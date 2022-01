Top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tại thị trường Mỹ năm 2021

10. Honda Civic

Trong năm 2021, hãng Honda đã bán tổng cộng 264.787 chiếc Civic cho khách hàng Mỹ và lọt vào top xe ôtô bán chạy nhất 2021. So với năm 2020, doanh số của mẫu xe này chỉ tăng nhẹ 1%. Có được điều đó một phần là nhờ Honda Civic thế hệ mới đã bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ từ tháng 6/2021. 9. Toyota Highlander

2021 có thể nói là một năm thành công của hãng Toyota nói chung và dòng SUV cỡ lớn Highlander nói riêng. Trong năm 2021 vừa qua, Toyota đã vươn lên thành hãng bán nhiều xe nhất cho người Mỹ, lần đầu tiên vượt qua đối thủ General Motors sau 90 năm. Góp một phần vào thành công này là Toyota Highlander, mang về 264.128 khách hàng, tăng 24,4%. Đồng thời, Toyota Highlander cũng đã vượt qua đối thủ nội địa Ford Explorer. 8. Jeep Grand Cherokee

Trong suốt nhiều năm qua, Jeep luôn là thương hiệu ôtô "ruột" của khách hàng Mỹ. Doanh số của Jeep Grand Cherokee trong năm 2021 một lần nữa chứng tỏ điều đó. Trong năm qua, đã có 264.444 chiếc Jeep Grand Cherokee đến tay khách hàng Mỹ, tăng 26%. 7. Nissan Rogue

Ở phiên bản 2021, Nissan Rogue đã được thay đổi toàn diện từ thiết kế cho đến trang bị. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu crossover cỡ C này lọt vào top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2021. Cụ thể, hãng Nissan đã bán được tổng cộng 285.602 chiếc Rogue cho người Mỹ, tăng 25,3%. 6. Toyota Camry

Cùng với Honda Civic, Toyota Camry là một trong những mẫu sedan truyền thống hiếm hoi có mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021. Với doanh số 313.795 chiếc, Toyota Camry đã tăng trưởng 6,6%. Đây cũng là lý do vì sao hãng Toyota không từ bỏ phân khúc sedan như các đối thủ Ford hay Chevrolet tại thị trường Mỹ. 5. Honda CR-V

Honda CR-V luôn là một trong những mẫu xe được khách hàng Mỹ ưa chuộng nhất. Năm 2021 cũng không phải là ngoại lệ. Trong năm qua, Honda CR-V đã đạt doanh số cộng dồn 361.271 xe, tăng 8,3%. Với thành tích này, Honda CR-V đứng thứ 5 trong tô 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021. 4. Toyota RAV4

Trong năm 2021, lượng xe Toyota RAV4 bán cho khách hàng Mỹ đã giảm 5,3% xuống còn 407.739 xe. Dù vậy, Toyota RAV4 vẫn một lần nữa vượt mặt đối thủ đồng hương Honda CR-V về doanh số. Đồng thời, Toyota RAV4 cũng bảo vệ thành công ngôi vị xe SUV bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. 3. Chevrolet Silverado

2021 có lẽ là một năm buồn của Chevrolet Silverado khi doanh số của mẫu xe bán tải cỡ lớn này giảm đến 10,8%, xuống còn 529.765 xe. Đây cũng là một phần lý do khiến tập đoàn GM bị Toyota vượt qua trong năm 2021. 2. Ram

Với doanh số tăng 1% lên 569.388 xe, Ram đã đánh bại Chevrolet Silverado và vươn lên vị trí thứ 2 trong top 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2021. 1. Ford F-Series

Như truyền thống trong suốt hơn 40 năm qua, Ford F-Series tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Trong năm 2021 vừa qua, hãng Ford đã bán được 726.004 chiếc F-Series cho người Mỹ, giảm đến 7,8%. Video: Top xe bán chạy nhất tháng 11/2021.

10. Honda Civic

Trong năm 2021, hãng Honda đã bán tổng cộng 264.787 chiếc Civic cho khách hàng Mỹ và lọt vào top xe ôtô bán chạy nhất 2021. So với năm 2020, doanh số của mẫu xe này chỉ tăng nhẹ 1%. Có được điều đó một phần là nhờ Honda Civic thế hệ mới đã bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ từ tháng 6/2021. 9. Toyota Highlander

2021 có thể nói là một năm thành công của hãng Toyota nói chung và dòng SUV cỡ lớn Highlander nói riêng. Trong năm 2021 vừa qua, Toyota đã vươn lên thành hãng bán nhiều xe nhất cho người Mỹ, lần đầu tiên vượt qua đối thủ General Motors sau 90 năm. Góp một phần vào thành công này là Toyota Highlander, mang về 264.128 khách hàng, tăng 24,4%. Đồng thời, Toyota Highlander cũng đã vượt qua đối thủ nội địa Ford Explorer. 8. Jeep Grand Cherokee

Trong suốt nhiều năm qua, Jeep luôn là thương hiệu ôtô "ruột" của khách hàng Mỹ. Doanh số của Jeep Grand Cherokee trong năm 2021 một lần nữa chứng tỏ điều đó. Trong năm qua, đã có 264.444 chiếc Jeep Grand Cherokee đến tay khách hàng Mỹ, tăng 26%. 7. Nissan Rogue

Ở phiên bản 2021, Nissan Rogue đã được thay đổi toàn diện từ thiết kế cho đến trang bị. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu crossover cỡ C này lọt vào top 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2021. Cụ thể, hãng Nissan đã bán được tổng cộng 285.602 chiếc Rogue cho người Mỹ, tăng 25,3%. 6. Toyota Camry

Cùng với Honda Civic, Toyota Camry là một trong những mẫu sedan truyền thống hiếm hoi có mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021. Với doanh số 313.795 chiếc, Toyota Camry đã tăng trưởng 6,6%. Đây cũng là lý do vì sao hãng Toyota không từ bỏ phân khúc sedan như các đối thủ Ford hay Chevrolet tại thị trường Mỹ. 5. Honda CR-V

Honda CR-V luôn là một trong những mẫu xe được khách hàng Mỹ ưa chuộng nhất. Năm 2021 cũng không phải là ngoại lệ. Trong năm qua, Honda CR-V đã đạt doanh số cộng dồn 361.271 xe, tăng 8,3%. Với thành tích này, Honda CR-V đứng thứ 5 trong tô 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021. 4. Toyota RAV4

Trong năm 2021, lượng xe Toyota RAV4 bán cho khách hàng Mỹ đã giảm 5,3% xuống còn 407.739 xe. Dù vậy, Toyota RAV4 vẫn một lần nữa vượt mặt đối thủ đồng hương Honda CR-V về doanh số. Đồng thời, Toyota RAV4 cũng bảo vệ thành công ngôi vị xe SUV bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. 3. Chevrolet Silverado

2021 có lẽ là một năm buồn của Chevrolet Silverado khi doanh số của mẫu xe bán tải cỡ lớn này giảm đến 10,8%, xuống còn 529.765 xe. Đây cũng là một phần lý do khiến tập đoàn GM bị Toyota vượt qua trong năm 2021. 2. Ram

Với doanh số tăng 1% lên 569.388 xe, Ram đã đánh bại Chevrolet Silverado và vươn lên vị trí thứ 2 trong top 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2021. 1. Ford F-Series

Như truyền thống trong suốt hơn 40 năm qua, Ford F-Series tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Trong năm 2021 vừa qua, hãng Ford đã bán được 726.004 chiếc F-Series cho người Mỹ, giảm đến 7,8%. Video: Top xe bán chạy nhất tháng 11/2021.