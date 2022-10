Rolls-Royce Spectre 2023 - coupe điện siêu sang cho các đại gia

Rolls-Royce Spectre 2023 mới sẽ mở ra một tiền lệ mới trong việc chế tạo ra một chiếc xe động cơ hoàn toàn nguyên bản mà hãng gọi là Ultra-Luxury Electric Super Coupé (Chiếc Coupe Điện Siêu sang). Tên gọi này bắt nguồn từ tỷ lệ đầy phóng khoáng của Spectre, với cam kết rằng không có thứ gì xa xỉ hơn không gian cho trải nghiệm chuyến đi thoải mái. Nhìn từ phía trước, hệ thống đèn pha tách rời của Spectre giao nhau với phần lưới tản nhiệt, cũng là phiên bản rộng nhất từng được trang bị trên một chiếc Rolls-Royce. Các cánh của lưới tản nhiệt Pantheon giờ đây có phần mượt mà hơn ở đoạn cắt nhau và được căn chỉnh cho đều, được thiết kế nhằm dẫn luồng không khí ở khu vực phía trước của xe. Góc độ của lưới tản nhiệt cũng được tinh chỉnh, kết hợp với lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ được đánh bóng tạo nên hiệu ứng phản chiếu, qua đó giúp nâng tầm vóc dáng của Rolls-Royce Spectre 2023 chạy điện. Bên cạnh đó, bức tượng nhỏ Spirit of Ecstasy cũng được điều chỉnh tính khí động học - là kết quả của 830 giờ kết hợp giữa công nghệ thiết kế mô hình kỹ thuật số và thử nghiệm ống gió (wind tunnel). Phần lưới tản nhiệt giúp tăng cường hệ số cản chưa từng có của xe - chỉ 0,25cd, khiến Spectre trở thành chiếc xe động cơ có tính khí động học nhất của Rolls-Royce từ trước đến nay. Bên cạnh những tinh chỉnh vô cùng thông minh này, Spectre còn kế thừa nét đặc trưng từ người tiền nhiệm của nó, Phantom Coupé. Có thể nhìn thấy rõ điều này qua tỷ lệ rộng rãi và cách thiết kế hệ thống đèn pha tách rời - một nguyên lý thiết kế của Rolls-Royce đương đại. Đèn chiếu sáng ban ngày có đường nét sắc sảo của Spectre nhấn mạnh chiều rộng hai mét đáng kinh ngạc của chiếc xe. Để nhấn mạnh sự hiện diện của Spectre trong bóng tối, lưới tản nhiệt được chiếu sáng nhẹ nhàng, nhờ 22 đèn LED được lắp ở mặt được phun mài mòn (sandblasted) của các cánh tản nhiệt ở phía sau. Ánh sáng nhẹ nhàng từ chúng phản chiếu qua các bề mặt được đánh bóng ở phía trước, tạo nên một dấu ấn đầy tinh tế và hiệu ứng ba chiều khi trời tối. Bên trong khoang nội thất, Spectre được trang bị các tính năng công nghệ Bespoke tiên tiến nhất, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí, vượt thời gian của bầu trời đêm. Lần đầu tiên trên một chiếc Rolls-Royce thương mại, Spectre được trang bị sẵn Starlight Doors, kết hợp 4.796 ‘ngôi sao’ toả ra ánh sáng nhẹ nhàng. Các cánh cửa mở ngược cũng có thể được tuỳ biến với tấm ốp gỗ Canadael Paneling, theo tên gọi một vịnh nhỏ ở miền Nam nước Pháp, nơi Ngài Henry Royce và đội ngũ thiết kế của ông từng trải qua bao mùa đông. Chủ đề ban đêm đầy thanh tao tiếp tục được thể hiện ở bảng điều khiển phát quang - Illuminated Fascia trên Spectre. Được phát triển trong suốt quãng thời gian dài hai năm và hơn 10.000 giờ, chi tiết này bao gồm bảng tên Spectre được bao quanh bởi một cụm hơn 5.500 ngôi sao. Nằm ở vị trí trước mặt ghế phụ lái của bảng điều khiển, những ánh đèn này hoàn toàn biến mất khi động cơ xe ở trạng thái tắt máy. Bên cạnh những bề mặt đặc biệt được chiếu sáng, Spectre còn được trang bị kiến trúc kỹ thuật số sang trọng có tên là SPIRIT. Tính năng này đã được thiết kế lại hoàn toàn và trình bày theo phong cách đặc trưng của Rolls-Royce. SPIRIT không chỉ quản lý các chức năng của ô tô mà còn được tích hợp liền mạch vào ứng dụng Whispers của thương hiệu, cho phép khách hàng tương tác với xe của họ từ xa và nhận thông tin trực tiếp từ các chuyên gia thuộc bộ phận Luxury intelligence của nhà hiệu. Lần đầu tiên, khách hàng giờ đây có thể mở rộng tuỳ chọn Bespoke của họ vượt ra ngoài thế giới vật lý và bước vào kiến trúc kỹ thuật số làm nền tảng cho SPIRIT. Sau khi chắc chắn rằng kết cấu khung gầm Architecture of Luxury có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của một chiếc Rolls-Royce chạy hoàn toàn bằng điện, các kỹ sư của thương hiệu đã có thể đảm bảo tính tiếp nối của trải nghiệm Rolls-Royce từ danh mục đầu tư hiện tại, mà trong đó từng sản phẩm đều góp phần vào giữ vững sự thành công không ngừng của thương hiệu trên toàn cầu. Spectre là mẫu Rolls-Royce sở hữu nhiều công nghệ kết nối nhất trong lịch sử. Và để khai thác khả năng xử lý thông tin của Trí tuệ Phi tập trung đầy ưu việt đó, yêu cầu về kinh nghiệm chuyên môn được đặt ra cao hơn bao giờ hết đối với các cá nhân tham gia dự án. Để đảm bảo giữ trọn vẹn trải nghiệm Rolls-Royce, cũng như nâng tầm chất lượng chuyến đi, thương hiệu đã lựa chọn các kỹ sư, phụ trách mảng phát triển và thử nghiệm sản phẩm, có kinh nghiệm nhất để dẫn dắt dự án. Một số người đã gắn bó với thương hiệu trong hơn hai thập kỷ và từng tham gia vào dự án chế tạo ra Phantom 'thời kỳ Goodwood' đầu tiên. Sau khi kiểm tra tốc độ và độ chính xác trong phản ứng của chiếc ô tô động cơ dưới điều kiện thời tiết và đường xá đa dạng, trải rộng trên toàn thế giới, các kỹ sư này mô tả trải nghiệm mà Spectre mang đến cho hành khách đã đạt một đẳng cấp mới - “Rolls-Royce in high definition”. Các số liệu cuối cùng về công suất, gia tốc và phạm vi hoạt động của mẫu xe vẫn đang được điều chỉnh, khi dự án thử nghiệm phi thường của Spectre bước vào giai đoạn cuối trước khi kết thúc vào quý II năm 2023. Dữ liệu sơ bộ cho thấy Spectre dự kiến sẽ có phạm vi hoạt động là 320 dặm / 520 km sau mỗi một lần sạc đầy (theo chuẩn WLTP) và sản sinh mô-men xoắn lên đến 900Nm từ hệ thống truyền động 430kW / 577hp. Chiếc xe được dự đoán có thể tăng tốc từ 0-100km / h chỉ trong 4,5 giây (tương đương 0-60mph trong 4,4 giây). Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến khách hàng vào quý IV năm 2023. Giá xe Rolls-Royce Spectre 2023 dự đoán sẽ ở khoảng giữa của Cullinan và Phantom. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Spectre 2023 - chiếc coupe điện siêu sang.

