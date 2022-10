“Tóm gọn” Lamborghini Aventador SV Coupe hơn 30 tỷ trên phố Sài Gòn

Việt Nam hiện có tổng cộng 4 chiếc Lamborghini Aventador SV, chia đều cho cả 2 bản Coupe và Roaster. Chiếc trong bài thuộc bản Coupe và được nhập khẩu về nước từ cuối năm 2016, sau đúng 1 năm được chính thức ra mắt toàn cầu tại Geneva Motor Show, Thuỵ Sỹ. Siêu phẩm Lamborghini Aventador LP750-4 SV Coupe chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 600 chiếc trên toàn cầu. Theo đó, chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV tại Sài Gòn trong bài sở hữu lớp áo màu xanh Baby Blue tươi mát. Là phiên bản hiệu suất cao của Aventador LP700-4, siêu xe Lamborghini Aventador SV Coupe sở hữu kiểu dáng hầm hố và vô cùng khí động học, ấn tượng nhất là cản trước được chia hai tầng cùng các hốc gió tái thiết kế lại. So với phiên bản tiên chuẩn, Lamborghini Aventador LP750-4 SV được trang bị thêm cánh lướt gió mới sơn mờ trong khi đuôi xe trở nên bắt mắt hơn nhờ bộ khuếch tán mạnh mẽ, tấm lưới tản nhiệt nhỏ, ống xả thể thao và cánh lướt gió cố định cỡ lớn bằng carbon. Một chi tiết đáng chú ý nữa trên chiếc Aventador SV Coupe này là bộ mâm 21 inch đa chấu thiết kế lạ mắt, sơn đen nhám kết hợp với bộ lốp Pirelli của Aventador SV coupe cực mỏng. Bên cạnh đó, xe đã được lên đời ống xả hiệu Fi Exhaust, để cho ra âm thanh uy lực và đanh thép hơn. Nhờ ứng dụng vật liệu sợi carbon rộng rãi, Aventador SV coupe có trọng lượng nhẹ hơn 50kg so với bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản SV. Các cảm biến sẽ điều chỉnh độ cứng giảm xóc tuỳ thuộc vào tốc độ, điều kiện đường sá… . Hiệu quả khí động học của Aventador SV đã được cải thiện 150% so với "người tiền nhiệm", trong khi áp lực xuống mặt đường được cải thiện 170% so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, trọng lượng xe giảm 50 kg, chỉ còn ở mức 1.525 kg nhờ việc sử dụng chất liệu carbon siêu nhẹ. "Trái tim" của Lamborghini Aventador LP750-4 SV là khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít mang đến công suất 750 mã lực với mô-men xoắn 690 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc đối đa 350 km/h. Mức giá xe Lamborghini Aventador SV Coupe khi về Việt Nam thời điểm mới được các đơn vị nhập khẩu tư nhân bán ra sẽ không dưới 30 tỷ đồng. Video: Chi tiết Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae cuối cùng.

