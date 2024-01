Toyota Corolla Cross 2024 sắp ra mắt Việt Nam, giá bán tăng nhẹ

Theo kế hoạch, vào ngày 8/2/2024 tới đây, hãng Toyota sẽ chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Corolla Cross ở thị trường Thái Lan. Xe dành cho thị trường Việt Nam hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Do đó, không có gì bất ngờ khi Toyota Corolla Cross ở Việt Nam cũng rục rịch được nâng cấp theo xe tại Thái Lan. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Corolla Cross 2024 về Việt Nam sẽ bị cắt bỏ bản G tiêu chuẩn, chỉ giữ lại 2 bản V và HV. Sự thay đổi này sẽ khiến mẫu SUV cỡ B+ nhà Toyota có giá khởi điểm cao hơn trước đồng thời tạo khoảng cách rõ ràng hơn với người anh em Yaris Cross. Hiện giá xe Toyota Corolla Cross bán dao động từ 760 - 955 triệu đồng. Cũng theo nguồn tin từ đại lý, Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam sẽ được nâng cấp về mặt trang bị. Theo đó, xe sẽ được bổ sung cụm đèn pha/đèn hậu và vành la-zăng mới. Những trang bị mới này giống với Toyota Corolla Cross đang được bán tại thị trường Úc. Cụ thể hơn, đèn pha và đèn hậu của Toyota Corolla Cross 2024 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể như cũ nhưng tạo hình bên trong đã thay đổi. Cụm đèn pha mới sẽ được chia thành 2 tầng bởi dải đèn LED định vị ban ngày, tạo cảm giác hiện đại hơn. Tiếp theo đó là vành la-zăng với đường kính 18 inch như cũ nhưng được thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu ấn tượng hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla Cross 2024 cũng được làm mới ở một số chi tiết. Điểm nhấn bên trong mẫu SUV cỡ B này sẽ là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình tinh thể lỏng TFT 12,3 inch thay cho loại analog cũ. Màn hình này đã được cải tiến để người lái dễ quan sát hơn. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những trang bị mới như phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold và cổng sạc USB Type C cho cả 2 hàng ghế. Ở bản V, xe sẽ dùng cửa sổ trời 1 mảnh thông thường. Trong khi đó, bản HV cao cấp nhất được nâng cấp lên cửa sổ trời toàn cảnh Panorama mới. Đáng tiếc là động cơ của Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam sẽ không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng 2 loại động cơ, tùy theo phiên bản. Trong đó, bản V được trang bị động cơ xăng 1.8L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT-i, tạo ra công suất cực đại 140 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Bản HV dùng hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Toyota Corolla Cross 2024 dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Toyota Việt Nam hiện cũng chưa xác nhận những thông tin do đại lý đưa ra. Với bản nâng cấp, Toyota Corolla Cross có thể sẽ cải thiện được sức bán. Trong nửa cuối năm 2023, mẫu xe này đã tuột dốc không phanh và liên tục bán kém 2 đối thủ Hàn Quốc là Kia Seltos cũng như Hyundai Creta. Kết thúc năm 2023, Toyota Corolla Cross cán đích với doanh số 10.485 xe, giảm đến 51,1% so với năm 2022. Chẳng những đánh mất vị thế xe gầm cao bán chạy nhất thị trường vào tay Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross còn phải nhường ngôi vương trong phân khúc SUV hạng B cho Hyundai Creta. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Cross Hybrid 2024.

