Tesla Model Y 2025 giống Cybertruck bán ra từ 997 triệu đồng

Được đặt tên là Model Y Juniper, mẫu sedan này sở hữu các nâng cấp lớn từ trong ra ngoài, bao gồm thiết kế mới vuông vức hơn và nội thất hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ hơn. Bên cạnh đó, Tesla Model Y 2025 mới còn nhanh hơn, êm hơn, mượt mà hơn và phạm vi hoạt động lớn hơn bản tiền nhiệm. Mẫu sedan điện Tesla Model Y Juniper được thiết kế lại với đèn pha chia đôi và thanh LED lấy cảm hứng từ mẫu Cybertruck. Cản trước có kiểu dáng giống Model 3 Highland nhưng được bổ sung các cửa hút gió hai bên. Ngoài ra, Tesla cũng đã mạnh dạn loại bỏ cả logo hãng ở trên nắp capo của mẫu sedan này. Phía sau, xe có cụm đèn hậu mới ốp nhựa tối màu, cánh gió dạng đuôi vịt và cản sau thể thao hơn. Tesla Model Y Juniper sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4797 x 1920 x 1624 mm với chiều dài cơ sở đạt 2890 mm. Như vậy, phiên bản mới có chiều dài lớn hơn 47 mm. Bên trong, Model Y mới vẫn giữ lại thiết kế tối giản nhưng được nâng cấp về trang bị. Xe có thêm một màn hình 8 inch cho hành khách phía sau trong khi màn hình chính cũng được nâng cấp từ 15 inch lên 15,4 inch. Ghế ngồi cũng được thiết kế mới nhằm mang sự thoải mái hơn cho khách hàng, bổ sung chức năng thông gió ở ghế trước và ghế sau chỉnh điện, có thể gập phẳng. Hệ thống âm thanh cũng được làm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn. Tesla cho biết Model Y mới yên tĩnh hơn nhờ được trang bị kính cách âm, hệ thống treo được chỉnh lại, lốp xe chống ồn và hệ thống khí động học được tinh chỉnh. Thiết kế khung gầm được sửa đổi cũng cho phép hệ thống lái phản hồi tốt hơn. Bên cạnh đó, các nâng cấp mới cũng bao gồm hệ thống tự lái FSD của Tesla. Tesla Model Y 2025 hiện có 2 phiên bản là RWD và Long Range AWD. Hai phiên bản này có phạm vi hoạt động ước tính là 466 km và 551 km, cao hơn lần lượt 11 và 18 km so với phiên bản cũ. Chức năng sạc nhanh 250 kW tương tự như phiên bản cũ, cho phép xe chạy 266 km sau khi sạc 15 phút. Hãng chưa công bố thông tin về công suất động cơ nhưng cả 2 phiên bản đều nhanh hơn so với trước đây. Tesla Model Y RWD có thể chạy nước rút 0-100 km/h trong 5,9 giây, nhanh hơn 1 giây so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản Long Range AEED được trang bị Acceleration Boost, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, nhỉnh hơn 0,1 giây so với thế hệ trước. Phiên bản hiệu suất cao Model Y Performance dự kiến ra mắt trong năm nay với công suất khoảng 510 mã lực. Phiên bản này sẽ được trang bị bộ giảm chấn thích ứng, chế độ lái thể thao đặc biệt và bộ body kit hầm hố hơn. Xe được mở bán tại một số thị trường thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương với lịch giao hàng bắt đầu từ tháng 4 hoặc 5/2025. Tại Úc, giá xe Tesla Model Y 2025 từ 39.300 USD (997 triệu đồng) cho bản tiêu chuản và bản Long Range AWD có giá 45.500 USD (1,15 tỷ đồng) , tăng lần lượt 4.600 USD và 2.200 USD so với đời trước. Video: Xem chi tiết Tesla Model Y 2025 mới.

