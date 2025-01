Siêu phẩm Daytona SP3 về tay con trai của Enzo Ferrari ở tuổi 80

Mặc dù Ferrari F80 vẫn chưa bán ra thị trường, nhiều người tin rằng đây không phải là người kế nhiệm phù hợp cho mẫu xe biểu tượng LaFerrari, chủ yếu là do xe có động cơ V6 tăng áp mạnh mẽ được hỗ trợ bởi ba động cơ điện, nghe có vẻ hơi yếu, thay vì động cơ V12 biểu tượng của hãng siêu xe Ferrari. Vì thế, một số người cho rằng siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 nên được tiếp thị là siêu xe hàng đầu mới nhất của thương hiệu, và sau khi nhìn thấy chiếc xe do Piero Ferrari sở hữu, thật dễ hiểu tại sao. Giống như LaFerrari, Daytona SP3 là một mẫu xe đặc biệt cực kỳ giới hạn và được trang bị động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên. Nó được chế tạo dựa trên khung gầm của LaFerrari Aperta và chắc chắn là một trong những chiếc Ferrari đặc biệt nhất được ra mắt trong những năm gần đây. Và xe trong bài viết này còn đặc biệt hơn nữa, so với 598 xe còn lại, bởi nó được sản xuất ra để dành cho Piero Ferrari là người con trai duy nhất còn sống của Enzo và sở hữu 10% cổ phần của thương hiệu Ý. Khi thiết kế chiếc Ferrari Daytona SP3 đặc biệt này, ông đã xem xét lại lịch sử của thương hiệu do cha mình thành lập và lấy cảm hứng từ chiếc xe F1 do John Surtees lái đến chiến thắng trong giải vô địch năm 1964. Ông cũng lấy cảm hứng từ chiếc 250 LM màu trắng và xanh độc nhất được đặt hàng vào những năm 1960. Hầu hết SP3 của Piero được phủ màu trắng nhưng có một sọc xanh đậm chạy dọc theo chiều dài của xe. Các chi tiết trang trí màu xanh tiếp tục chạy dọc theo mặt sau và tất cả trông thật ngoạn mục. Ferrari chưa công bố bất kỳ hình ảnh chi tiết nào cho thấy nội thất của chiếc xe, nhưng một đoạn video Piero lái xe quanh Fiorano cho thấy xe có ghế da màu đỏ và nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon lộ ra ngoài. Một số chiếc Daytona SP3 đã lăn bánh khỏi Maranello trong những tháng gần đây. Vào tháng 9, tay đua Công thức 1 của Ferrari, Charles Leclerc đã nhận chìa khóa cho chiếc SP3 của riêng mình, được sơn màu đen mờ và có một số điểm nhấn màu đỏ và trắng để đại diện cho Monaco, quê hương của anh. Vài tuần trước, Carlos Sainz Jr., người đã rời Scuderia sau khi mùa giải 2025 kết thúc và sẽ đua cho Williams vào năm tới, cũng đã nhận được một chiếc SP3 tùy chỉnh, được sơn màu bạc mờ với những điểm nhấn màu đỏ. Tại Asean, số lượng xe Ferrari Daytona SP3 được nhìn thấy khá khiêm tốn. Video: Daytona SP3 về tay con trai của Enzo Ferrari ở tuổi 80.

Mặc dù Ferrari F80 vẫn chưa bán ra thị trường, nhiều người tin rằng đây không phải là người kế nhiệm phù hợp cho mẫu xe biểu tượng LaFerrari, chủ yếu là do xe có động cơ V6 tăng áp mạnh mẽ được hỗ trợ bởi ba động cơ điện, nghe có vẻ hơi yếu, thay vì động cơ V12 biểu tượng của hãng siêu xe Ferrari. Vì thế, một số người cho rằng siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 nên được tiếp thị là siêu xe hàng đầu mới nhất của thương hiệu, và sau khi nhìn thấy chiếc xe do Piero Ferrari sở hữu, thật dễ hiểu tại sao. Giống như LaFerrari, Daytona SP3 là một mẫu xe đặc biệt cực kỳ giới hạn và được trang bị động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên. Nó được chế tạo dựa trên khung gầm của LaFerrari Aperta và chắc chắn là một trong những chiếc Ferrari đặc biệt nhất được ra mắt trong những năm gần đây. Và xe trong bài viết này còn đặc biệt hơn nữa, so với 598 xe còn lại, bởi nó được sản xuất ra để dành cho Piero Ferrari là người con trai duy nhất còn sống của Enzo và sở hữu 10% cổ phần của thương hiệu Ý. Khi thiết kế chiếc Ferrari Daytona SP3 đặc biệt này, ông đã xem xét lại lịch sử của thương hiệu do cha mình thành lập và lấy cảm hứng từ chiếc xe F1 do John Surtees lái đến chiến thắng trong giải vô địch năm 1964. Ông cũng lấy cảm hứng từ chiếc 250 LM màu trắng và xanh độc nhất được đặt hàng vào những năm 1960. Hầu hết SP3 của Piero được phủ màu trắng nhưng có một sọc xanh đậm chạy dọc theo chiều dài của xe. Các chi tiết trang trí màu xanh tiếp tục chạy dọc theo mặt sau và tất cả trông thật ngoạn mục. Ferrari chưa công bố bất kỳ hình ảnh chi tiết nào cho thấy nội thất của chiếc xe, nhưng một đoạn video Piero lái xe quanh Fiorano cho thấy xe có ghế da màu đỏ và nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon lộ ra ngoài. Một số chiếc Daytona SP3 đã lăn bánh khỏi Maranello trong những tháng gần đây. Vào tháng 9, tay đua Công thức 1 của Ferrari, Charles Leclerc đã nhận chìa khóa cho chiếc SP3 của riêng mình, được sơn màu đen mờ và có một số điểm nhấn màu đỏ và trắng để đại diện cho Monaco, quê hương của anh. Vài tuần trước, Carlos Sainz Jr., người đã rời Scuderia sau khi mùa giải 2025 kết thúc và sẽ đua cho Williams vào năm tới, cũng đã nhận được một chiếc SP3 tùy chỉnh, được sơn màu bạc mờ với những điểm nhấn màu đỏ. Tại Asean, số lượng xe Ferrari Daytona SP3 được nhìn thấy khá khiêm tốn. Video: Daytona SP3 về tay con trai của Enzo Ferrari ở tuổi 80.