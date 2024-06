Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2024

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 5/2024 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng trước. Trong danh sách Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 này, Mitsubishi Xpander và Ford Ranger tiếp tục giữ 2 vị trí dẫn đầu trong khi các vị trí tiếp theo có nhiều thay đổi. Riêng thương hiệu Toyota có tới 4/10 mẫu xe góp mặt. Mitsubishi Xpander: 1.776 xe

Kết thúc tháng 5/2024, Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam với 1.776 xe bán ra, tăng 40% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay Mitsubishi Xpander bán được 6.537 xe và tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ford Ranger: 1.477 xe

Cái tên tiếp theo duy trì vị trí thứ 2 trong tháng 5/2024 là vua bán tải Ford Ranger. Mẫu bán tải nhà Ford ghi nhận doanh số 1.477 xe, tăng 17% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã có 6.301 xe Ford Ranger đến khách hàng Việt. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới Ford Ranger luôn tạo được sức hút để duy trì vị thế trên thị trường. Toyota Corolla Cross: 996 xe

Sau nhiều tháng vắng bóng, Toyota Corolla Cross bất ngờ quay trở lại Top 10 xe bán chạy nhất với doanh số 966 xe bán ra và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, đã có 1.367 xe Corolla Cross được bán ra thị trường, chỉ bằng khoảng 1/4 so với cùng kỳ năm 2023. Hyundai Accent: 924 xe

Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ 4 với doanh số 924 xe bán ra trong tháng 5/2024, tăng 9% so với tháng trước (848 chiếc). Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, có 4.020 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường. Mới đây, Hyundai Accent 2024 vừa được TC Motor ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 439 - 569 triệu đồng. Toyota Yaris Coross: 902 xe

Tháng 5 vừa qua, Toyota Yaris bán được 902 xe, tăng 2% so với tháng 4/2024. Mặc dù tăng trưởng so với tháng trước, nhưng Yaris Cross vẫn bị tụt 1 bậc so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Toyota Yaris bán được 2.939 xe. Mazda CX-5: 892 xe

Với 892 xe bán ra, tăng 11,5% so với tháng trước, Mazda CX-5 đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, doanh số Mazda CX-5 đạt 4.011 xe, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc hàng loạt đối thủ giảm giá bán đang tạo áp lực cạnh tranh lên Mazda CX-5 khiến mẫu xe này không còn duy trì được phong độ như giai đoạn cuối năm 2023. Ford Everest: 811 xe



Ford Everest tiếp tục có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 5/2024 với doanh số 811 xe bán ra, tăng 6% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, Ford Everest bán được 3.612 xe. Mẫu SUV 7 chỗ này nhập từ Thái Lan và được phân phối 5 phiên bản, có giá 1,099 - 1,452 tỉ đồng. Mới đây, Everest có bổ sung thêm bản Platinum đi kèm mức giá 1,545 tỉ đồng. Mitsubishi Xforce: 802 xe

Dù giảm nhẹ 4 xe so với tháng trước, nhưng với doanh số 802 xe bán ra trong tháng 5/2024, Mitsubishi Xforce vẫn nằm trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tuy nhiên, kết quả này khiến Xforcr tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh số của Xforce là 2.942 xe. Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Toyota Vios: 766 xe

Tháng 5 vừa qua, doanh số của Vios đã giảm 17%, xuống còn 766 xe và tụt 6 bậc xuống vị trí số 9 trong bảng xếp hạng. Doanh số luỹ kế 5 tháng đầu năm của Vios đạt 3.446 xe. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, đi kèm mức giá 458-545 triệu đồng. Toyota Veloz Cross: 604 xe

Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thuộc về Veloz Cross với doanh số 604 xe bán ra thị trường, tăng 15% so với tháng 4/2024. Từ đầu năm đến nay, đã có 2.097 xe Veloz bán ra thị trường. Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross tại bán ra với 2 phiên bản cùng mức giá lần lượt là 638 và 660 triệu đồng. Video: Top xe siêu đẹp dự kiến ra mắt tại Việt Nam năm 2024.

