Toyota Crown SportCross từ 1,26 tỷ đồng ra mắt sát vách Việt Nam

Như thông tin đã đưa, hãng Toyota đã trưng bày 2 mẫu xe Crown Crossover và Crown Sedan tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Đây là 2 thành viên của dòng Toyota Crown thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại Nhật Bản vào hồi tháng 7/2022. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Crown Crossover sẽ được gọi bằng cái tên riêng là Crown SportCross. Khác với Crown Sedan, Toyota Crown SportCross 2023 mới đã được mở bán tại thị trường tỷ dân ngay trong năm nay. Theo đó, giá mở bán của mẫu xe này ở Trung Quốc dao động từ 369.000 - 429.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,26 - 1,46 tỷ đồng). Crown SportCross có thể nói là phiên bản sở hữu thiết kế độc đáo nhất trong dòng Toyota Crown thế hệ mới. Nguyên nhân là bởi Toyota Crown SportCross 2023 gầm cao kết hợp giữa thiết kế của 2 phân khúc SUV và sedan. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, Toyota Crown SportCross 2023 sở hữu chiều dài 4.930 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 145 mm. So với Toyota Crown thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 20 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 85 mm trong khi chiều dài cơ sở giảm 70 mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Toyota nên Crown SportCross 2023 cũng có cụm đèn pha LED thanh mảnh và mượt mà. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và ăn sâu vào bên trong đèn pha. Nằm ngay phía trên dải đèn LED định vị ban ngày là logo hình vương miện đặc trưng của dòng xe Toyota Crown. Ở giữa 2 đèn pha là lưới tản nhiệt được chia làm đôi của xe. Trong khi đó, cản trước tích hợp tấm ốp màu đen cỡ lớn với tạo hình giả lưới mắt cáo. Ngay bên dưới tấm ốp này là hốc gió trung tâm kéo dài, được chia đôi bằng nẹp màu bạc. Bên sườn, Toyota Crown SportCross 2023 gây ấn tượng bằng nóc dốc về phía sau, đường chân kính uốn lượn mềm mại, ốp trang trí màu đen bóng trên cửa cùng gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và camera. Tuy nhiên, chiếc Toyota Crown SportCross 2023 trưng bày tại triển lãm lại dùng vành la-zăng 19 inch có thiết kế 5 chấu kép hình chữ "Y" và sơn 2 màu chưa thực sự đẹp mắt. Tương tự đầu xe, la-zăng cũng đi kèm logo hình vương miện. Đằng sau, Crown SportCross 2023 được thiết kế theo phong cách SUV với đèn hậu mỏng, nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, kéo dài đến logo của hãng Toyota. Trong khi đó, cửa cốp khá ngắn đi kèm tem chữ nổi "Crown". Trên cản sau cũng có nẹp màu bạc tương tự cản trước. Đặc biệt, khu vực đuôi xe còn được bao quanh bằng gờ hình chữ "C" ở hai bên khá lạ mắt. Bên trong Toyota Crown SportCross 2023 là không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi và tiện nghi. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng... bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình cảm ứng này hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", hệ thống định vị dựa trên đám mây và cập nhật phần mềm qua WiFi. Chưa hết, Toyota Crown SportCross 2023 còn có ghế bọc da pha nỉ, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió dành cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động... Cửa sổ trời 1 mảnh. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD... sạc không dây, cần số điện tử ngắn, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Đằng sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 450 lít. Không bất ngờ khi mẫu xe này được trang bị cả camera 360 độ... cùng nhiều tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi Đèn pha tự động, cảnh báo/phanh tự động tiền va chạm, cảnh báo chuyển làn đường và tự động đánh lái, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung cũng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua. Khi mua Toyota Crown SportCross 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là hệ thống động cơ hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện. Động cơ sở hữu công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu trước là 120 mã lực và 202 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện trên cầu sau mạnh 54,4 mã lực và 121 Nm. Thứ hai là hệ truyền động Dual Boost Hybrid với máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4L, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Ở phiên bản dẫn động cầu trước FWD, xe sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 82,9 mã lực và 292 Nm cũng như hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, xe có thêm mô-tơ điện eAxle mạnh 79,7 mã lực và 168 Nm trên cầu sau. Dự kiến, Toyota Crown SportCross 2023 sẽ chính thức được bày bán tại Trung Quốc vào quý I năm 2023. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Crown 2023 hoàn toàn mới.

