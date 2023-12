Toyota Land Cruiser 2024 mở bán chỉ 30 phút đã hết 1000 xe

Toyota Land Cruiser 2024 mới đã bán tại Đức, chỉ sau 30 phút mở bán, link đăng ký đặt cọc đã phải đóng lại vì 1.000 chiếc xe mở bán lần này đã nhanh chóng được khách hàng “chốt đơn”. Hiện tại, những người quan tâm và muốn mua xe sẽ phải đăng ký vào danh sách chờ. Tại thị trường Đức, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2024 sẽ được bán ra với 3 phiên bản là: Executive, Tec và First Editon. Hãng xe Nhật Bản không nêu rõ số lượng từng phiên bản trong lô xe đầu tiên gồm 1.000 chiếc, nhưng trước đây hãng từng xác nhận rằng phiên bản Land Cruiser First Edition dành cho toàn thị trường châu Âu sẽ chỉ có 3.000 chiếc. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng Đức vào quý III/2024. Land Cruiser 2024 tại thị trường Châu Âu được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu GA-F của Toyota. Trước mắt, Land Cruiser 2024 ở thị trường châu Âu sẽ chỉ được trang bị động cơ turbodiesel 2.8L, cho công suất 201 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Từ năm 2025, Toyota sẽ bổ sung thêm phiên bản động cơ diesel mild-hybrid sử dụng hệ thống sạc 48V. Về trang bị an toàn, Toyota Land Cruiser 2024 sở hữu gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3.0, bao gồm nhiều tính năng hiện đại như: kiểm soát hành trình, cảnh báo tiền va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động, hỗ trợ xác định biển báo giao thông, cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,... Không chỉ ở Đức, tại “quê nhà” Nhật Bản, Toyota cũng đang phải tạm dừng nhận cọc đối với mẫu Land Cruiser để giải quyết lượng đơn đặt hàng lên tới hơn 1 triệu xe. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 3 màu sơn là trắng, đen và be. Giá xe Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 tại Nhật Bản có giá khởi điểm 4,8 triệu Yên (khoảng 792 triệu đồng), rẻ hơn so với Land Cruiser 300 Series. Video: Tất tần tật" về Toyota Land Cruiser Prado 2024.

