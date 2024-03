Hyundai Palisade tại Việt Nam "xả hàng tồn" giảm đến 90 triệu đồng

Chạy các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm giải phóng hàng tồn kho tại đại lý là điều không hiếm gặp ở Việt Nam. Đại lý của Hyundai là một ví dụ điển hình. Hiện một số đại lý chính hãng đang áp dụng chương trình giảm giá cho dòng SUV cỡ lớn Hyundai Palisade đời 2023. Theo đó, với Hyundai Palisade bản Exclusive 6 chỗ tiêu chuẩn sản xuất năm 2023 (số VIN 2023), đại lý giảm giá lên đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, có đại lý còn tặng thêm tiền mặt hoặc bảo hiểm thân vỏ với tổng giá trị có thể lên đến 90 triệu đồng. Với Hyundai Palisade số VIN 2024, mức ưu đãi tại đại lý sẽ thấp hơn, chỉ khoảng 30 triệu đồng cho 2 phiên bản Exclusive tiêu chuẩn và Prestige cao cấp. Giá bán niêm yết của 2 phiên bản này là 1,479 tỷ đồng và 1,589 tỷ đồng. So với xe sản xuất năm 2024, Hyundai Palisade số VIN 2023 giảm giá không có gì khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Tuy nhiên, số lượng và màu sắc của những chiếc xe số VIN 2023 sẽ hạn chế hơn. Ngoài ra, khi bán lại, Hyundai Palisade số VIN 2023 cũng sẽ mất giá hơn. Hyundai Palisade tại Việt Nam có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Exclusive 7 chỗ, Exclusive 6 chỗ, Prestige 7 chỗ và Prestige 6 chỗ với giá bán dao động từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hyundai Palisade đang bán tại đại lý đều thuộc phiên bản 6 chỗ. Trong khi đó, bản 7 chỗ phải đến tháng 4 năm nay mới về đại lý. Hyundai Palisade là mẫu SUV cỡ lớn đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 9 năm nay. Vào những tháng cuối năm 2023, mẫu xe này từng bị bán kênh giá tại đại lý do khách hàng đổ xô mua để kịp hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ 50% của Chính phủ. Có giá rẻ hơn 2 đối thủ cùng phân khúc là Ford Explorer và Volkswagen Teramont nên Hyundai Palisade đương nhiên cũng có doanh số khả quan hơn. Trong năm 2023, hãng Hyundai đã bán được tổng cộng 413 chiếc Palisade cho khách hàng Việt Nam. Trong tháng 1/2024, mẫu SUV cỡ lớn này đạt doanh số 85 xe, giảm 67% so với tháng 12/2023 do tình hình chung của toàn thị trường. Không chỉ có giá rẻ hơn đối thủ, Hyundai Palisade còn sở hữu ngoại thất khá ấn tượng cùng trang bị đầy đủ. Mẫu SUV cỡ lớn này có hệ thống đèn chiếu sáng LED, vành 20 inch, cửa cốp chỉnh điện, 2 hàng ghế đầu có tính năng sưởi/làm mát, ghế trước chỉnh điện 12 hướng... bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, phanh tay điện tử, cổng sạc cho 3 hàng ghế, kính chiếu hậu chống chói điện tử,... Trang bị an toàn của mẫu xe với 7 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, đèn pha tự động thích ứng, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe, hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, phòng tránh va chạm trước FCA, điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control, cảnh báo người lái mất tập trung DAW và hỗ trợ đỗ xe chủ động. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Palisade tại Việt Nam là động cơ diesel R 2.2, cho công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Palisade tại Việt Nam.

