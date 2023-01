VinFast là VF8 và VFe34 xe điện Việt Nam lọt top 10 ôtô bán chạy nhất

Bảng xếp hạng doanh số tháng 12/2022 ghi nhận những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Xpander. Dù vậy, danh sách này đã có sự xáo trộn mạnh khi lần đầu tiên có 2 mẫu xe điện VinFast là VF8 và VFe34 đều lọt Top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng. Trong tháng qua, VinFast VF8 đạt doanh số lên tới 2.730 xe, qua đó xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất và chỉ kém mẫu xe đứng đầu chưa đến 200 xe. Bên cạnh đó, VF e34 cũng đạt mức doanh số khả quan với 1.548 xe xếp vị trí thứ 8 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua. Việc VinFast VF8 – một mẫu xe điện mới chỉ ra mắt được 4 tháng lọt top doanh số tháng là một thành tích ấn tượng. Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất, VF8 là mẫu xe duy nhất có giá trên 1 tỷ đồng. Hai mẫu xe xếp trên có giá bán dao động chỉ từ 426 đến 638 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe SUV VinFast VF8 chạy điện cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ D. Thậm chí, doanh số của mẫu xe này bằng tổng lượng xe bán ra của 4 đối thủ xếp sau là Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 cộng lại. Theo ý kiến các chuyên gia, việc VinFast VF8 nhanh chóng đạt được thành công doanh số đến từ nhiều yếu tố, trong đó 3 lý do quan trọng nhất đó là: Sản phẩm ưu việt, giá thành hợp lý và dịch vụ hậu mãi vượt trội. Đối với một mẫu xe có giá khoảng 1 tỷ đồng, các trang bị của VF8 được đánh giá là vượt trội so với các đối thủ. Đầu tiên, V 8 còn là một mẫu xe đầy sức mạnh với công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ 5,5 giây (bản Plus). Trong khi đó, các đối thủ của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam chỉ được trang bị động cơ khoảng 200 – 250 mã lực. Bên cạnh đó, VF8 còn được trang bị các tính năng và công nghệ vượt trội. Đó là hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi game… cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và tiện lợi, an toàn. VinFast VF8 hiện có giá bán 1 tỷ 094 triệu đồng đối với phiên bản Eco và 1 tỷ 263 triệu cho phiên bản Plus. Đây là mức giá mà theo ý kiến các nhà phân tích thị trường là “khá hời đối với một một mẫu xe điện cỡ D”. Không chỉ vậy, các khách hàng còn được hưởng nhiều chương trình, chính sách khác đến từ VinFast và hệ sinh thái VinGroup. Dịch vụ thuê pin cũng là một trong những điều hấp dẫn khách hàng Việt của VinFast. Theo đó, khách mua VF 8 không kèm pin cọc xe trước 01/09/2022 có thể lựa chọn một trong 2 hình thức thuê pin theo gói Linh hoạt (990.000 đồng/tháng đối với 500km đầu, cộng thêm 1.980 đồng với mỗi km phụ trội) hoặc gói Cố định 2.189.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Khách hàng cọc xe sau khoảng thời gian trên thuê pin với giá 4.950.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Dịch vụ hậu mãi tốt bậc nhất thị trường mang “bản sắc” VinFast cũng là lợi thế giúp VF8 chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng. Theo đó, khách hàng mua xe điện của hãng sẽ không cần phải lo thiếu điện khi chạy trên đường bởi 150.000 trụ sạc đang được đơn vị này hoàn thiện khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Chất lượng sản phẩm của xe điện VinFast được đảm bảo khi mà hãng quy định chính sách bảo hành lên tới 10 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách hậu mãi khác như dịch vụ cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service)… để an tâm trong quá trình sử dụng. Hiện tại, ngoài VF8 và VFe34, VinFast còn nhận đặt hàng 2 mẫu xe ôtô điện khác là VF9 và VF5 Plus Theo dự kiến, VF9 sẽ được bàn giao ngay trong tháng này. Mẫu xe cỡ nhỏ VF5 Plus sẽ được bàn giao từ tháng 3/2023. Trong thời gian tới, danh mục sản phẩm xe ôtô điện của VinFast còn có thêm VF6 và VF7. Hai mẫu xe này được lên lịch mở bán từ tháng 3/2023 Video: Đánh gía VinFast là VF8 sau 3 tháng sử dụng.

Bảng xếp hạng doanh số tháng 12/2022 ghi nhận những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Xpander. Dù vậy, danh sách này đã có sự xáo trộn mạnh khi lần đầu tiên có 2 mẫu xe điện VinFast là VF8 và VFe34 đều lọt Top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng. Trong tháng qua, VinFast VF8 đạt doanh số lên tới 2.730 xe, qua đó xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất và chỉ kém mẫu xe đứng đầu chưa đến 200 xe. Bên cạnh đó, VF e34 cũng đạt mức doanh số khả quan với 1.548 xe xếp vị trí thứ 8 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua. Việc VinFast VF8 – một mẫu xe điện mới chỉ ra mắt được 4 tháng lọt top doanh số tháng là một thành tích ấn tượng. Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất, VF8 là mẫu xe duy nhất có giá trên 1 tỷ đồng. Hai mẫu xe xếp trên có giá bán dao động chỉ từ 426 đến 638 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe SUV VinFast VF8 chạy điện cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ D. Thậm chí, doanh số của mẫu xe này bằng tổng lượng xe bán ra của 4 đối thủ xếp sau là Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 cộng lại. Theo ý kiến các chuyên gia, việc VinFast VF8 nhanh chóng đạt được thành công doanh số đến từ nhiều yếu tố, trong đó 3 lý do quan trọng nhất đó là: Sản phẩm ưu việt, giá thành hợp lý và dịch vụ hậu mãi vượt trội. Đối với một mẫu xe có giá khoảng 1 tỷ đồng, các trang bị của VF8 được đánh giá là vượt trội so với các đối thủ. Đầu tiên, V 8 còn là một mẫu xe đầy sức mạnh với công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ 5,5 giây (bản Plus). Trong khi đó, các đối thủ của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam chỉ được trang bị động cơ khoảng 200 – 250 mã lực. Bên cạnh đó, VF8 còn được trang bị các tính năng và công nghệ vượt trội. Đó là hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi game… cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và tiện lợi, an toàn. VinFast VF8 hiện có giá bán 1 tỷ 094 triệu đồng đối với phiên bản Eco và 1 tỷ 263 triệu cho phiên bản Plus. Đây là mức giá mà theo ý kiến các nhà phân tích thị trường là “khá hời đối với một một mẫu xe điện cỡ D”. Không chỉ vậy, các khách hàng còn được hưởng nhiều chương trình, chính sách khác đến từ VinFast và hệ sinh thái VinGroup. Dịch vụ thuê pin cũng là một trong những điều hấp dẫn khách hàng Việt của VinFast. Theo đó, khách mua VF 8 không kèm pin cọc xe trước 01/09/2022 có thể lựa chọn một trong 2 hình thức thuê pin theo gói Linh hoạt (990.000 đồng/tháng đối với 500km đầu, cộng thêm 1.980 đồng với mỗi km phụ trội) hoặc gói Cố định 2.189.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Khách hàng cọc xe sau khoảng thời gian trên thuê pin với giá 4.950.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Dịch vụ hậu mãi tốt bậc nhất thị trường mang “bản sắc” VinFast cũng là lợi thế giúp VF8 chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng. Theo đó, khách hàng mua xe điện của hãng sẽ không cần phải lo thiếu điện khi chạy trên đường bởi 150.000 trụ sạc đang được đơn vị này hoàn thiện khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Chất lượng sản phẩm của xe điện VinFast được đảm bảo khi mà hãng quy định chính sách bảo hành lên tới 10 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách hậu mãi khác như dịch vụ cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service)… để an tâm trong quá trình sử dụng. Hiện tại, ngoài VF8 và VFe34, VinFast còn nhận đặt hàng 2 mẫu xe ôtô điện khác là VF9 và VF5 Plus Theo dự kiến, VF9 sẽ được bàn giao ngay trong tháng này. Mẫu xe cỡ nhỏ VF5 Plus sẽ được bàn giao từ tháng 3/2023. Trong thời gian tới, danh mục sản phẩm xe ôtô điện của VinFast còn có thêm VF6 và VF7. Hai mẫu xe này được lên lịch mở bán từ tháng 3/2023 Video: Đánh gía VinFast là VF8 sau 3 tháng sử dụng.