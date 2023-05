Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng thế nào tới ôtô điện?

Ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của xe

Xe điện vận hành được nhờ pin, tuy nhiên, khi ôtô điện hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng có thể khiến pin bị quá tải, gây ra tình trạng quá nhiệt, khiến hao hụt lượng điện tích trữ. Về lâu dài, điều này khiến pin xe điện xuống cấp nhanh hơn.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Mỹ (AAA), nếu nhiệt độ ngoài trời đạt trên 35 độ C, việc bật điều hòa trong xe có thể làm giảm phạm vi hoạt động của xe tới 17%. Nếu nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, phạm vi hoạt động của xe điện sẽ giảm tới 20%.

Mất nhiều thời gian sạc pin

Thực tế, pin lithium-ion hoạt động tốt nhất trong khoảng nhiệt từ 20 - 25 độ C. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến các thành phần điện tử trong pin xuống cấp nhanh hơn. Đồng thời, khi gần đạt điểm quá nóng, tốc độ sạc của pin sẽ giảm. Điều này xảy ra là do hệ thống quản lý pin (BMS) đã điều chỉnh tốc độ sạc theo nhiệt độ của pin để tránh quá nhiệt. Thậm chí, việc sạc có thể bị tạm dừng để đảm bảo an toàn trong khi chờ pin nguội đi.

Tuổi thọ pin giảm

Pin xe điện cũng có tuổi thọ nhất định và xuống cấp theo thời gian như bất kỳ loại pin nào khác. Tuy nhiên, một số tình huống xấu có thể thúc đẩy tốc độ pin xuống cấp nhanh hơn. Kết quả một nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 xe điện cho thấy, khí hậu nắng nóng làm suy giảm tuổi thọ pin ôtô nhanh hơn khí hậu ôn đới. Ngoài ra, tốc độ xuống cấp của pin thậm chí còn nhanh hơn nếu chủ xe ở vùng khí hậu nóng thường xuyên sử dụng bộ sạc nhanh. Bởi sạc pin nhanh sử dụng dòng điện tăng tốc nên sẽ tạo ra mức nhiệt cao hơn thông thường.

Khi sạc xe điện mùa hè, nên lựa chọn phương án sạc thường khi có thể, chẳng hạn sử dụng bộ sạc 7kW tiêu chuẩn, và cố gắng tránh nắng cho xe càng nhiều càng tốt”.

Ngoài ra, cũng chỉ nên sạc lên đến 80%. Bình thường, các nhà sản xuất đã khuyến cáo không nên sạc đầy pin để tránh pin bị quá nóng. Khi kết hợp điều này với thời tiết nóng nực thì càng có nguy cơ làm tăng tốc độ xuống cấp của pin.

Nắng nóng ảnh hưởng đến lốp xe

Không chỉ làm giảm phạm vi hoạt động, tuổi thọ của pin, nắng nóng cũng là “kẻ thù” của lốp xe. Áp suất lốp xe có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là đối với xe điện do hầu hết các mẫu xe điện đều nặng hơn xe chạy bằng động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Về lâu dài, việc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao dễ gây hỏng và đẩy nhanh quá trình lão hóa xe.