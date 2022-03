Top xe sedan và hatchback an toàn nhất năm 2022

Hàng năm, Viện bảo hiểm an toàn xa lộ Mỹ (IIHS) đều lập danh sách các mẫu xe ôtô an toàn nhất. IIHS tiến hành các bài kiểm tra va chạm và các bài kiểm tra khác liên quan đến an toàn để đưa ra đánh giá tổng thể về mức độ an toàn của các phương tiện.

Honda có 5 cái tên góp mặt trong danh sách những chiếc xe an toàn nhất của năm 2022.

Trong năm 2022, không dưới 65 mẫu xe được IIHS xếp hạng an toàn cao nhất là Top Safety Pick+. Trong số đó, có 28 mẫu sedan và hatchback đã lọt vào danh sách. Cần lưu ý rằng không thể xác định mẫu xe nào là an toàn nhất vì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh của vụ tai nạn.

Nhìn chung, tập đoàn Hyundai và Honda tạo ra nhiều mẫu sedan và hatchback an toàn nhất . Cụ thể, tập đoàn Hyundai (bao gồm các thương hiệu Hyundai, Genesis và Kia) có 5 mẫu sedan lọt vào danh sách xe an toàn nhất. Không chịu kém cạnh đối thủ, Honda (bao gồm thương hiệu Acura) cũng có 5 mẫu xe lọt top an toàn.

Chất lượng xe Hàn Quốc ngày càng được đánh giá cao khi có tới 5 mẫu xe lọt vào danh sách xe an toàn nhất năm 2022.

Trong khi đó, Audi, Subaru, Toyota (bao gồm Lexus) và Volvo đều có 3 mẫu sedan trong danh sách. Một hãng xe Nhật nổi tiếng khác là Mazda chỉ có 2 mẫu xe được vinh danh. Đáng chú ý, Mercedes-Benz chỉ có một mẫu xe duy nhất lọt top an toàn là E-Class.

Danh sách cụ thể 28 mẫu sedan và hatchback an toàn nhất năm 2022 tại thị trường ôtô Bắc Mỹ, theo đánh giá từ IIHS.

Nếu bạn đang muốn mua sedan hay hatchback và đặt vấn đề an toàn là ưu tiên hàng đầu, thì xếp hạng Top Safety Pick+ của IIHS có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên lái xe an toàn và chủ động thay vì đặt cược vào khả năng hoạt động của ôtô khi gặp tai nạn.