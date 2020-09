Toyota Camry nhập Mỹ dùng chán, bán đắt hơn Camry 2020 đập hộp

Với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng để mua sedan hạng D, thì các khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn xe mới như Kia Optima, Mazda6 hay Camry thế hệ mới nhập Thái. Tuy nhiên, nếu ưa thích xe nhập Mỹ, thì người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn mua những chiếc Toyota Camry 2015 đời cũ đã qua sử dụng. Chiếc Camry này thuộc phiên bản thể thao - SE đời 2015, theo thông tin rao bán, xe được đăng ký lần đầu vào năm 2018, đã lăn bánh được khoảng 25.00km hiện đang được chào bán với giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tham khảo giá bán trên thị trường xe cũ, phiên bản Toyota Camry SE nhập Mỹ đời 2015 đã lăn bánh được khoảng 80.000km đang được chào bán với giá 1,150 tỷ đồng. Có thể thấy, giá bán của Camry đời 2015 không rẻ hơn so với Camry 2020 đang được phân phối chính hãng với giá bán lần lượt cho 2 phiên bản 2.0G và 2.5Q là: 1,029 – 1,245 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Camry nhập Mỹ vốn nổi tiếng là dòng xe nhiều trang bị an toàn, động cơ bền bỉ và kiểu dáng ít lỗi thời được nhiều người dùng yêu thích. Tại thời điểm năm 2015, một chiếc Camry SE 2015 sau khi nhập về đóng đủ các loại thuế phí có giá không dưới 85.000 USD, theo tỷ giá tại thời điểm đó thì chiếc sedan hạng D của Toyota có giá bán khoảng 1,8 tỷ đồng, mức giá tiệm cận cả xe sang. Làm một chút so sánh, tại thời điểm năm 2015, giá bán của một chiếc sedan hạng sang cỡ trung Mercedes-Benz E200 (W212 facelift) là 1,939 tỷ đồng. Mặc dù mang “mác” xe phổ thông, nhưng giá bán của Camry nhập Mỹ thực sự chỉ phù hợp với những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả. Khác với thế hệ Camry thế hệ thứ 6 nhập Mỹ (XV40; 2006 – 2013) được đưa về nước cách đây hơn 10 năm với số lượng đông đảo, hiện đang được chào bán với giá tầm 500 – 700 triệu đồng (tùy vào tình trạng xe). Camry thế hệ thứ 7 này là một lựa chọn xe đã qua sử dụng nhưng đời cao hơn, dẫu vậy số lượng xe nhập về không nhiều bằng thế hệ thứ 6. Ngoại thất của Toyota Camry thế hệ thứ 7 mang thiết kế thon gọn hơn so với thế hệ trước đó. Ở phiên bản SE cao cấp, xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn được chia làm 3 mảng sơn màu đen bóng. Đen xi-nhan được đặt thấp ở hai bên cản trước. Đèn hậu thiết kế đẹp mắt được nối liền bằng một viền crôm khá tinh tế. Trang bị cánh lướt gió liền thân phía sau tăng tính thẩm mỹ và phong cách thể thao. Tổng thể chiếc sedan thêm hài hoà hơn với “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 5 chấu kép. Toyota Camry phiên bản SE sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Video: Đánh giá xe Toyota Camry XLE nhập khẩu Mỹ.

