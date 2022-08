Toyota Camry biển "ngũ quý 8" Hà Nội rao bán 3 tỷ ở Sài Gòn?

Một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q có giá bán chính hãng được niêm yết là 1,35 tỷ đồng khi được chủ nhân mang đi bấm biển số đã thu về được kết quả 30H-888.88 vào đầu tháng 8 vừa qua - chiếc xe còn được giới luận biển đọc là Toyota Camry biển ngũ quý 8 hay ngũ phát... đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều nguồn tin khi đó cho rằng, chủ nhân chiếc xe sedan Toyota Camry 2.5Q biển ngũ quý 8 đã rao bán bán trên 3 tỷ đồng nhưng không biết có ai chịu "khớp lệnh" với con số này hay không? Còn hiện tại, 1 showroom chuyên mua bán xe ở TP.HCM đã chia sẻ mới nhận bàn giao lại chiếc Toyota Camry biển đẹp này. Chiếc xe may mắn có được biển số 30F-88888 này là Toyota Camry màu đen, thuộc phiên bản 2.5Q, giá xe Toyota Camry 2.5Q 2022 hiện bán chính hãng là 1,235 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục để lăn bánh, mỗi chủ xe sẽ phải tốn một khoản tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Toyota Camry 2.5Q 2022 sử dụng động cơ I4 2.5L cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 231Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo nhiều đồn đoán, chủ xe ngay đã rao bán chiếc xe này với giá hơn 3 tỷ đồng vào thời điểm mới nhận biển - tuy nhiên vẫn chưa biết lý do vì sao chiếc xe lại có mặt tại showroom bán xe ở TP.HCM. Với số tiền 3 tỷ đồng, nhiều khách hàng có thể nghĩ đến việc lựa chọn mua các xe Mercedes-Benz như GLC 200, GLC 300, E300, C180, C200 và C300 hay cả V250, Audi có các phiên bản của A4 và A6, BMW có thể mạnh dạn tìm hiểu các dòng 3, 4 và 5 Series hay X1, X2 và X3. Có thể thấy biển số "ngũ quý", đặc biệt là con số 8 được nhiều dân chơi săn đón. Ngoài mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thuỷ, việc sở hữu một biển "ngũ quý" còn giúp nâng tầm cũng như khẳng định vị thế của chủ xe. Những biển số "ngũ quý" sau khi xuất hiện thường giúp chủ nhân phát tài vì được chào giá rất cao, gấp 1,5 đến 3 lần giá trị của xe. Ngoài chiếc Toyota Camry 2.5Q biển ngũ quý 8, trước đó từng có trường hợp một chiếc xe Kia Cerato có giá chỉ 675 triệu đồng nhưng khi chủ nhân may mắn bấm được biển số 51G-888.88 cho xe đã mạnh dạn rao bán 3 tỷ đồng, tức gấp hơn 4 lần giá trị của xe sau khi đã tính các loại chi phí để lăn bánh. Dù vậy, nhiều người cho rằng con số trên khá ảo và giao dịch khớp lệnh nhanh nhất có thể chỉ hơn 1,8 tỷ đồng là hợp lý. Gần đây việc Bộ Công an đề xuất người trúng đấu giá được giữ biển số đẹp khi bán xe cũng nhận được nhiều sự quan tâm, điều này giúp các chủ xe sang hay siêu xe sở hữu biển tứ quý và ngũ quý có thể yên tâm bán lại xe nhưng không phải mất đi chiếc biển số đẹp của mình. Video: Toyota Camry 2022 biển số "ngũ quý 8" Hà Nội tại Sài Gòn.

