Toyota Camry biển "ngũ phát" 88.888 rao bán hơn 3 tỷ tại Hà Nội

Mới đây, cộng đồng mạng đã lại được một phen trầm trồ với chiếc xe sedan cỡ D - Toyota Camry biển ngũ quý 8 tại Hà Nội. Cụ thể, chiếc xe này sở hữu cặp biển số "30H-888.88" cực khủng mà bất kỳ dân mê xe nào cũng thèm muốn. Thực tế, việc "săn" biển đẹp, biển tứ quý, ngũ quý vốn đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể sở hữu những loại biển số như chiếc xe Toyota Camry biển 88.888 này thì đòi hỏi chủ nhân của chiếc xe phải là người rất "may mắn". Đánh vào tâm lý này, đã có rất nhiều trường hợp chủ xe sau khi ngẫu nhiên bấm được loại biển số khủng này đã đăng tin rao bán lại chiếc xe với giá gấp nhiều lần giá trị ban đầu. Trong tiếng Hán Việt, số 8 (bát) được phát âm giống như chữ “phát”, nghĩa là phát triển thuận lợi, thịnh vượng và giàu có. Sự kết hợp của nhiều số 8 nhất là tứ quý 8 chính là đại phú quý, đại phát và đại lợi. Toyota Camry vốn là mẫu xe được người tiêu dùng Việt ưa chuộng vì ngoại hình thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi và động cơ bền bỉ. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2022, Toyota Camry đạt mốc 2.764 xe – đứng đầu doanh số sedan cỡ D. Chiếc xe may mắn có được biển số 30F-88888 này là Toyota Camry màu đen, thuộc phiên bản 2.5Q, giá xe Toyota Camry 2.5Q hiện bán chính hãng là 1,235 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục để lăn bánh, mỗi chủ xe sẽ phải tốn một khoản tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Camry 2.5Q sử dụng động cơ I4 2.5L cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 231Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo nhiều đồn đoán, chủ xe ngay hiện đã rao bán chiếc xe này với giá hơn 3 tỷ đồng và vẫn đang có nhiều người mong muốn có được chiếc xe này. Video: So trang bị Toyota Camry base và Kia K5 Full Option?

Mới đây, cộng đồng mạng đã lại được một phen trầm trồ với chiếc xe sedan cỡ D - Toyota Camry biển ngũ quý 8 tại Hà Nội. Cụ thể, chiếc xe này sở hữu cặp biển số "30H-888.88" cực khủng mà bất kỳ dân mê xe nào cũng thèm muốn. Thực tế, việc "săn" biển đẹp, biển tứ quý, ngũ quý vốn đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể sở hữu những loại biển số như chiếc xe Toyota Camry biển 88.888 này thì đòi hỏi chủ nhân của chiếc xe phải là người rất "may mắn". Đánh vào tâm lý này, đã có rất nhiều trường hợp chủ xe sau khi ngẫu nhiên bấm được loại biển số khủng này đã đăng tin rao bán lại chiếc xe với giá gấp nhiều lần giá trị ban đầu. Trong tiếng Hán Việt, số 8 (bát) được phát âm giống như chữ “phát”, nghĩa là phát triển thuận lợi, thịnh vượng và giàu có. Sự kết hợp của nhiều số 8 nhất là tứ quý 8 chính là đại phú quý, đại phát và đại lợi. Toyota Camry vốn là mẫu xe được người tiêu dùng Việt ưa chuộng vì ngoại hình thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi và động cơ bền bỉ. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2022, Toyota Camry đạt mốc 2.764 xe – đứng đầu doanh số sedan cỡ D. Chiếc xe may mắn có được biển số 30F-88888 này là Toyota Camry màu đen, thuộc phiên bản 2.5Q, giá xe Toyota Camry 2.5Q hiện bán chính hãng là 1,235 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục để lăn bánh, mỗi chủ xe sẽ phải tốn một khoản tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Camry 2.5Q sử dụng động cơ I4 2.5L cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 231Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo nhiều đồn đoán, chủ xe ngay hiện đã rao bán chiếc xe này với giá hơn 3 tỷ đồng và vẫn đang có nhiều người mong muốn có được chiếc xe này. Video: So trang bị Toyota Camry base và Kia K5 Full Option?