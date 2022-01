Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12/2021 phần lớn mẫu xe góp mặt trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam đều tăng trưởng mạnh so với tháng trước đó. Đại đa số đều xe lắp ráp trong nước. Chính nhờ hưởng chính sách ưu đãi phí trước bạ khiến doanh số các mẫu xe tăng trưởng dịp cuối năm. Trong tháng 12, với 1.753 xe được bán ra, Fadil có doanh số bán ít hơn tháng trước đó gần 800 xe và tụt xuống vị trí thứ 9. Tuy nhiên, tính lũy kế từ đầu năm đến nay doanh số VinFast Fadil bán được 24.110 xe vượt qua tất cả để trở thành mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021. Hyundai Accent tháng 12 vừa qua đã có 2.517 xe được giao tới tay khách hàng, tăng gần 1.500 xe so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sau đối thủ Toyota Vios. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm Accent bán được 19.956 xe, nhiều hơn cựu vương Toyota Vios 25 xe. Đây là thành tích đáng kể của thế hệ mới Accent tại thị trường ôtô Việt Nam để đánh chiếm vị trí số một trong phân khúc sedan hạng B. Xếp thứ 2 toàn thị trường trong tháng 12/2021 là Vios với doanh số 2.801 xe, tăng 62 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 19.931 xe được bàn giao tới tay khách hàng, ít hơn Accent 25 xe và ít hơn VinFast Fadil gần 5.000 xe. Kết quả này đã đẩy Vios xuống vị trí số 3 trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất. Đồng thời đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc Sedan hạng B sau Hyundai Accent. Trong tháng 12, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 4.446 xe, tăng 32% so với tháng trước đó và trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong bảng xếp hạng 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2021. Đáng chú ý, Cross cũng là mẫu xe hoàn toàn nhập khẩu duy nhất trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam, trong khi đó 9 cái tên còn lại đều có lắp ráp trong nước. Cộng dồn từ đầu năm, đã có 18.411 xe Corolla Cross được bán ra. KIA Seltos tiếp tục có tăng trưởng nhẹ trong tháng vừa qua với doanh số 2.345 xe, tăng 19% so với tháng 11. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của THACO-KIA. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Seltos bán ra được 16.122 xe. Hiện tại, giá KIA Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 634 - 734 triệu đồng. Kết thúc tháng 10/2021, Mitsubishi Xpander có doanh số bán đạt 2,009 xe, tăng gần nhẹ 43 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 13.616 xe được bán ra thị trường. Doanh số này giúp Xpander tiếp tục thống trị phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Hiện, Mitsubishi Xpander 2021 được phân phối với 3 phiên bản là AT nhập khẩu, AT lắp ráp và MT với giá từ 555 triệu đến 630 triệu đồng. Trong tháng 12 vừa qua, Hyundai SantaFe bán được 2.078 xe, tăng gần 700 xe so với tháng trước 11. Điều đó đã giúp mẫu xe này tiếp tục giữ vị trí thứ 7 trong Top 10 xe ôtô bán chạy. Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của SantaFe đạt 12.160 xe. So với các đối thủ cạnh tranh, SantaFe nổi bật với thiết kế sang trọng, nhiều trang bị công nghệ hiện đại và có nhiều phiên bản giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn. Mặc dù không lọt Top 10 xe bán chạy nhất tháng 12/2021, nhưng với doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay đạt 11.732 xe, giúp Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 8 trong trong Top 10 xe bán chạy nhất năm 2021. Vào đầu tháng 8, thế hệ thứ ba của Grand i10 đã được ra mắt online tại Việt Nam. Xe được TC Motor lắp ráp trong nước với 6 phiên bản bao gồm cả sử dụng số tự động và số sàn, sử dụng động cơ 1.2 L. Cái tên góp mặt cuối cùng trong nhóm 10 mẫu xe có doanh số bán ra cao nhất trong tháng 12/2021 là Kia K3 với 1.560 xe, tăng hơn 400 xe so với tháng 11. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 10.505 xe bán ra thị trường và đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 xe bán chạy nhất năm 2021. Vào giữa tháng 9/2021, nhà phân phối Thaco tiếp tục mở bán ra thị trường phiên bản nâng cấp mới của Kia K3 (trước đây có tên gọi Cerato). Việc tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đã giúp cho mẫu xe Mazda CX-5 ghi nhận được doanh số ấn tượng trong tháng 12/2021. Theo đó, kết thúc tháng đã có 2.200 xe bán ra, tăng 65% so với tháng trước. Kết thúc 12 tháng của năm 2021, Mazda CX5 đã bán được 10.230 xe và trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phất khúc SUV đô thị. Video: Top xe ôtô giá dưới 600 triệu tốt nhất Việt Nam.

