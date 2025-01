Ngắm nghía smartphone Google Pixel đáng tậu nhất dịp Tết 2025

Ở phân khúc giá dưới 5 triệu đồng người dùng có thể cân nhắc hai lựa chọn là Pixel 6 và Pixel 6a. Đây là những mẫu smartphone có camera tốt nhất phân khúc, phù hợp cho những người thích chụp ảnh. Chip Google Tensor trên cả hai mẫu máy này đều tương đương Snapdragon 870 hay 888, đủ mạnh cho các tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, chip này không được tối ưu cho các tác vụ chơi game khi dễ gặp tình trạng nóng máy và giật lag. Ảnh: Minh Ngọc/VVS Với giá cao hơn 600.000 đồng, Pixel 6 mang đến những ưu điểm vượt trội như màn hình 90Hz cho thao tác vuốt chạm mượt mà hơn, đa dạng màu sắc đẹp mắt, và cụm camera nâng cấp với cảm biến chính 50MP hiện đại. Trong khi đó, Pixel 6a có giá 4,8 triệu lại thu hút người dùng bởi thời lượng pin tốt hơn, phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển nhiều. Ảnh: Minh Ngọc/VVS Đặc biệt hơn, hồi đầu tháng 12/2024, Google đã bất ngờ thay đổi chính sách khi hỗ trợ dòng Google Pixel 6 thêm hai năm cập nhật. Hiện tại, người dùng đã có thể dùng Android 15 và sẽ tiếp tục được nâng cấp lên Android 17, đảm bảo trải nghiệm luôn mới mẻ và bảo mật trong những năm tới. Ảnh: X/Cells Mới mẻ hơn một tí, hãy cân nhắc Pixel 7 Pro với giá từ 8,3 triệu đồng. Pixel 7 Pro được đánh giá là mẫu Pixel đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy này sở hữu màn hình lớn 6.7 inch với tần số quét 120Hz mượt mà, đã được cập nhật lên Android 15 và sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ phần mềm trong hai năm tới. Ảnh: Tuệ MinhNhược điểm của dòng này là sạc chậm (23W) và chống chói kém. Bù lại mặc dù ra mắt đã 2 năm, Pixel 7 Pro vẫn nổi bật với hệ thống camera, đặc biệt là ống kính tele với khả năng zoom quang học 5x – xa nhất trong phân khúc giá. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi người dùng chụp ảnh ở các buổi concert, sự kiện hay pháo hoa trong dịp Tết sắp tới. Ảnh: Sforum Tiệm cận mức giá 10 triệu đồng hiện nay chiếc smartphone này đã giảm nữa giá so với thời điểm ra mắt (5/2023). So với những thế hệ trước, chiếc máy này có thiết kế nhỏ gọn hơn, cùng nhiều màu sắc đẹp mắt. Mặc dù không có camera tele nhưng khả năng chụp ảnh vẫn rất tốt nhờ AI. Đáng chú ý, độ sáng màn hình được nâng lên 2.000 nits, khắc phục điểm yếu khi sử dụng ngoài trời của dòng Pixel. Ảnh: Anh Tú/Sforum Nếu vẫn muốn có camera tele 5x cùng với sức mạnh của Pixel 8, bạn cần bỏ ra thêm hơn 2 triệu đồng nữa để sở hữu Pixel 8 Pro. Ngoài ra còn có màn hình 6,7 inch lớn hơn với độ phân giải QHD+ so với 6,2 và Ful HD. Đương nhiên, mua smartphone mục tiêu mua máy thế hệ cũ là để tiết kiệm, nhưng rõ ràng, khó có smartphone cận flagship nào chỉ có giá dưới 15 triệu lại được cam kết nâng cấp phần mềm nhiều năm nữa. Ảnh: Tuệ Minh Pixel 9 Series là loạt flagship mới nhất, thế hệ này có đến 4 phiên bản. Ngoài 2 phiên bản như các thế hệ trước, Google bổ sung thêm Pro XL cùng 9 Pro Fold. Trong đó Google Pixel Pro Fold là điện thoại dạng gập cà có giá đắt nhất, lên đến gần 50 triệu. Pixel 9 có giá từ 15 triệu, Pixel 9 Pro có giá từ 15 triệu và Pro XL có giá từ 20 triệu. Cấu hình của Pixel 9 Series không thua kém bất cứ chiếc điện thoại đầu bảng của bất cứ hãng thiết bị nào khác. Về cơ bản đây là chiếc điện thoại để Google trình diễn, hướng cho các nhà sản xuất thấy cần phải làm smartphone Android như thế nào. Google không chú trọng vào doanh số nên sản phẩm có thể khó mua hơn. Dù sở hữu phiên bản nào, bạn cũng đang có cho mình một chiếc smartphone khá hời để xài cho dịp Tết. Ảnh: Phone Arena. Mời độc giả xem thêm video: "Gemini - bước tiến hóa đột phá của AI Google". Video do Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

