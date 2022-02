Toyota Highlander 2011, gần 800 triệu tại Việt Nam có đáng tiền?

Không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để chi hơn 4 tỷ đồng cho một chiếc Toyota Highlander 2022 thế hệ mới (nhập tư). Chính vì thế, nếu yêu thích dòng xe Toyota Highlander thì lựa chọn xe thế hệ cũ là một gợi ý. Đơn cử một chiếc Toyota Highlander đời 2011 đang được chào bán với giá 790 triệu đồng, tức rẻ hơn một chiếc Hyundai Tucson 2022 phiên bản tiêu chuẩn (825 triệu đồng). So với lựa chọn “đập hộp” các mẫu CUV hạng C bản thấp như Hyundai Tucson thế hệ mới, lựa chọn dòng xe CUV Toyota Highlander có ưu thế hơn ở kích thước rộng rãi với 3 hàng ghế cung cấp 7 chỗ ngồi cho cả gia đình, xe nhập Mỹ chất lượng được đánh giá cao, thương hiệu bền bỉ “ăn chắc mặc bền” và nhiều trang bị, trong đó là trang bị an toàn “chuẩn Mỹ”. Đây là một trong những ưu điểm của xe Toyota nhập Mỹ, vốn được lòng khách hàng Việt. Sau hơn 10 năm sử dụng, ngoại thất Toyota Highlander đời 2011 này vẫn còn khá “keng”, không có nhiều xuống cấp qua thời gian. Ngoại thất sử dụng đèn pha Bi-halogen, “dàn chân” lắp bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch. Mặc dù đã hơn 10 năm tuổi, nhưng ngoại thất Highlander vẫn khá bền dáng, không có cảm giác bị “lỗi thời”. Mẫu xe được chào bán thuộc phiên bản SE, sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.7L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 187 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252Nm tại 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Động cơ 2.7L là động cơ nhỏ nhất của dòng Highlander, trong khi dòng xe này có phiên bản động cơ V6 3.5L dung tích lớn hơn. Mặc dù động cơ cũ, nhưng động cơ 2.7L này nổi tiếng ở độ bền bỉ và tin cậy cao. Nội thất Highlander đời 2011 phiên bản SE này không phải là phiên bản full options. Tuy nhiên trang bị vẫn đủ dùng với ghế ngồi bọc Da, ghế lái chỉnh điện. Trang bị đầu CD, AM/FM, trang bị cửa sổ trời cho hàng ghế trước, ổ cắm điện. Gương chiếu hậu chỉnh điện. An toàn với loạt phanh ABS/BA/EBD, kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định thân xe và 6 túi khí. Nhìn chung với giá xe Toyota Highlander 2011 chưa tới 800 triệu đồng, đây được xem là một lựa chọn xe CUV 7 chỗ dành cho khách hàng Việt trong tầm giá rẻ hơn “đập hộp” một chiếc Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn. Có thể nói, tầm tiền khoảng 800 triệu để mua xe khá lỡ cỡ, thay vì tiếp cận các mẫu CUV hạng C phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ, thì trong tầm giá này, người mua có thể chọn Highlander đời cũ vượt trội hơn về kích thước rộng rãi và khả năng vận hành đầm chắc. Trên thực tế, không phải khách hàng cũng dám “xuống tiền” với chiếc Highlander đã có tuổi này, vì phần lớn người mua xe thường ngại mua xe đời cao. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn xe CUV 7 chỗ tốt trong tầm giá. Sẽ phù hợp với tệp khách hàng mua xe yêu thích thương hiệu xe Toyota, thích “mác” xe nhập Mỹ, không chú trọng nhiều về trang bị “đồ chơi” options, kiểu dáng thiết kế thời thượng cá tính. Video: Đánh giá Toyota Highlander 2011 tại Việt Nam.

Không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để chi hơn 4 tỷ đồng cho một chiếc Toyota Highlander 2022 thế hệ mới (nhập tư). Chính vì thế, nếu yêu thích dòng xe Toyota Highlander thì lựa chọn xe thế hệ cũ là một gợi ý. Đơn cử một chiếc Toyota Highlander đời 2011 đang được chào bán với giá 790 triệu đồng, tức rẻ hơn một chiếc Hyundai Tucson 2022 phiên bản tiêu chuẩn (825 triệu đồng). So với lựa chọn “đập hộp” các mẫu CUV hạng C bản thấp như Hyundai Tucson thế hệ mới, lựa chọn dòng xe CUV Toyota Highlander có ưu thế hơn ở kích thước rộng rãi với 3 hàng ghế cung cấp 7 chỗ ngồi cho cả gia đình, xe nhập Mỹ chất lượng được đánh giá cao, thương hiệu bền bỉ “ăn chắc mặc bền” và nhiều trang bị, trong đó là trang bị an toàn “chuẩn Mỹ”. Đây là một trong những ưu điểm của xe Toyota nhập Mỹ, vốn được lòng khách hàng Việt. Sau hơn 10 năm sử dụng, ngoại thất Toyota Highlander đời 2011 này vẫn còn khá “keng”, không có nhiều xuống cấp qua thời gian. Ngoại thất sử dụng đèn pha Bi-halogen, “dàn chân” lắp bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch. Mặc dù đã hơn 10 năm tuổi, nhưng ngoại thất Highlander vẫn khá bền dáng, không có cảm giác bị “lỗi thời”. Mẫu xe được chào bán thuộc phiên bản SE, sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.7L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 187 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252Nm tại 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Động cơ 2.7L là động cơ nhỏ nhất của dòng Highlander, trong khi dòng xe này có phiên bản động cơ V6 3.5L dung tích lớn hơn. Mặc dù động cơ cũ, nhưng động cơ 2.7L này nổi tiếng ở độ bền bỉ và tin cậy cao. Nội thất Highlander đời 2011 phiên bản SE này không phải là phiên bản full options. Tuy nhiên trang bị vẫn đủ dùng với ghế ngồi bọc Da, ghế lái chỉnh điện. Trang bị đầu CD, AM/FM, trang bị cửa sổ trời cho hàng ghế trước, ổ cắm điện. Gương chiếu hậu chỉnh điện. An toàn với loạt phanh ABS/BA/EBD, kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định thân xe và 6 túi khí. Nhìn chung với giá xe Toyota Highlander 2011 chưa tới 800 triệu đồng, đây được xem là một lựa chọn xe CUV 7 chỗ dành cho khách hàng Việt trong tầm giá rẻ hơn “đập hộp” một chiếc Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn. Có thể nói, tầm tiền khoảng 800 triệu để mua xe khá lỡ cỡ, thay vì tiếp cận các mẫu CUV hạng C phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ, thì trong tầm giá này, người mua có thể chọn Highlander đời cũ vượt trội hơn về kích thước rộng rãi và khả năng vận hành đầm chắc. Trên thực tế, không phải khách hàng cũng dám “xuống tiền” với chiếc Highlander đã có tuổi này, vì phần lớn người mua xe thường ngại mua xe đời cao. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn xe CUV 7 chỗ tốt trong tầm giá. Sẽ phù hợp với tệp khách hàng mua xe yêu thích thương hiệu xe Toyota, thích “mác” xe nhập Mỹ, không chú trọng nhiều về trang bị “đồ chơi” options, kiểu dáng thiết kế thời thượng cá tính. Video: Đánh giá Toyota Highlander 2011 tại Việt Nam.