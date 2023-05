"Khủng long" Ford F-150 Harley-Davidson chạy 4 năm, bán 6 tỷ ở Hà Nội

Trên một số hội nhóm, trang mua bán xe cũ mới đây bất ngờ xuất hiện một loạt các bài đăng rao bán “hàng hiếm” Ford F-150 Harley-Davidson đã qua sử dụng, thu hút rất nhiều sự chú ý từ giới mê xe trong nước. Theo thông tin từ người bán chia sẻ, chiếc Ford F-150 Harley-Davidson này được sản xuất vào năm 2018 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam. ODO của xe hiện đang ở mức gần 34.000 km. Mức giá xe Ford F-150 Harley-Davidson 2018 đưa ra là 6 tỷ đồng. Trong khi đó, vào thời điểm mới về nước xe có mức giá khoảng 7 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh. Hiện tại ở Việt Nam, số lượng xe bán tải Ford F-150 Harley-Davidson khá ít ỏi, chỉ có khoảng dưới 10 chiếc. Nếu như Ford F-150 thông thường đã quá phổ biến ngoài đường phố thì phiên bản Harley-Davidson với số lượng giới hạn chính là lời đáp cho những khách hàng muốn sự cá tính và nổi bật. So với phiên bản tiêu chuẩn, F-150 Harley-Davidson có điểm khác biệt nằm ở trang bị nội, ngoại thất. Đầu tiên có thể kể tới mặt ca-lăng to bản sơn đen viền đỏ cá tính được làm mới kết hợp với dải đèn Led phụ gắn thêm vào cản trước, hốc gió trên nắp ca-pô, ống trang trí, vòm bánh xe mới, móc kéo xe... Ngoài ra, phiên bản Harley-Davidson còn được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch kiểu khiên la mã cực kỳ ấn tượng và không thể nhầm lẫn. Phần đuôi xe, Ford F-150 Harley-Davidson cũng sở hữu phong cách tương đồng với những "người anh em" F-150 khác với thiết kế vuông vức, mạnh mẽ cùng logo phiên bản Harley-Davidson to bản sơn đen lì cực kỳ cá tính. Cặp ống xả được đặt cân đối ở hai bên hông xe cùng thiết kế trẻ trung, năng động không kém các mẫu xe thể thao thông thường. Bên trong khoang cabin, Ford F-150 Harley-Davidson mang một tông màu nội thất đen tuyền với ghế khâu kết hợp chỉ cam tương phản. Một vài chi tiết nhỏ như logo phiên bản Harley-Davidson ở ốp bậc cửa, cụm đồng hồ hay thảm sản là điểm nhấn đặc biệt trên phiên bản này. Về truyền động, Ford F-150 Harley-Davidson được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ V8 5.0L hoặc V6 3.5L EcoBoost. Đi kèm với đó còn là options hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu. Video: Chi tiết Ford F-150 Harley-Davidson tại Việt Nam.

