần vừa qua, chủ đề Toyota Land Cruiser 2022 mới ra mắt thế giới đã "chiếm sóng" trên các mặt báo, điều đó chứng tỏ sức "hot" của mẫu SUV được coi là biểu tượng của thương hiệu ôtô Nhật Bản. Sau 12 năm, Toyota Land Cruiser cuối cùng cũng được nâng cấp thế hệ thứ 7 với sự "lột xác" ngoạn mục nhờ được cải tiến từ trong ra ngoài, rũ bỏ phong cách thiết kế bảo thủ trước đây. Sau khi ra mắt, đến nay dường như những hình ảnh thực tế chỉn chu của Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới vẫn chưa xuất hiện khiến người dùng trên thế giới cảm thấy tò mò và nóng lòng được chiêm ngưỡng mẫu SUV này. Mới đây, một Reviewer người Kazakhstan đã có cơ hội được "bóc tem" Toyota Land Cruiser All New thuộc phiên bản LC300 kỷ niệm 70 năm. Thiết kế mới, nhiều tiện nghi, an toàn và động cơ tiết kiệm nhiên liệu là những gì khiến người này cảm thấy thích thú so với chính Toyota Land Cruiser tiền nhiệm. Ấn tượng đầu tiên của người này Reviewer này về chiếc Toyota Land Cruiser 2022 là ngoại hình đầy tươi mới với nhiều cải tiến, xe sử dụng nền tảng khung gầm TNGA-F hoàn toàn mới. Khung gầm mới giúp Toyota Land Cruiser LC300 nhẹ hơn khoảng 200kg, kích thước xe gồm chiều Dài x Rộng tương ứng là 4.990 x 1.980, chiều dài cơ sở 2.850mm, khoảng sáng gầm xe 230 mm. Mẫu SUV cỡ lớn đến từ Nhật Bản sở hữu lưới tản nhiệt đã được mở rộng và nối liền với cụm đèn trước gồm 3 bóng LED nằm ngang thiết kế vuông vức và nam tính hơn rõ rệt so với trước đây. Ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser 2022 còn được trang bị bộ mâm thiết kế mới màu titan dạng đa chấu với kích thước lớn đến 20 inch, gương chiếu hậu rời xuống khỏi trụ A nâng cao tầm quan sát cho người dùng. Bên trong khoang lái, mẫu xe mới Toyota Land Cruiser 2022 rũ bỏ phong cách thiết kế "cục mịch" trước đây mà kế vào đó là sự mới mẻ trong từng chi tiết. Ấn tượng nhất là màn cảm ứng 12,3 inch nổi trên táp-lô có khả năng hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Androi Auto. Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu nhưng trang bị hiện đại như; 14 loa JBL, hệ thống sạc điện thoại không dây, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, loa JBL, hệ thống nhận diện vân tay, điều hòa tự động 4 vùng độc lập... Hệ thống ghế ngồi của Toyota Land Cruiser 2022 vẫn có cấu hình như cũ với chất liệu bọc da, màu sắc sẽ tùy từng phiên bản. Trong đó, bản Toyota Land Cruiser 2022 GR-S sẽ có ghế đỏ/đen kết hợp. Vô-lăng cũng cải tiến với thiết kế gọn gàng, đồng hồ sau lái kết hợp màn hình và đồng hồ cơ hài hòa mang đến ấn tượng cho người lái cũng là điểm nâng cấp của chiếc SUV này. Toyota Land Cruiser 2022 dùng động cơ V-6 3.5L tăng áp kép tiết kiệm hơn trong khi công suất lại cao hơn trước ở mức 409 mã lực (tăng 30 mã lực), mô-men xoắn 650 Nm (tăng 110 Nm so với trước). Động cơ trên sẽ đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Sẽ có thị trường riêng được cung cấp bản động cơ Turbo Diesel V-6 với công suất 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Tại Việt Nam, các đại lý tư nhân đã nhận đặt cọc xe. Mức giá xe Toyota Land Cruiser 2022 khoảng từ hơn 6 tỷ đồng và hẹn giao xe tháng 10 năm nay. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2022 đã có kế hoạch phân phối chính hãng tại Việt Nam ngay trong năm nay, vì Việt Nam nằm trong 12 thị trường quan trọng của Toyota Land Cruiser 2022 trên toàn cầu. Hy vọng rằng, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ không phân phối phiên bản máy xăng V6 hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp! Video: Người đầu tiên "bóc tem" Toyota Land Cruiser 2022 mới.

