Toyota Camry XSE 2024 đã sẵn sàng cho NASCAR Cup 2024

Hãng xe Nhật Bản đã công bố hình ảnh chiếc xe đua Toyota Camry XSE 2024 mới cho mùa giải NASCAR Cup Series 2024, dự kiến ra mắt trong mùa giải NCS 2024. Camry XSE Next Gen sẽ kế nhiệm Toyota Camry TRD Next Gen – mẫu xe từng đạt 18 chiến thắng và 25 pole trong hai mùa giải cuối cùng của cuộc thi. Mẫu xe sedan Camry XSE Next Gen được thiết kế dựa trên phiên bản Toyota Camry XSE 2025 vừa được công bố. Toyota, TRD (Toyota Racing Development, Hoa Kỳ) và Calty Design đã cùng nhau làm việc để đảm bảo các đặc điểm thiết kế của thân xe thể hiện sự tương đồng với phiên bản thương mại của Toyota Camry mới nhất. Một số cải tiến mới trên xe đua Toyota Camry XSE gồm thiết kế mặt trước với phần mũi xe hình đầu búa đặc trưng, lưới tản nhiệt trên cùng đèn pha mỏng và rộng hơn. Phần dưới của lưới tản nhiệt lớn cũng có các khe gió hình chữ C, trong khi mui xe có các đường dập mới và có thêm các lỗ thông gió. Phần đuôi xe với đường viền và các góc được bo tròn đến đèn hậu thiết kế mỏng, gọn. Cản sau với khuếch tán gió lớn giảm không khí nhiễu động bên dưới gầm xe. Bên trên có cánh gió lớn tăng sức ép xuống mặt đường. “Chiếc xe đua Camry XSE 2024 đã thể hiện rõ chi tiết của Toyota, có nhiều nét tương đồng với phiên bản Camry phổ thông thế hệ mới. Chúng tôi rất hào hứng khi đưa chiếc xe này đến đường đua và tiếp tục đạt được thành công với nó trong nhiều năm tới”, Paul Doleshal – Giám đốc nhóm xe thể thao, TMNA (Toyota Motor Bắc Mỹ) cho biết. “Số lượng công việc và công sức của chúng tôi khi đầu tư vào việc sản xuất chiếc xe này không thể đong đếm được, chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người tại TRD và Calty Design vì những nỗ lực trong việc tạo ra chiếc xe hàng đầu cho các đối tác của chúng tôi cạnh tranh chức vô địch“. Toyota tiếp tục là nhà sản xuất duy nhất trong NASCAR có 3 dòng xe trên 3 series phân hạng thi đấu, Camry thi đấu NCS, GR Supra thi đấu NASCAR Xfinity Series (NXS) và Tundra TRD Pro thi đấu NASCAR CRAFTSMAN Truck Series (NCTS). Từ khi tham gia vào thi đấu NCS và NXS vào năm 2007, Toyota đã giành được 180 chiến thắng NCS và 3 giải vô địch NCS cùng 201 chiến thắng NXS và 4 giải vô địch NXS. Kể từ khi gia nhập NCTS vào năm 2004, Toyota đã giành được 228 chiến thắng và 9 giải vô địch phân hạng Truck Series. “Sự hiện diện của Toyota trong NASCAR là cam kết nền tảng của chúng tôi đối với sự cải thiện liên tục trên và ngoài đường đua. Chiếc xe đua Camry XSE phản ánh chính xác các đặc điểm thiết kế chính của Toyota Camry sản xuất mới“, David Wilson – chủ tịch của TRD, nói. “Khi chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải 2024, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác đội đua của mình để tối ưu hóa hiệu suất của chiếc xe đua Camry mới để tiếp tục dẫn đầu các vòng thi và giành giải vô địch với bảng tên Camry“. Với việc bổ sung LEGACY MOTOR CLUB cho mùa giải NASCAR Cup Series 2024, 8 chiếc Toyota Camry XSE thi đấu trên đường đua vào mỗi cuối tuần, bắt đầu với cuộc đua triển lãm Clash tại Coliseum ở Los Angeles, California, vào tháng 2/2024. Video: Giới thiệu sedan cỡ D - Toyota Camry 2024.

