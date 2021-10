Toyota Frontlander 2022 - bản đổi tên của Corolla Cross "lộ hàng"

Mới đây, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã “nhá hàng” một vài hình ảnh của mẫu SUV mới với tên gọi Frontlander. Thực tế, Toyota Frontlander 2022 mới chính là phiên bản đổi tên của Corolla Cross dành cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe SUV Toyota Frontlander 2022 là sản phẩm do Toyota và thương hiệu Trung Quốc GAC hợp tác sản xuất. Mẫu SUV mới này dự kiến sẽ được ra mắt tại Triển lãm ô tô Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 11. Toyota Corolla Cross lần đầu tiên ra mắt vào hồi tháng 7/2020 và chỉ sau hơn 1 năm, mẫu SUV cỡ B này đã liên tục “có mặt” tại các quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan. Toyota Frontlander 2022 sẽ được định vị thấp hơn RAV4 trong đội hình SUV toàn cầu của hãng xe Nhật. Qua một số hình ảnh của hãng chia sẻ thì có thể thấy Toyota Frontlander 2022 tại Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất tương tự xe ở Nhật Bản. Cụ thể ở phần đầu xe, Frontlander 2022 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với đường viền dày dặn bao quanh. Hệ thống đèn pha của Frontlander 2022 cũng có thiết kế chia đôi tương tự xe ở Nhật Bản với dải đèn LED định vị ban ngày nằm giữa. Trong khi đó, đèn pha chính nằm phía dưới và đèn báo rẽ dạng LED tuần tự ở phía trên. Phía dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang và hai đèn sương mù dạng hình tròn. Toyota Frontlander 2022 được trang bị bộ mâm hợp kim đường kính 18 inch mới. Hiện hình ảnh thiết kế đuôi xe Toyota Frontlander 2022 vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Tuy nhiên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu mẫu SUV mới này có thiết kế đuôi xe giống với Toyota Corolla Cross ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, thông tin chi tiết về hệ thống truyền động của Toyota Frontlander 2022 cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng Frontlander 2022 sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L Frontlander được xây dựng trên nền tảng Toyota New Generation Architecture (TNGA) mới của Toyota. Theo truyền thống tại Trung Quốc thì Toyota Frontlander 2022 rất có thể sẽ có kích thước “nhỉnh” hơn so với Corolla Cross. Về trang bị an toàn, dự kiến xe sẽ sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm: đèn pha tự động, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, phát hiện điểm mù và phanh khẩn cấp tự động Video: Giới thiệu Toyota Corolla Cross 2021 tại Nhật Bản.

