Toyota Corolla Cross 2021 chỉ từ 412 triệu đồng tại Nhật Bản

Đúng như thông tin từ trước đó, ngày 14/9/2021 vừa qua hãng Toyota đã chính thức vén màn mẫu xe Corolla Cross ở thị trường Nhật Bản. Ở xứ sở hoa anh đào, Toyota Corolla Cross 2021 mới sẽ được định vị giữa 2 người anh em C-HR và RAV4 trong dòng sản phẩm của hãng Toyota. So với xe hiện đã bán ở Việt Nam và Mỹ, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross 2021 dành cho Nhật Bản sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt trên thanh mảnh, tích hợp logo hình chữ "C" thay vì logo của hãng Toyota. Đây vốn là logo dành riêng cho dòng xe Toyota Corolla ở thị trường Nhật Bản. Nằm hai bên lưới tản nhiệt này là cụm đèn pha LED có thiết kế không giống với xe ở Việt Nam. Ở bản Z cao cấp nhất, Toyota Corolla Cross 2021 đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế như đôi lông mày và chia cụm đèn pha ra làm đôi. Nằm bên trên dải đèn LED định vị ban ngày là đèn báo rẽ dạng LED tuần tự trong khi đèn pha chính được đặt phía dưới. Nhìn xuống bên dưới, chúng ta sẽ thấy Toyota Corolla Cross 2021 dành cho Nhật Bản được trang bị thiết kế cản trước riêng. Cản trước đi kèm lưới tản nhiệt dưới cỡ lớn hơn với viền tích hợp cả đèn sương mù trước tùy chọn. Tương tự đầu xe, thiết kế đằng sau của Toyota Corolla Cross 2021 dành cho Nhật Bản cũng một số khác biệt so với xe ở Việt Nam như tạo hình bên trong đèn hậu và cản va. Ở giữa hai đèn hậu không có nẹp mạ crôm dập dòng chữ "Corolla Cross" như xe ở Việt Nam. Dòng chữ "Corolla Cross" này nằm bên góc trái của cửa cốp, bên dưới đèn hậu. Trong khi đó, cản sau đi kèm nẹp mạ crôm, bao quanh đèn phản quang. Trong khi đó, thiết kế nội thất của Toyota Corolla Cross 2021 dành cho thị trường Nhật Bản không có gì khác so với xe ở Việt Nam, trừ vô lăng nằm bên phải. Xe cũng có mặt táp-lô thiết kế nằm ngang, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nằm độc lập và hệ thống đèn LED tạo cảm giác sang trọng nhưng tự nhiên. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, cửa cốp sau chỉnh điện rảnh tay cũng như màn hình thông tin giải trí hỗ trợ hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ thống định vị là trang bị tùy chọn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Corolla Cross 2021 tại thị trường Nhật Bản là 2 tùy chọn động cơ giống ở hầu hết các thị trường khác. Đầu tiên là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực tại tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 170 Nm tại tua máy 3.700 vòng/phút. Thứ hai là hệ thống hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 1.8L, tạo ra công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 142 Nm tại tua máy 3.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 72 mã lực và 163 Nm. Tổng cộng, hệ thống hybrid của Toyota Corolla Cross 2021 tạo ra công suất tổng cộng 122 mã lực. Riêng phiên bản có hệ dẫn động 4 bánh E-Four sẽ được bổ sung một mô-tơ điện nữa trên cầu sau. Kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, động cơ 1.8L tiêu thụ lượng xăng trung bình 14,4 km/lít (khoảng 6,9 lít/100 km). Con số tương ứng của phiên bản hybrid là 26,2 km/lít (3,8 lít/100 km). Ngoài ra, Toyota Corolla Cross Hybrid 2021 ở Nhật Bản còn đi kèm ổ điện AC 100 V để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense tiêu chuẩn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, phát hiện điểm mù, nhận diện biển báo giao thông và đèn pha tự động. Trừ bản tiêu chuẩn, các bản còn lại của Toyota Corolla Cross 2021 tại Nhật Bản sẽ có thêm hệ thống ngăn đạp nhầm chân ga và camera lùi. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Corolla Cross 2021 sẽ dao động từ 1,999 - 3,199 triệu Yên (khoảng 412 - 659 triệu đồng). Video: Mẫu xe SUV đô thị Toyota Corolla Cross 2021 tại Nhật Bản.

