Toyota Fortuner giảm 130 triệu tại Việt Nam, "đấu" Hyundai SantaFe

Hiện tại, Toyota đang áp dụng khuyến mại bằng bảo hiểm thân vỏ và chính sách bảo hành cho 2 mẫu xe lắp ráp trong nước là Fortuner 2.4 AT 1 cầu và Fortuner 2.4 MT 1 cầu bằng hình thức trả thẳng, không quy đổi thành tiền mặt. Giá xe Toyota Fortuner niêm yết cho hai phiên bản đang được hưởng ưu đãi lần lượt là 1,096 tỷ đồng và 1,033 tỷ đồng. Hơn nữa, hai mẫu xe này cũng được nhận ưu đãi giảm 50% phí trước bạ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Vì vậy, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền lên tới 70 triệu đồng (mức cao nhất 6% ở Hà Nội) cho mẫu xe này.

Trong tháng 8 này ngoài giảm giá Toyota Fortuner từ một số đại lý, khách hàng được tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và gói bảo dưỡng ba năm miễn phí hoặc 100.000 km, chương trình có tổng giá trị tương đương 55 triệu đồng. Như vậy, tổng ưu đãi khách hàng nhận được lên tới 125 triệu đồng. Khách hàng mua Toyota Fortuner trong tháng 8 được ưu đãi gần 130 triệu đồng.

Trong nửa năm nay, mẫu SUV 7 chỗ của Toyota giao tới tay khách hàng tổng cộng 3.677 chiếc, kém xa con số 5.451 xe, tương đương khoảng 33% so với xe bán ra cùng kỳ năm 2019. Ở tháng 6, Toyota Fortuner cũng bán được 788 xe, tăng 26% so với tháng trước, tuy nhiên giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ VAMA và TC Motor, trong các tháng 1,2,5,6 của năm 2020, Toyota Fortuner bất ngờ để Hyundai SantaFe vượt mặt trong phân khúc SUV 7 chỗ, dù doanh số vẫn tăng trưởng tốt. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Fortuner chịu về sau Santa Fe dù nguồn cung dồi dào và ưu đãi giảm mạnh. Thực tế trong phân khúc SUV 7 chỗ, không chỉ có mẫu xe của Toyota được nhận ưu đãi, nhiều mẫu xe khác trong phân khúc cũng được hưởng lợi từ chính sách này. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid 19 phức tạp cũng khiến doanh số của toàn ngành đi xuống.

Toyota Fortuner Legender - biến thể cao cấp nhất của Toyota Fortuner 2021.

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, mẫu SUV 7 chỗ của Toyota nhanh chóng đứng đầu phân khúc với doanh số bán ra gần 100.000 xe. Năm 2019, mẫu xe này cũng bán được 12.000 xe và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Toyota Fortuner nổi tiếng về tính thực dụng và hệ giá trị chặt chẽ vì vậy mà giữ vững ngôi vương tại thị trường ô tô Việt trong 11 năm liên tục. Ở các phiên bản facelift (nâng cấp), Toyota liên tục đưa ra những cải tiến hữu ích, khắc phục các nhược điểm ở các thế hệ trước đó.

Hơn nữa, nhờ tính kinh tế và thực dụng nên mẫu xe này luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng. Cùng với hệ thống chăm sóc bảo dưỡng trải rộng khắp 64 tỉnh thành cũng góp phần đóng góp vào sự thành công của mẫu xe này.