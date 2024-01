Toyota Camry 2024 mở bán "sát vách" Việt Nam, từ dưới 600 triệu đồng

Trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2023 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Camry với khách hàng Trung Quốc. Đến ngày đầu tiên của năm 2024, hãng xe NHật Bản bắt đầu mở bán dòng sedan Toyota Camry 2024 mới. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Toyota Camry 2024 cho tổng cộng 9 phiên bản mở bán dao động từ 173.800 - 208.800 Nhân dân tệ (khoảng 596 - 716 triệu đồng). Như thông tin đã đưa, Toyota Camry thế hệ thứ 9 tiếp tục được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA như trước. Xe có 2 phong cách thiết kế mang tên Sport và Luxury. Sự khác biệt giữa 2 phong cách này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe. Cụ thể, Toyota Camry 2024 phong cách Sport được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó là 2 khe gió nằm dọc cũng được sơn màu đen bóng tạo cảm giác thể thao và tích hợp đèn sương mù hình tròn. Với phong cách Luxury, mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt hẹp hơn với lưới mắt cáo sơn cùng màu thân xe, gợi liên tưởng đến Kia K8. Ở hai góc đầu xe là khe gió hẹp hơn so với phong cách Sport. Dù ở phong cách nào, Toyota Camry 2024 cũng sở hữu đầu xe được thiết kế theo ngôn ngữ mới, lấy cảm hứng từ cá mập đầu búa tương tự Prius và Crown. Phong cách thiết kế này giúp mẫu sedan hạng D nhà Toyota trông trẻ trung và cá tính hơn. Nằm giữa 2 đèn pha của Toyota Camry thế hệ mới là lưới tản nhiệt hẹp tích hợp hộp chứa radar. Đèn pha của xe có thiết kế mới nhỏ gọn hơn và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, khu vực sườn xe không thay đổi nhiều so với thế hệ cũ, đi kèm đường dập gân nổi bật kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Vành la-zăng của mẫu xe này có đường kính 17 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Phần nóc có thể sơn màu tương phản với thân xe. Ở phía sau, mẫu sedan hạng D này được bổ sung đèn hậu mới với thiết kế hình chữ "C" gọn gàng hơn trước. Cản sau của xe cũng được cải tiến thiết kế theo hướng tinh tế và thanh lịch hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Camry 2024 đã được thổi làn gió mới theo hơi hướng trẻ trung và sang trọng hơn. Với phong cách Sport, xe được trang bị ghế bọc da pha da lộn thể thao. Trong khi đó, với phong cách Luxury, ghế của xe được bọc da thông thường. Chưa hết, bên trong mẫu xe này còn có mặt táp-lô nhiều tầng, vô lăng 3 chấu mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn. Ngoài ra, Toyota Camry 2024 còn được trang bị hệ điều hành do hãng điện thoại Huawei phát triển. Nhờ đó, xe đã được cải thiện tính năng điều khiển bằng giọng nói dùng trí thông minh nhân tạo AI. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ nhiều ứng dụng hơn như WeChat, định vị và cập nhật phần mềm qua Wifi. Những trang bị đáng chú ý khác của Toyota Camry 2024 ở thị trường Trung Quốc bao gồm ghế chỉnh điện/sưởi/làm mát, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với công nghệ thực tế ảo, kết nối Apple CarPlay không dây, Huawei HiCar, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh có diện tích 1,03 m2, sạc điện thoại không dây với công suất 15W, hệ thống âm thanh 11 loa và đèn viền trang trí nội thất 64 màu. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2024 dành cho Trung Quốc là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, kết hợp cùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 2.0L, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình chỉ 4,2 lít/100 km. Ở bản thấp, xe dùng bảng đồng hồ với màn hình LCD 7 inch và màn hình thông tin giải trí 8 inch. Ở bản cao cấp, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Ngay bên dưới màn hình trung tâm là bề mặt cảm ứng tích hợp vào mặt táp-lô để chỉnh điều hòa. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với máy xăng 2.5L. Cuối cùng là những trang bị an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Hệ thống nhận biết biển báo giao thông, hệ thống hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt mặt phía trước và giám sát người lái cũng được trang bị cho xe. Ngoài Trung Quốc, Toyota Camry thế hệ thứ 9 hiện đã ra mắt ở một thị trường khác là Mỹ. Camry mới tại Trung Quốc là sản phẩm của liên doanh GAC Toyota. Video: Xem chi tiết Toyota Camry Hybrid 2024 mới.

