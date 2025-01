Sự thật thú vị về hành tinh lùn lớn thứ tư Hệ Mặt Trời

1. Khám phá muộn màng. Hành tinh lùn Makemake được phát hiện vào ngày 31/3/2005 bởi nhóm các nhà thiên văn học do Mike Brown dẫn đầu. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước nhỏ. Với đường kính khoảng 1.430 km, Makemake nhỏ hơn so với Sao Diêm Vương (Pluto) nhưng vẫn đủ lớn để được phân loại là hành tinh lùn. Đây là hành tinh lùn nhỏ thứ 4 trong 5 hành tinh lùn đã được công nhận. Ảnh: Pinterest. 3. Tên gọi độc đáo. Makemake được đặt tên theo vị thần sáng tạo trong thần thoại Rapa Nui ở đảo Phục Sinh. Tên gọi này gắn liền với thời điểm phát hiện, gần dịp lễ Phục Sinh. Ảnh: Pinterest. 4. Thành viên của Vành đai Kuiper. Makemake nằm trong Vành đai Kuiper, khu vực chứa đầy các thiên thể băng giá ở rìa ngoài của Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 5. Hình dáng gần cầu. Makemake có đủ lực hấp dẫn để tạo thành hình cầu gần hoàn hảo, một trong những tiêu chí để được công nhận là hành tinh lùn. Ảnh: Pinterest. 6. Có bầu khí quyển đáng kể. Các quan sát cho thấy Makemake không có bầu khí quyển rõ rệt, không giống như Sao Diêm Vương chỉ có một bầu khí quyển mỏng. Ảnh: Pinterest. 7. Bề mặt băng giá. Bề mặt của Makemake chủ yếu được tạo thành từ metan đông lạnh, ethane, và có thể cả nitơ, khiến nó có màu sắc nhạt. Ảnh: Pinterest. 8. Rất lạnh. Nhiệt độ trên Makemake cực kỳ thấp, dao động khoảng -239 độ C, do vị trí xa xôi của nó với Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 9. Chu kỳ quỹ đạo dài. Makemake mất khoảng 305 năm Trái Đất để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 10. Không đồng phẳng với Mặt phẳng Hoàng đạo. Quỹ đạo của Makemake hơi nghiêng so với mặt phẳng Hoàng đạo, điều này làm nó khó phát hiện hơn so với các hành tinh khác. Ảnh: Pinterest. 11. Có một vệ tinh duy nhất. Năm 2016, các nhà thiên văn học phát hiện vệ tinh duy nhất của Makemake, được tạm gọi là MK 2, có đường kính khoảng 175 km. Ảnh: Pinterest. 12. Phản xạ ánh sáng cao. Makemake có suất phản chiếu (albedo) khá cao, khoảng 0,77, chứng tỏ bề mặt của nó được bao phủ bởi băng và tuyết sáng. Ảnh: Pinterest. 13. Không có vòng quanh bao quanh. Khác với một số thiên thể khác trong Vành đai Kuiper, Makemake không có hệ thống vòng (rings) đáng chú ý nào. Ảnh: Pinterest. 14. So sánh với Sao Diêm Vương. Dù có nhiều điểm tương đồng, Makemake nhỏ hơn và ít có sự phức tạp về bầu khí quyển cũng như vệ tinh so với Sao Diêm Vương.. Ảnh: Pinterest. 15. Thành viên của nhóm "Big Four". Dù kích thước khiêm tốn, Makemake vẫn nằm trong nhóm "Big Four" - bốn hành tinh lùn lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, cùng với các hành tinh lùn Pluto, Eris và Haumea. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

