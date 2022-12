Thanh niên làm hỏng logo xe Rolls-Royce Ghost trị giá gần 1 tỷ đồng

Video: Thanh niên "táy máy" làm hỏng biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe Rolls-Royce Ghost, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Spirit of Ecstasy trên Rolls-Royce là biểu tượng gắn liền với những chiếc xe siêu sang Anh quốc trong suốt hơn 100 năm qua. Tuy nhiên, biểu tượng này cũng thường xuyên bị kẻ trộm hoặc những người có đôi bàn tay "táy máy" nhắm đến. Đoạn video dưới đây là một minh chứng.

Trong đoạn video, có thể thấy 2 nam thanh niên đang đi bộ trong một hầm để xe. Khi bước đến gần một chiếc Rolls-Royce Ghost màu vàng đang đỗ, thanh niên đi phía sau đã bất ngờ với tay nghịch biểu tượng Spirit of Ecstasy trên chiếc xe siêu sang. Sau khi bị tác động, biểu tượng "thiếu phụ bay" đã tự động thụt xuống hốc bên dưới. Tuy nhiên, thanh niên này không dừng lại mà dùng tay kéo biểu tượng Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce Ghost lên 3 lần rồi mới bỏ đi.

Một thanh niên tại Trung Quốc đã làm hỏng hệ thống nâng, hạ biểu tượng Spirit of Ecstasy của chiếc Rolls-Royce Ghost hiện đang bị lực lượng cảnh sát truy tìm.

Khi lấy xe, chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce Ghost đã tá hỏa vì phát hiện biểu tượng "thiếu phụ bay" không thể nâng lên như bình thường. Chủ xe đã liên hệ với tòa nhà để kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra sự việc. Hậu quả là hệ thống nâng, hạ biểu tượng Spirit of Ecstasy của chiếc Rolls-Royce Ghost để chống trộm đã bị hỏng.

Được biết, sự việc này xảy ra vào tối ngày 4/12/2022 vừa qua tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Ghost đã lái xe đến đại lý chính hãng để kiểm tra và xác định thiệt hại. Theo ước tính của đại lý này, chi phí sửa chiếc Rolls-Royce Ghost lên đến 274.500 Nhân dân tệ (khoảng 938 triệu đồng).

Tại thị trường Trung Quốc, xe Rolls-Royce Ghost có giá khởi điểm dao động từ 4,73 - 5,7 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16,4 - 19,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng chi phí sửa biểu tượng Spirit of Ecstasy của chiếc xe này quá cao và nghi ngờ có người muốn "thừa nước đục thả câu".

Biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nhiều chiếc xe Rolls-Royce được làm từ những vật liệu đắt giá như vàng hoặc bạc nguyên khối. Do đó, để bảo vệ "thiếu phụ bay", hãng Rolls-Royce đã phát triển hệ thống giấu biểu tượng này xuống khoang động cơ của xe. Cụ thể hơn, khi có lực tác động, biểu tượng Spirit of Ecstasy sẽ tự động thụt xuống bên dưới để hạn chế nguy cơ ăn trộm. Đây là hệ thống được trang bị tiêu chuẩn cho mọi chiếc xe Rolls-Royce kể từ năm 2014.

Chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce Ghost hiện đã báo cảnh sát để truy tìm thanh niên làm hỏng hệ thống bảo vệ biểu tượng Spirit of Ecstasy. Hiện lực lượng chức năng của thành phố Phúc Châu vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.