Medieval One - "xế độ" mũ giáp trung cổ điên rồ nhất thế giới

Thật khó có thể chỉ ra đâu là chiếc xe điên rồ bậc nhất thế giới, nhưng nếu chúng ta chỉ nói về hot rod thôi, vậy thì Medieval One chắc chắn sẽ là một ứng viên thuyết phục. Cụ thể hơn, Medieval One hàng độc (hoặc Medieval 1) còn được biết đến là High-Speed Helmet hoặc đơn giản hơn là Helmet Car, và là một chiếc xe độ đặc biệt dành cho một khách hàng với niềm đam mê cho xe và vũ khí thời trung cổ. Kết hợp hai thứ lại với nhau và bổ sung thêm kỹ năng chế tạo tuyệt vời của AJ Bohata, và những gì chúng ta có được là một phương tiện điên rồ hết chỗ nói mà trông giống như mũ bảo vệ của một bộ giáp hiệp sĩ. Bohata là người đứng đầu Bohata Design ở Long Island, New York, và anh ấy đã chế tạo chiếc xế độ Medieval One này theo yêu cầu đặc biệt từ một khách hàng ở Florida. Nó đã được hoàn thành trong năm 2017, và cho tới nay, trên đời vẫn không có lấy một chiếc xe tương tự thế. Thậm chí bản thân Bohata cũng tự hào gọi nó là “chiếc xe điên nhất trên thế giới”. Medieval One đã được chế tạo từ con số không, với Bohata làm việc cật lực từng giờ đồng hồ để tạo nên từng chi tiết. Kết quả, chiếc xe nổi bật với chất lượng chế tạo cao và sự chi tiết lên từng bộ phận, nhưng chủ yếu là bởi nó trông thật dữ tợn và không giống bất cứ gì người ta từng thấy. Bản thân Bohata nói rằng anh ấy có chủ đích làm nên một chiếc xe mà mang trên mình vũ khí trung cổ và trông thật đáng sợ. Trang bị một khối động cơ V8 dung tích 5.8 lít với bộ siêu nạp Weiand 6-71, Medieval one có tới 1.000 mã lực mạnh mẽ, thừa đủ để “nướng cháy” bộ lốp Mickey Thompson khổng lồ ở phía sau. Trên thực tế, Bohata cho biết rằng anh ấy thường xuyên thay lốp “như thay quần lót” bởi chúng bị hỏng liên tục, nhưng đó là một phần niềm vui khi sở hữu một chiếc xe khủng như thế. Không gian cabin nằm trọn bên trong phần mũ, và phần vỏ ngoài được làm bằng kim loại mỏng để giảm bớt trọng lượng. Phần mặt nạ đóng vai trò “cửa” ra vào và được hỗ trợ bởi hệ thống đẩy thủy lực. Cabin không mấy rộng rãi, nhưng cũng hợp lý bởi trước đây nó vốn là vị trí cho bình propan. Bohata có lắp đặt thêm một số bộ phận cần thiết ví như các bảng đồng hồ và một bảng điều khiển công năng điều hòa, đèn… Hơn nữa, cổ lái có thể quay sang một bên để mở rộng lối vào ghế ngồi. Bởi hình dáng đặc thù, đây không phải là chiếc hot rod nhanh nhất, nhưng đây vốn không phải mục tiêu thực hiện dự án của Bohata. Medieval One được chế tạo để thu hút sự chú ý, để chứng minh những gì có thể thực hiện với kim loại, một kế hoạch cụ thể và một đôi tay khéo léo. Nói về những chi tiết độc đáo trên xe, ta có thể kể đến ống xả mang hình hai con rắn, mỗi con rắn tạo ra từ hơn 900 cái vảy và cặp răng nanh làm thủ công mà Bohata mất hơn 40 tiếng để hoàn thiện. Các con rắn có thể nhả khói vì mục đích biểu diễn. Ở phía sau, chiếc xe có một nòng pháo thực mà ban đầu được chế tạo để bắn khói, nhưng sau này Bohata đã chuyển đổi nó thành một cái cốp cực nhỏ. Phần lưới tản nhiệt được trang trí với hai thanh kiếm với chuôi bọc da, và trong tầm với của tài xế là một chiếc rìu chiến trông rất thật, có lẽ là để phòng trường hợp xảy ra va chạm trên đường và cần “giải quyết” ngay tại chỗ với đối phương. Nếu bạn có đang thắc mắc một chiếc hot rod điên rồ thế này sẽ có chi phí bao nhiêu, Bohata dự tính rằng riêng phần kim loại làm nên xe đã tốn khoảng 80.000 USD (tương đương 1,85 tỷ đồng) và tổng thể giá xe Medieval One khoảng 200.000 USD (tương đương 4,6 tỷ đồng). Video: Medieval One xế độ mũ giáp độc nhất thế giới.

