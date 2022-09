Lamborghini Aventador SVJ Roadster hơn 23 tỷ “quay đầu” về Hà Nội

Cách đây khoảng 3 tháng, thông tin về việc chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster hàng hiếm mang màu sơn cam Arancio Atlas độc nhất Việt Nam đã chính thức có biển số và định cư ở Sài thành đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe, lý do, đây là chiếc Aventador SVJ mui trần duy nhất tại Tp.HCM. Tuy nhiên mới đây, một người chuyên mua bán xe đã qua sử dụng chia sẻ những hình ảnh về việc mới đón chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster màu Arancio Atlas này về đội đã khiến không ít người yêu xe Sài thành bất ngờ và choáng váng. Như vậy, chỉ sau 3 tháng ra biển số và lăn bánh tại Sài thành, chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster đã quay đầu về Hà Nội. So với lúc mới về nước, ngoại thất chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần này không có gì khác biệt nhiều. Ngoài chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster màu cam Arancio Atlas, các đại gia Việt còn sở hữu một xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần mang màu vàng nhám. Trên toàn thế giới, chỉ có tổng cộng 800 xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster được sản xuất. Mức giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster tại Việt Nam khá bí ẩn nhưng ước tính không quá 23 tỷ đồng. Tại thị trường Mỹ, siêu bò mui trần này có giá 573.966 đô la, tương đương 13,32 tỷ đồng. Các khách hàng ở Đức sẽ cần chi ra hầu bao 487.866 Euro, tương đương 13,2 tỷ đồng để sở hữu Lamborghini Aventador SVJ mui trần. Điểm nổi bật trên siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster chính là phần nóc xe được chia thành 2 mui cứng bằng carbon, có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Để mở mui, chủ nhân chỉ cần bật lẫy được gắn sau đầu các ghế ngồi. Quá trình tháo lắp mui xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster có thể mất thời gian trên 20 giây. Khoang chứa của 2 chiếc mui bằng carbon nằm ở nắp capô phía trước. Lamborghini Aventador SVJ mui trần mới ra Hà Nội được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Siêu xe mui trần của Lamborghini Aventador SVJ tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ sẽ là 350 km/h. Video: Lamborghini Aventador SVJ Roadster màu cam tại Việt Nam.

