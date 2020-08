"Tháng cô hồn", Mitsubishi Xpander giảm tới hơn 40 triệu đồng

Chưa kịp hồi phục khi đợt dịch Covid-19 thứ nhất qua đi thì đợt dịch Covid-19 thứ 2 lại lần nữa khiến cho thị trường ôtô Việt Nam trầm lắng. Từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng và lan ra nhiều tỉnh thành khác như Hải Dương, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM lượng khách tới đại lý giảm hẳn. Khó khăn càng thêm chồng chất khi bước vào tháng 7 âm lịch mà dân gian gọi là tháng “cô hồn” khách hàng lại kiêng mua sắm.

Để gỡ khó nên nhiều đại lý mạnh tay giảm giá hơn dù bằng hình thức này hay hình thức khác. Mẫu MPV khá hot hiện nay là Mitsubishi Xpander giá rẻ cũng không ngoại lệ khi được các đại lý giảm giá tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm vật chất và phụ kiện.

Cụ thể tại khu vực Hà Nội, phiên bản Mitsubishi Xpander MT nhập khẩu, giá 555 triệu đồng, được các đại lý giảm giá khoảng 8 triệu tiền mặt, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 28 triệu đồng) và tặng phụ kiện trải sàn, camera hành trình. Nếu khách hàng không thích lấy phụ kiện thì các đại lý cũng linh hoạt giảm thêm 5 triệu đồng cho khách. Tính chung, tổng khuyến mãi cho phiên bản này lên tới hơn 40 triệu đồng.

Phiên bản Mitsubishi Xpander AT nhập giảm giá trực tiếp 15 triệu đồng, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 9 triệu đồng và phụ kiện trải sàn, camera hành trình. Tính chung, tổng khuyến mãi cho phiên bản này tới 29 triệu đồng.

Trong khi đó phiên bản Mitsubishi Xpander AT lắp ráp do được hưởng lợi từ chính sách giảm lệ phí trước bạ của chính phủ nên đại lý khuyến mãi thấp hơn phiên bản AT nhập khẩu dù 2 phiên bản này không khác biệt về tính năng và cùng chung giá niêm yết.

Tại khu vực TP.HCM, phiên bản Xpander MT nhập khẩu được giảm giá 3 triệu đồng, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

từ hãng và tặng kèm một số phụ kiện như dây kích bình, áo chùm xe, bình cứu hoả, bọc vô lăng, tấm che nắng.