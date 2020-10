Toyota Camry SE nhập Mỹ chạy 8 năm, hơn 800 triệu ở Hải Phòng

Những chiếc Toyota Camry nhập Mỹ luôn có một sức hấp dẫn riêng đối với một nhóm nhỏ khách hàng Việt. Camry SE là một phiên bản thể thao, trong nhiều phiên bản của dòng xe Camry nhập Mỹ từng được đưa về Việt Nam cách đây nhiều năm. Tại thời điểm năm 2012, giá xe Toyota Camry SE sau thuế có mức bán ra không dưới 1,7 tỷ đồng, khoảng 85.000 USD tại thời điểm đó. Đắt hơn 500 triệu đồng so với Camry phân phối chính hãng tại thời điểm đó (từ 999 triệu - 1,292 tỷ đồng). Toyota Camry nhập Mỹ thường có giá bán rất cao tại thị trường Việt là một điều không quá xa lạ với người chơi xe. Chính vì thế, những khách hàng sử dụng Camry Mỹ thường có điều kiện kinh tế khá giả và có một tình cảm đặc biệt với thương hiệu xe Toyota. Sau khoảng 8 năm sử dụng, Toyota Camry 2.5 SE đời 2012 được chào bán lại với giá dễ chịu hơn khoảng 800 triệu đồng, mức giá ngang tầm một mẫu sedan hạng C. Tầm giá này người tiêu dùng hoàn toàn có thể ‘’tậu’’ một chiếc Toyota Corolla Altis 2020 mới hoặc tìm mua “Cam Việt” đời 2018! Mặc dù có thể gọi là “đồ cổ” nhưng Camry nhập Mỹ đã qua sử dụng vẫn được một số khách hàng Việt yêu thích và ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, khách mua xe cần quan tâm đến lịch sử của xe để tránh “ôm” trúng xe đâm đụng, ngập nước. Ngoài ra, độ mới của ngoại thất và nội thất sau sử dụng cũng là một yếu tố rất đáng để quan tâm, chi phí thay thế phụ tùng Camry Mỹ không hề rẻ và khó kiếm hơn nếu so với Camry Việt, nhiều món đồ phải chờ đợi đặt hàng từ Mỹ là một trở ngại đối với người chơi. Sau gần 10 năm kể từ khi được ra mắt, Camry SE mang ngoại hình không có cảm giác bị “lỗi thời”. Phần đầu Camry SE 2012 thế hệ thứ 7 nổi bật với cản trước thiết kế thể thao với ba hốc hút gió tách biệt không lẫn vào đâu được của phiên bản SE, ngoài mang tinh thần thể thao, thiết kế này còn mang đậm tính khí động học. Tổng thể chiếc sedan hạng D đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch, hệ thống treo của phiên bản này được điều chỉnh thiên hướng thể thao cứng vững hơn với lò xo cứng hơn và giảm xóc chắc chắn hơn, điều này “hy sinh” đi một chút sự thoải mái so với các phiên bản như LE. Đa số Camry SE đời này được đưa về Việt Nam là thuộc phiên bản động cơ 4cyl dung tích 2.5L nạp khí tự nhiên để có lợi về thuế, động cơ này cho công suất cực đại 178 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, phiên bản SE đời này còn có tùy chọn động cơ V6 3.5L cho công suất 268 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại tại 336Nm tại 4.700 vòng/phút. Vô lăng của xe trợ lực điện (EPS) trên phiên bản SE có tỷ lệ trợ lực mới nhằm mang lại cảm giác thể thao hơn so với phiên bản LE và XLE. Camry SE được trang bị màn hình giải trí “zin” 6,1 inch tích hợp camera lùi, đi kèm với và 6 loa. Ghế ngồi bọc da pha Ultrasuede với đường chỉ khâu nổi bật. Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, nút điều khiển âm thanh và Bluetooth được bọc da. Ghế lái chỉnh điện, điều hoà tự động, cửa sổ trời. Về an toàn, Camry 2012 nhập Mỹ đều được trang bị tiêu chuẩn 10 túi khí. Bên cạnh các trang bị khác như: Kiểm soát ổn định xe (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống giám sát áp suất lốp điện tử. Chiếc xe sedan Toyota Camry 2.5 SE đời 2012 trong bài viết này được nhập nguyên chiếc từ Mỹ, sau 8 năm sử dụng nó được một chủ nhân tại Hải Phòng chào bán lại với mức hơn 800 triệu đồng, tương đương giá bán một chiếc Toyota Corolla Cross 2020 mới hay Mazda3 đời 2020. Video: Toyota Camry SE nhập Mỹ đời 2012 biển số Hải Phòng.

