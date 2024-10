Top xe hạng A giá rẻ tháng 9/2024, Hyundai Grand i10 "vô đối"

Hyundai Grand i10: 561 xe

Trong tháng 9 vừa qua, Hyundai Grand i10 tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 81%, đưa doanh số lên 561 xe. Nhờ đó, mẫu xe Hàn Quốc này tiếp tục duy trì vị thế bán chạy số 1 trong phân khúc xe hạng A. Có được kết quả này một phần là nhờ Hyundai Grand i10 được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/9/2024. Mẫu xe hạng A này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 6/2024. Xe hiện có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 360 - 455 triệu đồng. Bên canh đó, Hyundai Grand i10 còn có 2 kiểu dáng là sedan và hatchback như trước. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu xe Hàn Quốc này đã được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế và trang bị. Những trang bị nổi bật của Hyundai Grand i10 gồm có đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 15 inch, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto... Ngoài ra, xe còn có hệ thống bản đồ định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam, nút bấm khởi động máy và chìa khóa thông minh. "Trái tim" của Hyundai Grand i10 là động cơ xăng Kappa 1.2L MPi với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Toyota Wigo: 183 xe

Mẫu xe đứng thứ hai trong phân khúc về mặt doanh số trong tháng 9/2024 là Toyota Wigo. Trong tháng vừa qua, xe bán ra 183 chiếc, giảm 8,5%. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc xe hạng A bị sụt giảm doanh số. Khác với Hyundai Grand i10, Toyota Wigo là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, xe không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước. Điều này là một phần bất lợi của mẫu xe Nhật Bản so với 2 đối thủ sản xuất, lắp ráp trong nước. Toyota Wigo tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản và giá bán dao động từ 360 - 405 triệu đồng. Bên cạnh giá bán khá hợp lý, xe còn có trang bị không thua kém các đối thủ như đèn pha LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, vành hợp kim 14 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch và hệ thống âm thanh 4 loa.



Đặc biệt, xe còn được trang bị những tính năng an toàn hiếm hoi trong phân khúc như hệ thống cảnh báo điểm mù BSM hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.







Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Wigo là động cơ xăng 1.2L mới, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp kép D-CVT. Động cơ này cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm.







Kia Morning: 62 xe

Tương tự người anh em cùng tập đoàn Hyundai Grand i10, Kia Morning đã có một tháng kinh doanh thành công hơn trong tháng 9 vừa qua. Doanh số của xe đạt 62 xe, tăng trưởng 63,1%. Đáng tiếc là doanh số của Kia Morning vẫn rất khiêm tốn nên tiếp tục đứng cuối cùng trong phân khúc.





Kia Morning tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản và giá bán từ 349 - 424 triệu đồng. Xe cũng đủ điều kiện nhận chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, kéo dài từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024, như Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, sức bán của Kia Morning lại không thể sánh được với Grand i10.







So với 2 đối thủ kể trên, Kia Morning có giá bán rẻ hơn. Tuy nhiên, mẫu xe này đã lâu không được nâng cấp về mặt thiết kế và trang bị. Ngay cả trang bị của Kia Morning cũng thua kém hơn khi không có đèn pha LED hay hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.







Thay vào đó, mẫu xe Hàn Quốc này chỉ sở hữu những trang bị như đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, vành 14 - 15 inch, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin, ghế bọc da, màn hình trung tâm 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động.







Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Morning là động cơ xăng Kappa, dung tích 1.25L, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm, đi với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.



Video: Trải nghiệm Hyundai i10 1.2L AT Hatchback mới





