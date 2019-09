"Soi" Toyota Corolla Altis 2019 từ 716 triệu đồng tại Malaysia

Nhà phân phối Toyota tại Malaysia – UMW Toyota Motor đã bắt đầu phân phối Corolla Altis thế hệ mới vào tuần trước. Tại Malaysia, Corolla Altis thế hệ mới được nhập khẩu (CBU) trực tiếp từ Thái Lan và phân phối với 02 phiên bản gồm: 1.8E và 1.8G với mức giá từ 128.888 – 136.888 RM (tương đương 717 – 762 triệu VNĐ). Đây là những hình ảnh chi tiết về Toyota Corolla Altis 2019 mới bản 1.8G phiên bản cao cấp nhất. Về ngoại thất, ngoài kiểu dáng thiết kế "tiểu Camry" khá đẹp mắt và giàu cảm xúc hơn trước. Phiên bản Altis 1.8G cao cấp này được trang bị đèn pha Bi-LED + projector tự động, đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bước sang thế hệ mới, xe sử dụng nền tảng toàn cầu mới của Toyota (TNGA), nền tảng này đang được sử dụng trên Camry và C-HR mới. Mặc dù vậy, chiều dài cơ sở của Corolla Altis vẫn được giữ nguyên ở mức 2.700 mm, chiều tài tổng thể đã tăng hơn 10 mm (4.630 mm), rộng hơn 5 mm (1.780 mm) và thấp hơn 45 mm (1.435 mm) so với thế hệ trước. "Dàn chân" của Toyota Corolla Altis hoàn toàn mới sở hữu bộ mâm 17 inch đa chấu (225/45 R17), khoá thông minh (keyless entry), khởi động bằng nút bấm Start/Stop, kính chắn gió cách âm,... Cả 02 phiên bản 1.8L của Corolla Altis mới đều sử dụng chung động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng Dual VVT-i hút khí tự nhiên dung tích 1.8L (2ZR-FE) quen thuộc cho công suất tối đa 137 mã lực tại 6.000 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp giả lập 7 cấp số ‘’Shiftmatic mode’’. Đặc biệt, Altis mới đã được tinh chỉnh hệ thống treo ở phía sau, sử dụng kiểu tay đòn kép (double wishbone) thay vì dùng loại thanh xoắn (torsion beam) cũ. Bên trong cabin Altis 1.8G mới sở hữu bộ ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 08 hướng, điều hoà tự động 02 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế phía sau. Hệ thống thông tin giải trí DVD với màn hình cảm ứng 6,8 inch, 06 loa, hỗ trợ kết nối USB, AUX & Bluetooth, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử + AH,... Vô lăng mới, phía sau là màn hình TFT hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 7 inch Multi-Information Display (MID). Điểm đáng chú ý ở Corolla Altis mới chính là hệ thống an toàn và hỗ trợ lái, phiên bản 1.8G hàng đầu được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense bao gồm hệ thống (Pre-Collision System - PCS) có khả năng phanh tự động, cảnh báo chệch làn đường (LDA), đèn pha điều chỉnh chùm tia tự động (AHB), đặc biệt là kiểm soát hành trình thích ứng sử dụng radar (DRCC), cảnh báo điểm mù (BSM). Bên cạnh các hệ thống an toàn quen thuộc như: ABS/HAC/VSC/TRC và 07 túi khí an toàn. Mức giá xe Toyota Corolla Altis 2019 lần lượt cho 2 phiên bản 1.8E và 1.8G của Corolla Altis tại Malaysia từ 128.888 và 136.888 Ringgit (tương đương 716,4 và 760 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Toyota Corolla Altis 2019 mới.

