Toyota Innova 2023 chưa ra mắt Việt Nam, đã tăng giá ở Ấn Độ

Toyota Innova thế hệ mới đã ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12 năm ngoái dưới cái tên riêng Innova Hycross. Chỉ sau 2 tháng, mẫu MPV này đã bất ngờ tăng giá tại thị trường Ấn Độ. Theo đó, giá xe Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ tăng từ 25.000 - 75.000 Rupee (khoảng 7,2 - 21,6 triệu đồng) so với trước. Như vậy, giá bán mới của mẫu MPV này dao động từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (khoảng 534 - 856 triệu đồng). Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung phiên bản mới mang tên VX (O) cho dòng xe Innova Hycross ở thị trường Ấn Độ. Với sự xuất hiện của VX (O), Toyota Innova Hycross tại Ấn Độ hiện có tổng cộng 6 phiên bản, bên cạnh G, GX, VX, ZX và ZX (O). Được định vị giữa 2 bản VX và ZX, Toyota Innova Hycross 2023 bản VX (O) mới sở hữu những trang bị như đèn sương mù LED phía, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, túi khí bên sườn và túi khí rèm. Tuy nhiên, bản VX (O) vẫn không có những tính năng an toàn chủ động ADAS như bản ZX (O) cao cấp nhất. Phiên bản VX (O) mới được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Cụ thể, hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số e-Drive, tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực. Nhờ đó, Toyota Innova Hycross 2023 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 23,24 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Ngoài ra, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ còn có tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Động cơ này tạo ra công suất tôi đa 172 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình 16,13 km/lít (6,19 lít/100 km). Bên cạnh những trang bị kể trên, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ còn đi kèm đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, vành hợp kim 18 inch và đèn hậu LED kết hợp Halogen. Bên trong xe có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn viền LED nội thất, 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, ghế trước thông hơi/chỉnh điện/nhớ vị trí, rèm che nắng dành cho hàng ghế thứ hai, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hệ thống điều hòa đa vùng ở cả trước lẫn sau. Chưa hết, người dùng Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ có thể điều khiển một số tính năng của xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh như khởi động máy, bật điều hòa, mở cửa và khóa cửa. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng xem lịch sử vận hành của xe. Trong khi đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo tiền va chạm, cũng có trên Toyota Innova Hycross 2023 ở thị trường Ấn Độ. Cuối cùng là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Hiện các đại lý đã nhận cọc dành cho mẫu xe này, bao gồm cả phiên bản hybrid. Tương tự tại Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ cũ sẽ tiếp tục được bán ở Việt Nam để phục vụ những khách hàng có nhu cầu chạy dịch vụ. Trong khi đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng gia đình. Video: Đánh giá nhanh mẫu xe MPV Toyota Innova 2023.

Toyota Innova thế hệ mới đã ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12 năm ngoái dưới cái tên riêng Innova Hycross. Chỉ sau 2 tháng, mẫu MPV này đã bất ngờ tăng giá tại thị trường Ấn Độ. Theo đó, giá xe Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ tăng từ 25.000 - 75.000 Rupee (khoảng 7,2 - 21,6 triệu đồng) so với trước. Như vậy, giá bán mới của mẫu MPV này dao động từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (khoảng 534 - 856 triệu đồng). Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung phiên bản mới mang tên VX (O) cho dòng xe Innova Hycross ở thị trường Ấn Độ. Với sự xuất hiện của VX (O), Toyota Innova Hycross tại Ấn Độ hiện có tổng cộng 6 phiên bản, bên cạnh G, GX, VX, ZX và ZX (O). Được định vị giữa 2 bản VX và ZX, Toyota Innova Hycross 2023 bản VX (O) mới sở hữu những trang bị như đèn sương mù LED phía, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, túi khí bên sườn và túi khí rèm. Tuy nhiên, bản VX (O) vẫn không có những tính năng an toàn chủ động ADAS như bản ZX (O) cao cấp nhất. Phiên bản VX (O) mới được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Cụ thể, hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số e-Drive, tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực. Nhờ đó, Toyota Innova Hycross 2023 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 23,24 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Ngoài ra, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ còn có tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Động cơ này tạo ra công suất tôi đa 172 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình 16,13 km/lít (6,19 lít/100 km). Bên cạnh những trang bị kể trên, Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ còn đi kèm đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, vành hợp kim 18 inch và đèn hậu LED kết hợp Halogen. Bên trong xe có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn viền LED nội thất, 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, ghế trước thông hơi/chỉnh điện/nhớ vị trí, rèm che nắng dành cho hàng ghế thứ hai, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hệ thống điều hòa đa vùng ở cả trước lẫn sau. Chưa hết, người dùng Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ có thể điều khiển một số tính năng của xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh như khởi động máy, bật điều hòa, mở cửa và khóa cửa. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng xem lịch sử vận hành của xe. Trong khi đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo tiền va chạm, cũng có trên Toyota Innova Hycross 2023 ở thị trường Ấn Độ. Cuối cùng là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Hiện các đại lý đã nhận cọc dành cho mẫu xe này, bao gồm cả phiên bản hybrid. Tương tự tại Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ cũ sẽ tiếp tục được bán ở Việt Nam để phục vụ những khách hàng có nhu cầu chạy dịch vụ. Trong khi đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chủ yếu nhắm đến đối tượng khách hàng gia đình. Video: Đánh giá nhanh mẫu xe MPV Toyota Innova 2023.