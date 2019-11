Toyota Fortuner máy dầu giảm tới 115 triệu tại Việt Nam

Cụ thể, bản Toyota Fortuner máy dầu số sàn tiêu chuẩn sử dụng động cơ dầu 2.4L tại các đại lý chính hãng hiện đang giảm giá tới 115 triệu đồng. Biến thể dùng hộp số tự động có mức giảm thấp hơn là 60 triệu đồng. Hai phiên bản của mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2.7 4×4 (động cơ xăng – số tự động 6 cấp) và Fortuner 2.7 4×2 (động cơ xăng – số tự động 6 cấp) vẫn giữ xuất xứ nhập khẩu, giá xe Toyota Fortuner 2019 tương ứng 1,236 tỷ và 1,15 tỷ đồng cho từng phiên bản. Cuối cùng là bản 2.7 4×2 AT TRD (lắp ráp trong nước) giá từ 1,199 tỷ đồng. Mẫu xe Toyota Fortuner 2019 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam sở hữu kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm. So với thế hệ trước, xe Fortuner mới dài hơn 90 mm, chiều dài cơ sở ngắn hơn 5 mm, rộng hơn 15 mm và thấp hơn 15 mm. Ngoại hình của phiên bản Fortuner 2019 mới này không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản khác từng xuất hiện trước đây. Một điểm dễ nhận ra là bộ mâm đúc 18 inch thay vì 17 inch như các bản thấp cấp, ngoài ra xe còn có sẵn đèn LED ban ngày là một đặc điểm khác dễ phân biệt. Trang bị an toàn tiêu chuẩn cho xe bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, camera lùi, cảm biến lùi và 7 túi khí... Bên trong nội thất, ghế ngồi Fortuner nâng cấp 2019 mới được nâng cấp với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 và 6 hướng, vô lăng của xe là loại ba chấu bọc da, ốp gỗ có thiết kế thể thao và tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ cho người lái. Lẫy chuyển số thể thao là một ưu điểm đối với những bác tài muốn trải nghiệm cảm giác lái. Các trang bị tiện nghi của xe đầy đủ hơn các phiên bản còn lại với hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, 2 dàn lạnh, màn hình giải trí cảm ứng, đồng hồ thông tin kỹ thuật số, ghế bọc da cao cấp, nội thất ốp gỗ, nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh, cốp đóng mở bằng điện… Đáng tiếc là xe không được trang bị cửa sổ trời. Trên các phiên bản cao cấp, Fortuner nay đã được trang bị thêm ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng. Trước đây dòng xe này cũng có ghế chỉnh điện, tuy nhiên chỉ có ghế lái mới có thể điều chỉnh được. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hòa độc lập, có thể gập lưng 60/40 và chỉnh tay. Toyota Việt Nam lắp ráp 4 phiên bản Toyota Fortuner 2019 bao gồm 2.8 4×4 máy dầu số tự động, 2.7 4×2 máy xăng số tự động TRD, 2.4 4×2 máy dầu số tự động và 2.4 4×2 máy dầu số sàn, và nhập khẩu 2 phiên bản 2.7 4×4 máy xăng số tự động và 2.7 4×2 máy xăng số tự động từ Indonesia. Toyota Fortuner là mẫu xe SUV bán khá chạy tại thị trường Việt Nam so với các đối thủ. Tháng 9 vừa qua, doanh số của Fortuner đạt 1.436 xe, giữ vị trí top 1 bán chạy trong phân khúc. Tổng cộng tính từ đầu năm 2019 hết tháng 9/2019, đã có 8.717 chiếc Fortuner đến tay khách hàng. Toyota bắt đầu bán Fortuner lắp ráp từ tháng 6/2019. Riêng bản nhập khẩu 2 cầu 2.7 AT và bản lắp ráp kèm gói phụ kiện thể thao TRD đến đại lý vào tháng 8, tháng 9. Đây là bước chuyển định hướng kinh doanh trong 2019 của hãng xe hiện nắm thị phần lớn nhất trên thị trường ôtô Việt. Video: Toyota Việt Nam bất ngờ tái lắp ráp Fortuner 2019.

