Top xe ôtô được người dùng Việt "yêu" nhất năm 2021

Trong tháng 11/2021 VinFast Fadil về đích ở hạng 3 với doanh số 2.489 xe. Mặc dù không xếp nhất ở "bảng vàng" trong tháng vừa qua, nhưng Fadil vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Tính luỹ kế năm 2021, doanh số của Fadil đạt tổng 22.375 xe. Khả năng cao mẫu xe hạng A của VinFast sẽ trở thành xe ôtô bán chạy nhất năm 2021 tại Việt Nam. Bằng việc áp dụng các chương trình khuyến mãi trong nhiều tháng, VinFast đã đưa Fadil trở thành một trong những cái tên mà các hãng xe khác cần phải “dè chừng” tại thị trường ôtô Việt Nam. Xe được trang bị khối động cơ 1.4L, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128 Nm, ngang bằng sức mạnh của một mẫu xe cỡ B. Động cơ này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Vào năm ngoái, mẫu sedan hạng B nhà Hyundai đứng thứ 2 trong TOP 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 với 20.766 xe được bán ra. Tới năm nay Hyundai Accent lại một lần nữa xếp thứ hai toàn thị trường và “vượt mặt” đối thủ Toyota Vios với doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 17.439 xe. Tuy nhiên, con số chênh lệch giữa hai mẫu xe hiện nay không phải quá lớn, chỉ 306 xe. Như vậy, Hyundai Accent và Toyota Vios còn 1 tháng nữa để “chạy đua” vào vị trí thứ hai trong TOP xe bán chạy nhất năm 2021. Hyundai Accent được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm với đó là 2 lựa chọn hộp số: hộp số tự động 6 cấp Shiftronic và hộp số sàn 6 cấp. Hai năm liền liên tiếp 2019 – 2020, Toyota Vios luôn trụ vững ngôi vị là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số bỏ xa các đối thủ hàng nghìn xe. Tuy nhiên năm 2021 có lẽ là một năm không được suôn sẻ với mẫu sedan hạng B nhà Toyota khi không còn dẫn đầu doanh số các tháng như trước đây, đồng thời cũng mất luôn vị trí “ngôi vương” trong phân khúc vào tay đối thủ Hyundai Accent. Tính riêng tháng 11/2021, Toyota Vios có doanh số tăng trưởng đáng kể với 2.739 xe, xếp vị trí thứ 2 sau Corolla Cross trong TOP xe bán chạy nhất tháng. Tính luỹ kế năm 2021 Vios có doanh số đạt 17.133 xe. Tuy không còn “cơ hội” trở thành “ông vua” doanh số toàn thị trường, mẫu sedan hạng B vẫn có “hy vọng” với vị trí dẫn đầu phân khúc nếu cải thiện phong độ bán hàng trong tháng cuối năm. Trong bảng xếp hạng mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2021, Ford Ranger xếp thứ 4 với 2.102 xe. Doanh số cộng dồn từ đầu năm của chiếc bán tải đạt 14.461 xe, tạm giữ vị trí thứ 4 toàn thị trường. Trong khi đó năm ngoái, Ford Ranger chỉ xếp vị trí thứ 6 với doanh số 13.291 xe. Có lẽ nhờ việc chuyển sang lắp ráp trong nước cùng giá bán thực tế thấp hơn giá niêm yết đã giúp Ford Ranger “vững chân” trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất năm. Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ. Ba phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bản Limited sở hữu động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, cùng mức công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Toyota Corolla Cross đã có một màn thể hiện rất ấn tượng trong tháng 11/2021 với việc bàn giao 3.346 xe tới khách hàng - tăng gần 1.000 xe so với tháng 10 và đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng 11/2021 tại Việt Nam. Có thể thấy rằng, chiếc SUV của thương hiệu Nhật đang ngày một khẳng định vị thế của mình trên thị trường ôtô Việt và có thể nói hiện mẫu SUV này đang là “gà đẻ trứng vàng” cho Toyota Việt Nam. Doanh số cộng dồn từ đầu năm của mẫu xe này đạt 13.945 xe. Nếu tiếp tục duy trì “phong độ” này trong tháng cuối cùng của năm, Toyota Crolla Cross rất có thể trở thành chiếc SUV hạng B bán chạy nhất 2021. Tịa thị trường Việt Nam, Toyota Crolla Cross được trang bị động cơ 1.8L và 1.8L hybrid cùng giá bán từ 720 - 910 triệu đồng. Trong tháng 11/2021, Kia Seltos bị đối thủ Toyota Crolla Cross bỏ xa “cả cây số” khi chỉ đạt doanh số 1.957 xe. Tuy nhiên nếu tính doanh số cộng dồn từ đầu năm thì Kia Seltos đạt đến 13.777 xe. Chiếc SUV từ Hàn Quốc vẫn đang trong cuộc chạy đua chưa hồi kết với Corolla Cross khi có tổng doanh số toàn thị trường chỉ kém hơn 168 xe. Kia Seltos hiện đang phân phối trên thị trường Việt Nam 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Ngoài trang bị động cơ 1.4 Turbo trên cả 3 phiên bản, bản Premium sẽ có thêm trang bị động cơ 1.6 MPI. Xe có 9 tùy chọn màu sắc với 5 màu đơn và 4 tùy chọn kết hợp 2 tông màu cá tính. Trong tháng 11/2021, Mitsubishi Xpander đạt doanh số 1.447 xe và xếp thứ 6 toàn thị trường. Doanh số cộng dồn từ đầu năm của mẫu xe này đạt 11.607 xe. Mẫu MPV này vẫn nằm trong top những mẫu xe ăn khách nhất thiết kế ngoại hình bảnh bao, khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng giá bán dễ chịu . Mitsubishi trang bị cho Xpander khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực với 6.000 vòng/phút, kết hợp momen xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Cùng với đó là hệ thống hộp số sàn 5 cấp, hộp số tự động 4 cấp mạnh mẽ. Nếu như hai năm liền liên tiếp 2019 - 2020, Hyundai Grand i10 “vững chãi” ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 thì tới năm nay mẫu xe này chỉ “tạm đứng” thứ 8 với 10.380 xe. Trong tháng 11 vừa qua, Grand i10 chỉ có doanh số 1.071 xe và không nằm trong top 10 xe bán chạy nhất. Hyundai Grand i10 được trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi được hiệu chỉnh cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút. Hyundai Grand i10 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản Sedan và Hatchback. Trong các tháng vừa qua, Hyundai SantaFe luôn nằm trong TOP xe bán chạy nhất, nhờ đó mà chiếc SUV 7 chỗ trở thành một trong những mẫu xe ăn khách tại Việt Nam trong năm nay. Trong tháng 11, Hyundai SantaFe có doanh số xe bán ra đạt 1.407 chiếc. Tính luỹ kế năm 2021, mẫu SUV này có doanh số đạt 10.082 xe. Về truyền động, New SantaFe 2021 được trang bị thế hệ động cơ Smartstream hoàn toàn mới của Hyundai. Đây là thế hệ động cơ ứng dụng vật liệu mới, giúp giảm trọng lượng, hạ thấp trọng tâm, gia tăng độ bền bỉ và thân thiện mới môi trường. Hyundai SantaFe tại thị trường Việt Nam được phân phối với 6 phiên bản cả máy dầu và xăng. Kia Cerato/K3 là mẫu sedan hạng C duy nhất lọt vào nhóm những mẫu xe bán chạy nhất trong 11 tháng qua. Trong tháng 11, mẫu xe này bán ra được 1.105 chiếc và tính tổng doanh số từ đầu năm đến nay thì Kia Cerato/K3 đạt 8.945 xe. Sự thành công của Kia Cerato/K3 cũng được xem là tới từ nhiều yếu tố, từ thiết kế tới trang bị. Ở phiên bản nâng cấp, Kia Cerato được đổi tên thành Kia K3 và vẫn trang bị động cơ 1.6L và 2.0L. Mẫu sedan hạng C được cung cấp các phiên bản: Deluxe (số sàn) giá 559 triệu đồng, Luxury giá 629 triệu VNĐ và 1.6 Premium giá 659 triệu đồng. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Tháng 11/2021 tại Việt Nam.

