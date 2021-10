Toyota Frontlander 2022 tại Trung Quốc, giống Cross ở Việt Nam

Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, mẫu SUV mới Toyota Frontlander 2022 mới lần đầu tiên được hé lộ thiết kế qua những hình ảnh úp mở do hãng tung ra. Đây thực chất là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Corolla Cross. Đến nay, những hình ảnh rõ hơn của Toyota Frontlander 2022 đã được hé lộ qua tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Corolla Cross sẽ có 2 phiên bản khác nhau. Đầu tiên là Corolla Cross với thiết kế giống xe ở Việt Nam và do liên doanh FAW Toyota tại Trung Quốc sản xuất. Thứ hai là Frontlander 2022 do liên doanh GAC Toyota chế tạo. Đúng như những hình ảnh úp mở từ trước đó, mẫu xe SUV Toyota Frontlander 2022 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất giống với Corolla Cross mới ra mắt tại Nhật Bản. Trong khi đó, Corolla Cross do liên doanh FAW Toyota sản xuất lại trông không khác gì xe đang bán ở Việt Nam. Tương tự Toyota Corolla Cross ở Nhật Bản, Frontlander 2022 cũng có lưới tản nhiệt trên thanh mảnh, lưới tản nhiệt dưới cỡ lớn, được bao quanh bằng viền dày dặn và hốc gió trung tâm hình thang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt dưới còn có 2 đèn sương mù trước hình tròn, tuy nhiên xe không đi kèm logo hình chữ "C" ở lưới tản nhiệt trên như xe tại Nhật Bản mà dùng logo quen thuộc của thương hiệu Toyota. Tiếp đến là dải đèn LED định vị ban ngày chia đèn pha thành 2 tầng. Bên trên dải đèn LED định vị ban ngày này là đèn báo rẽ dạng LED tuần tự trong khi phía dưới là đèn pha chính. Đằng sau, Toyota Frontlander 2022 được trang bị cụm đèn hậu và cản va giống Corolla Cross ở Nhật Bản. Chỉ có điều, tên xe không nằm ở bên trái cửa cốp như xe tại Nhật Bản. Thay vào đó, dòng chữ "Frontlander" lại được dập ở lẫy mở cốp sau. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp Trung Quốc, Toyota Frontlander 2022 sở hữu kích thước cụ thể là chiều dài 4.485 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với xe ở Việt Nam, Toyota Frontlander 2022 dài hơn 25 mm. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Frontlander 2022 tạm thời chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực. Hiện chưa có thông tin về việc mẫu SUV này sẽ có phiên bản hybrid tại thị trường tỷ dân. Như vậy, có thể thấy là Toyota Frontlander 2022 tại Trung Quốc dùng động cơ hoàn toàn khác với Corolla Cross ở Việt Nam. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ B này có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 1.8L, sản sinh công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Dự kiến, Toyota Frontlander 2022 sẽ chính thức trình làng tại Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào tháng 11 năm nay. Video: Đánh giá Toyota Corolla Cross bản rẻ nhất tại Việt Nam.

Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, mẫu SUV mới Toyota Frontlander 2022 mới lần đầu tiên được hé lộ thiết kế qua những hình ảnh úp mở do hãng tung ra. Đây thực chất là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Corolla Cross. Đến nay, những hình ảnh rõ hơn của Toyota Frontlander 2022 đã được hé lộ qua tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Corolla Cross sẽ có 2 phiên bản khác nhau. Đầu tiên là Corolla Cross với thiết kế giống xe ở Việt Nam và do liên doanh FAW Toyota tại Trung Quốc sản xuất. Thứ hai là Frontlander 2022 do liên doanh GAC Toyota chế tạo. Đúng như những hình ảnh úp mở từ trước đó, mẫu xe SUV Toyota Frontlander 2022 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất giống với Corolla Cross mới ra mắt tại Nhật Bản. Trong khi đó, Corolla Cross do liên doanh FAW Toyota sản xuất lại trông không khác gì xe đang bán ở Việt Nam. Tương tự Toyota Corolla Cross ở Nhật Bản, Frontlander 2022 cũng có lưới tản nhiệt trên thanh mảnh, lưới tản nhiệt dưới cỡ lớn, được bao quanh bằng viền dày dặn và hốc gió trung tâm hình thang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt dưới còn có 2 đèn sương mù trước hình tròn, tuy nhiên xe không đi kèm logo hình chữ "C" ở lưới tản nhiệt trên như xe tại Nhật Bản mà dùng logo quen thuộc của thương hiệu Toyota. Tiếp đến là dải đèn LED định vị ban ngày chia đèn pha thành 2 tầng. Bên trên dải đèn LED định vị ban ngày này là đèn báo rẽ dạng LED tuần tự trong khi phía dưới là đèn pha chính. Đằng sau, Toyota Frontlander 2022 được trang bị cụm đèn hậu và cản va giống Corolla Cross ở Nhật Bản. Chỉ có điều, tên xe không nằm ở bên trái cửa cốp như xe tại Nhật Bản. Thay vào đó, dòng chữ "Frontlander" lại được dập ở lẫy mở cốp sau. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp Trung Quốc, Toyota Frontlander 2022 sở hữu kích thước cụ thể là chiều dài 4.485 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với xe ở Việt Nam, Toyota Frontlander 2022 dài hơn 25 mm. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Frontlander 2022 tạm thời chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực. Hiện chưa có thông tin về việc mẫu SUV này sẽ có phiên bản hybrid tại thị trường tỷ dân. Như vậy, có thể thấy là Toyota Frontlander 2022 tại Trung Quốc dùng động cơ hoàn toàn khác với Corolla Cross ở Việt Nam. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ B này có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 1.8L, sản sinh công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Dự kiến, Toyota Frontlander 2022 sẽ chính thức trình làng tại Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào tháng 11 năm nay. Video: Đánh giá Toyota Corolla Cross bản rẻ nhất tại Việt Nam.