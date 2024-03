Top Safety Pick 2024 - Toyota, Mazda và Hyundai an toàn nhất

Video: Top Safety Pick+ (mức cao nhất), Top Safety Pick an toàn 2024.

Hàng năm, Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) thường cho công bố danh sách các mẫu xe hơi giành điểm cao nhất trong những thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn với 2 mức độ: Top Safety Pick+ (mức cao nhất) và Top Safety Pick an toàn. Ở đợt đánh giá mới nhất, các xe được đánh giá đều là đời (model year) 2024, ra mắt thị trường Mỹ trong năm 2023.



