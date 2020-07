Toyota Corolla Altis 2020 khoảng 700 triệu đồng tại Việt Nam?

Mới đây, các đại lý đã đồng loạt mở cọc đối với Toyota Corolla Altis 2020 mới tuy nhiên không phải là thế hệ mới nhất từng ra mắt thị trường Thái Lan hồi năm 2019 mà chỉ đơn thuần là bản nâng cấp nhẹ thay đổi một số chi tiết ngoại thất và bổ sung thêm trang bị. Trong khi đó, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis hiện tại đang được phân phối với 5 phiên bản, ngoài 3 phiên bản E và G ra còn có 2 phiên bản Luxury và Sport trang bị động cơ dung tích 2.0L. Do đó, rất có thể là Toyota Corolla Altis 2020 sẽ chỉ thay thế 2 bản E và G và tiếp tục bán song song với 2 bản sử dụng động cơ 2.0L. Phía bên Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng các đại lý đã bắt đầu đăng poster quảng cáo, cùng với đó là hé lộ catalog thông số kỹ thuật lưu hành nội bộ. Cụ thể, theo bảng thông số được rò rỉ sớm, ngoại thất của Toyota Corolla Altis 2020 sẽ chỉ có điểm mới là gói trang bị X-package làm mới cản trước và cản sau. Cả 2 phiên bản 1.8 E CVT và 1.8 G CVT của Toyota Corolla Altis 2020 đều được nâng cấp màn hình giải trí mới, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và đồng thời hiển thị cả camera lùi. Chi tiết hơn, phiên bản 1.8 E CVT được bổ sung nhiều tiện ích như phanh tay mạ crôm, mã hóa động cơ, đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, ghế bọc da với ghế lái chỉnh điện 10 hướng, mâm hợp kim nâng cấp từ 15 inch lên 16 inch. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 G CVT sẽ có thêm đèn chiếu sáng dạng LED, gương gập điện tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, mâm hợp kim nâng cấp từ 16 inch lên 17 inch và thêm cả tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trước đó vào cuối năm 2019, các đại lý đã đồng loạt giảm giá sâu Toyota Corolla Altis để dọn kho, đồng thời nổi lên một số đồn đoán về việc mẫu sedan hạng C này sẽ được nâng cấp để đối đầu với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên ngay sau đó, Toyota Việt Nam đã nhanh chóng phủ nhận việc đưa Toyota Corolla Altis mới về nước. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota ở Hà Nội, giá xe Toyota Corolla Altis 2020 tương ứng với 2 phiên bản 1.8 E CVT và 1.8 G CVT dự kiến từ khoảng 700 triệu và 740 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 40 triệu đồng so với trước đây. Xe sẽ ra mắt trong tháng 8/2020 này. Hiện tại, các đối thủ cùng phân khúc với Toyota Corolla Altis như Honda Civic hay Mazda3 đều đã được nâng cấp. Vì lẽ đó, để có thể giữ được vị thế cạnh tranh, Corolla Altis cần phải có sự thay đổi dù ít dù nhiều. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 mới tại Thái Lan.

