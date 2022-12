Toyota Innova EV chạy thử trước ngày mở bán, Mitsubishi Xpander dè chừng

Xuất hiện trong khuôn khổ triển lãm Indonesia International Motor Show 2022 diễn ra tại thủ đô Jakarta hồi tháng 3 vừa qua, Toyota Innova EV Concept chạy điện đã trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm của người dùng tại quốc đảo. Dựa trên các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Toyota Innova 2024 chạy điện mang vẻ ngoài khá giống với phiên bản sử dụng động cơ truyền thống. Bắt gặp trên đường chạy thử, Innova EV nổi bật với lưới tản nhiệt khép kín. Trong cụm đèn pha có những dải màu xanh dương khá lạ mắt. Các đường viền màu xanh dương này cũng xuất hiện dọc thân xe, trên đèn hậu và xung quanh logo. Phần thân xe của Innova chạy điện không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản truyền thống, ngoại trừ logo EV phía trên cổng sạc và dòng chữ Electric bố trí ở đuôi xe. Ngoài ra, xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu màu xám khá hút mắt. Chưa rõ mẫu xe điện này được phát triển dựa trên khung gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) hay International Multi-purpose Vehicle (IMV) cải tiến? TNGA là khung gầm hiện đang được dùng cho một số mẫu xe đời mới của Toyota như Camry, C-HR, RAV4 và Corolla. Trong khi đó, IMV lại được dùng cho Innova, Fortuner và Hilux. Theo những công bố trước đó, nội thất của chiếc xe MPV Toyota Innova EV chạy điện cũng có một số thay đổi. Xe được trang bị cụm đồng hồ riêng nhưng vẫn có đồng hồ vòng tua máy dù dùng động cơ điện. Màn hình thông tin giải trí hiển thị các thông tin cần thiết, bao gồm cả trạng thái của hệ thống truyền động điện (dung lượng pin, phạm vi hoạt động còn lại và công suất đầu ra hiện tại), tốc độ xe… Ghế ngồi bọc da màu sáng và có in huy hiệu “Innova EV” vào tựa đầu phía trước. Hiện tại các thông số kỹ thuật và chi tiết động cơ của xe vẫn chưa được hãng tiết lộ. Thậm chí, việc chiếc MPV chạy điện này có sản xuất thương mại không cũng vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hãng xe Toyota hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất cứ thông tin gì về chiếc xe MPV Innova thuần điện này, tuy nhiên việc ngày chiếc MPV quốc dân thương hiệu Nhật Bản ra mắt có thể chỉ là vấn đề thời gian. Trong thời gian qua, hãng Toyota đã giới thiệu 10 mẫu xe ôtô có dùng mô-tơ điện tại thị trường Indonesia, trong đó có 8 xe hybrid (HEV), 1 xe plug-in hybrid (PHEV) và 1 xe điện (BEV) mang thương hiệu Lexus. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova thế hệ mới hiện tại có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid, giá bán dao động từ 419-614 triệu Rupiah, (khoảng 662,8-971 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Innova EV chạy điện hoàn toàn mới.

