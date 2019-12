Xe giá rẻ Kia Soluto lọt top xe bán chạy nhất Việt Nam

Theo số liệu mới nhất từ hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, danh sách top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 11 đã lộ diện. Ở danh sách này, không có sự thay đổi nhiều, đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của mẫu xe giá rẻ Kia Soluto mới. Trong đó Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên đáng chú ý nhất khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vị xe bán chạy nhất Việt Nam từ ông vua doanh số Toyota Vios. Tháng 11, Mitsubishi Xpander đạt doanh số 2.692 xe, đã tăng 63 xe so với tháng trước. Tuy mức tăng trên là không đáng kể nhưng Xpander vẫn đang cho thấy sức hút mạnh mẽ của mình. Trong khi đó, Toyota Vios dù tháng 11 đã đạt doanh số 2.561 xe, tăng 244 xe so với tháng trước nhưng nỗ lực này vẫn chưa đủ để Vios giành lại ngôi vị đầu bảng trước một Xpander ngày càng thăng hoa. Tuy nhiên kể từ đầu năm đến nay, Toyota Vios vẫn đang là mẫu xe có tổng doanh số lớn nhất thị trường với gần 24.000 xe được tiêu thụ. Doanh số của Hyundai Accent trong tháng 11 đạt 1.987 xe, tăng 10 xe so với tháng trước đó. Mẫu sedan hạng B tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và trụ vững ở vị trí thứ 3 trong số 10 xe ăn khách nhất thị trường. Xe có hai tùy chọn động cơ là số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với mức giá từ 426 đến 540 triệu đồng. Tương tự Accent, Hyundai Grand i10 cho thấy sự ổn định về doanh số. Mẫu xe này chưa từng để đối thủ nào ở phân khúc hạng A qua mặt trong năm nay. Doanh số tháng 11 của Hyundai Grand i10 tăng 34, đạt 1.739 xe so với tháng trước. Xe có 2 tùy chọn động cơ số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp với dung tích 1.0L và 1.2L với mức giá từ 315 đến 415 triệu đồng. Ông vua bán tải Ford Ranger tiếp tục vị trí ở Top 5. Trong tháng 11, mẫu xe này đạt doanh số 1.291 xe, giảm 165 xe so với tháng 10, nhưng vẫn tiếp tục ở vị trí thứ 5. Mitsubishi Triton mới có nâng cấp đáng kể ở phiên bản cao cấp nhất, nhưng để đe dọa vị trí của Ranger có lẽ cần nhiều thời gian. Trong tháng 11 mẫu Mazda3 chỉ đạt doanh số 1.128 xe, tăng 101 xe so với tháng 10. Phiên bản 2020 của Mazda 3 với thiết kế trẻ trung, thể thao đi cùng những công nghệ an toàn hàng đầu, hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá về mặt doanh số ở những tháng tiếp theo. Tiếp tục là một mẫu xe sedan hạng B đến từ Thaco, mới mức giá cạnh tranh, Soluto đã lần đầu bước vào Top 10 xe bán chạy với 1.016 chiếc. Xe đang có một phiên bản số tự động và 2 phiên bản số sàn với mức giá từ 399 đến 455 triệu đồng. Đây là mẫu xe có mức giá thấp hơn Toyota Vios và Hyundai Accent trong phân khúc xe sedan hạng B. Fortuner là cái tên thứ 2 của Toyota góp mặt trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 11/2019 vừa qua. Doanh số 1.013 xe, giảm 379 xe so với tháng trước đã khiến Fortuner rơi một bậc xuống vị trí thứ 8. Đây vẫn là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Đại diện thứ 2 của KIA góp mặt trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 11 là mẫu sedan hạng C Kia Cerato với 1.012 xe bán ra. Tháng trước chỉ có Cerato góp mặt. Nếu so với Mazda3, Kia Cerato có phong độ thất thường hơn. Xe có 2 tùy chọn động cơ 1.6L và 2.0L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với giá bán từ 559 đến 675 triệu đồng. Đại diện thứ 4 trong phân khúc sedan hạng B là Honda City tiếp tục trở lại Top 10 mẫu xe bán chạy tháng 11 với 883 chiếc bán ra thị trường ôtô Việt Nam, điều này tiếp tục cho thấy sức hút của mẫu xe này với nhiều tiện nghi so với các mẫu xe còn lại cùng phân khúc. Video: Top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất đầu năm 2019.

